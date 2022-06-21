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Общество

Министр просвещения обещает не гнать детей на мороз из-за флага и гимна

Кравцов пообещал не заставлять школьников поднимать флаг на улице под дождем и в метель

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ради церемонии поднятия флага детей не будут выгонять на мороз. В регионы РФ были отправлены рекомендации по проведению ежедневного патриотического мероприятия. Церемониал вырабатывали вместе с Геральдическим советом при президенте РФ. Детали процесса пока не были опубликованы, но какие-то подробности уже известны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал гибко подходить к церемонии поднятия государственного флага в школах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в российские регионы были высланы рекомендации и стандарт проведения мероприятия.

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — сказал глава министерства.

Кравцов отметил, что правила поднятия флага и церемониал вырабатывались Минпросвещения совместно с Геральдическим советом при президенте РФ. По его словам, «прописано все детально», а приоритет в участии будет отдан школьным активистам и отличникам.

Патриотические часы

20 июня начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что в школах России в ближайшее время могут появиться классные часы на общественно-политическую тематику.

«Мы должны развивать способности у наших детей, готовить их к будущей взрослой жизни, формировать ценности, которые помогут им адаптироваться к этой жизни и быть успешными», — отметил чиновник.

По его словам, разработка 32-часовой программы классных часов связана с утверждением президентом Владимиром Путиным в 2021 году обновленной стратегии по нацбезопасности, в которой, в частности, есть информация об идеологии и ценностях российского общества.

«Мало сказать, что у нас ценность российского общества — справедливость. Нужно сделать это в понятной, увлекательной, запоминающейся форме, чтобы эти ценности потом дети помнили, их разделяли и по ним жили», — добавил Новиков.

9 июня министр просвещения Кравцов утвердил стандарт проведения церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна.

15 июня Минпросвещения опубликовало презентацию о проведении детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в которой утверждается, что церемония поднятия флага в детских лагерях РФ будет состоять из нескольких этапов. В презентации ведомства отмечается, что лучший отряд детского лагеря будет выстраиваться на костровой площади перед флагштоком, после чего командир группы вызовет двух лучших обучающихся для осуществления церемонии, а диктор объявит о начале церемонии подъема флага.

В ходе этого будет транслироваться гимн РФ. При завершении процедуры подъема флага будет передаваться «актуальный выпуск радиогазеты».

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова прокомментировала введение в российских школах такой церемонии.

«Флаг помогает разным людям одной страны чувствовать сплоченность. Церемония подъема флага — это торжественно и красиво», — считает детский омбудсмен. Она подчеркнула, что «традиция поднимать флаг станет естественным и востребованным элементом патриотического воспитания». «Рада, что инициатива нашла искренний и активный отклик», — резюмировала чиновница.

По словам министра Кравцова, в 2022 году 15 тысяч российских школ будут обеспечены символами России — гербом и флагом.

«Сегодня правительство утвердило распоряжение, согласно которому 11 тыс. школ будут оснащены государственными символами. А 4 тыс. школ (то есть их общее количество — 15 тыс. школ) оснастят [регионы] за счет своих средств», — отметил глава Минпросвещения.

Он также добавил, что важно, чтобы поднятие флага не было формальностью.

Всего в 2022–2024 гг. государственными символами будут оснащены 33 тыс. школ за счет федерального финансирования. Федеральный центр выделит школам в регионах более 970 млн рублей, на них и будут закупать гербы, флаги и флагштоки. К 2024 году планируется полностью обеспечить все общеобразовательные организации страны.

В проекте поясняется, что деньги будут выделены в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование». Субсидии получит 31 регион, больше всего денег будет направлено в Дагестан (около 107,5 млн рублей), Нижегородскую (почти 75,9 млн рублей), Челябинскую области (55,2 млн рублей).

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