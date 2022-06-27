Россиянка Сапега во второй раз попросила Лукашенко о помиловании

Осужденная в Белоруссии на шесть лет колонии общего режима россиянка Софья Сапега попросила президента РБ Александра Лукашенко о помиловании. Она просит освободить ее от отбывания срока или заменить его более мягким наказанием. В декабре 2021 года она уже писала прошение о помиловании. В начале июня Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию, сказав «жалко девчонку». По словам адвоката, процесс помилования может занять полгода.

Ходатайство о помиловании передала в администрацию исправительной колонии №4 в Гомеле российская гражданка Софья Сапега. Ее адвокат Антон Гашинский заявил «Газете.Ru», что рассчитывает на положительное решение — аргументов Сапеги в пользу решения о помиловании будет достаточно.

«Мы рассчитываем, конечно же, на положительное решение. Условия, которые необходимо было выполнить для того, чтобы претендовать на помилование президента, Софией выполнены. Рассчитываем на то, что президент проявит акт гуманизма и милосердия и освободит ее от отбытия наказания. Я полагаю, что этих аргументов достаточно. Цель уголовной ответственности, в первую очередь – это не заставить человека страдать, а сделать так, чтобы человек исправился. Она исправилась. Она готова социализироваться и дальше жить в обществе», — сказал он.

По словам Гашинского, Сапеге тяжело в заключении, так как условия содержания «достаточно сложные».

«Психологически ей очень тяжело. Она подавлена, и, конечно, она хочет скорее выйти на свободу, чтобы быть с семьей, с мамой», — заключил он.

При этом адвокат осужденной россиянки не стал комментировать ее отношение к бывшему молодому человеку Сапеги, белорусскому журналисту Роману Протасевичу.

«Это без комментариев оставляю», — ответил он на соответствующий вопрос.

В обращении на имя белорусского главы Александра Лукашенко россиянка просит отменить ее шестилетний срок лишения свободы в колонии общего режима или заменить наказание на более мягкое.

«Я лишь хочу быть рядом со своей семьей. <...> Я хочу свободно дышать», — пишет в письме Сапега.

Процесс помилования россиянки может занять полгода, отмечал также адвокат Гашинский. Документы для передачи от колонии могут готовиться достаточно долго. Кроме того, напомнил он, заседание комиссии по помилованию проходит только раз в квартал.

В декабре 2021 года Софья Сапега уже писала Лукашенко ходатайство о помиловании. Однако в мае 2022 года белорусский суд признал россиянку виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни в отношении иной социальной группы, повлекших тяжкие последствия, а кроме того — в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную и семейную тайну другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.

По самой строгой из предъявленных статей — о разжигании социальной вражды и розни (ч. 3 ст. 130) — Сапеге грозило до 12 лет лишения свободы. Как сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии, во время предварительного расследования Софья выполнила обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с этим наказание смогли сократить наполовину.

Ее приговорили к шести годам колонии общего режима и обязали выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму 2,9 млн российских рублей, а также оплатить судебную пошлину в размере порядка 130 тыс. российских рублей.

Приговор не был обжалован и вступил в силу.

В начале июня Александр Лукашенко допустил передачу Сапеги в Россию. «Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят там делают», — заявил белорусский глава. Он добавил, что ему «жалко девчонку».

16 июня в МИД России напомнили, что Сапега в соответствии с белорусским законодательством может подать Лукашенко прошение о помиловании. В случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений РФ по прошествии известного срока Сапега сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Сапега была задержана белорусским КГБ в мае 2021 года вместе с экс-главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, когда самолет авиакомпании RyanAir посадили в Минске. Ее обвинили в управлении каналом «Черная книга Беларуси», где публиковались личные данные силовиков, жестоко обращавшихся с участниками массовых акций протеста в 2020 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 мая заявил, что Кремль не будет комментировать решение белорусского суда по приговору Сапеге. Однако он сказал, что российские дипломаты продолжат защищать законные интересы осужденной.

Член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Винокурова во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва» назвала приговор Софьи «безумным».

«Я считаю, что это какой-то безумный приговор. Я надеюсь, что СПЧ включится в эту тему, чтобы ее оттуда достать. Мне кажется, что если наши граждане находятся в тяжелом положении за рубежом, то нам как государству, в котором я бы хотела жить, должно быть все равно, каких взглядов эти люди придерживаются. Нельзя защищать только каких-то близких по убеждениям, нужно защищать или всех, или никого. Я за то, чтобы мы защищали всех», — заявила она.