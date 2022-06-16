Стрельба из жезла и убийство кортиком. Как банда подростков терроризировала Пензу

В начале 80-х годов в Пензе произошла череда криминальных событий. Все началось с нападения на автомобилистов, в которых стреляли из полицейского жезла. После этого был убит кортиком отставной моряк. Затем топором зарубили пенсионерку. О том, как действия кровавой банды подростков привели к цепочке трагедий, — в материале «Газеты.Ru».

Стреляли из жезла сотрудника ГАИ

В 1980 году в Пензе появились таинственные преступники на мотоцикле: они убивали, грабили и нападали на прохожих.

Первое преступление произошло на окраине города. По пустой дороге двигался автомобиль марки «Жигули», за рулем которого находился местный житель Анатолий Корчанов. Рядом, на пассажирском месте, сидел его свояк — Валерий Перевозчиков. Они проехали пост ГАИ, где их никто не остановил.

Спустя несколько минут мужчины услышали гул мотоцикла. Когда тот поравнялся с ними, родственники увидели двух молодых людей. Сидевший сзади помахал полосатым жезлом и приказал остановиться.

Водитель затормозил, полез в карман за документами. В это время «гаишник» направил на Корчанова свой жезл и выстрелил, но в мужчину не попал. Перевозчиков выскочил с пассажирской стороны и увидел подростка, в руках у которого был обрез. Из него молодой человек выстрелил в живот Корчанову.

Мужчины спустились в овраг. Перевозчиков, будучи врачом, осмотрел родственника — заряд дроби разворотил ему нижнюю часть туловища. Прогнозы были неутешительные.

В этот момент к краю оврага подошли преступники, но своих жертв не увидели. Тогда они сели на мотоцикл и уехали. Перевозчикову удалось дотащить Корчанова до автомобиля, но сам он водить не умел, пришлось останавливать попутку.

В больнице у Корчанова диагностировали рваное ранение печени — ему удалось выжить, но мужчина остался инвалидом первой группы на всю жизнь.

Тем временем на место приехали правоохранители. Машина с разбитым стеклом стояла там, где ее бросили мужчины. Из средней стойки автомобиля извлекли малокалиберную пулю. Сомнения вызывал лишь тот факт, как ее могли выпустить из жезла сотрудника ГАИ.

Осмотрев след мотоциклетного протектора, эксперты пришли к выводу, что шины были иностранного производства. У правоохранителей имелось только несколько примет преступников: белый шлем и цветастая олимпийка. Было установлено, что за гаишника выдавал себя взрослый мужчина, а ранил Корчанова — подросток.

Случайная цепочка трагедий

В Пензе начались разыскные мероприятия — сотрудники правоохранительных органов останавливали всех владельцев мотоциклов и сравнивали их протекторы шин с теми, которые были обнаружены на месте нападения.

Аврал привел к рассеянности у некоторых правоохранителей. Так, во время одной из облав разыгралась настоящая трагедия: сержант ГАИ был на посту, от усталости — раздражен. Он увидел мотоциклиста, за спиной которого сидела девушка. На приказ остановиться он не повиновался, в результате чего началась погоня.

В один момент мотоциклист попал колесом в яму, девушка упала прямо под колеса сержанту. Пока правоохранитель оказывал ей помощь, юноша уехал.

Девушку госпитализировали, но она, как и Корчанов, до конца жизни осталась инвалидом — у нее была раздроблена коленная чашечка, ампутирована рука и многочисленные шрамы на лице. Она рассказала, что молодого человека раньше никогда не видела, а просто согласилась на предложение покататься. Тем временем ее отец решил сам найти обидчика дочери.

С той аварии прошло несколько недель. Пенсионерка Евгения Раскулова занималась рассадой, когда на балконе неожиданно наткнулась на неизвестный мотоцикл. Оказалось, ее внук Петр, пока она лежала в больнице, затащил его в квартиру. Женщина спустилась и рассказала соседкам о находке. Спустя сутки об этом узнал отец изувеченной девушки.

Мужчина взял тяжелый разводной ключ и пошел караулить внука женщины. Когда юноша подошел к двери, его ударили. После этого отец девушки спокойно ждал приезда милиции.

Петр Раскулов выжил, но остался инвалидом. Пензенские следователи пытались выяснить, причастен ли он к стрельбе по автомобилю — в квартире была найдена цветастая куртка. Но тот не мог ничего ответить, поскольку получил тяжелую травму головы и оказался больше не способен к словесному общению. В результате расследования выяснилось, что юноша не имел отношения к вышеописанным преступлениям.

Отставной моряк

В это время в Пензе произошло преступление, которое никто поначалу не связал с нападением на дороге. В своей квартире был найден убитым отставной моряк по фамилии Секотов.

Эксперты установили, что его убили собственным наградным кортиком, который на месте преступления так и не нашли. Свидетели рассказали, что накануне гибели он познакомился с молодыми людьми. Те слушали истории о его службе, после чего он позвал их в гости. При этом рядом с подъездом стоял мотоцикл, а один из водителей как раз был в белом шлеме.

Убийство бабушки

Следующее преступление произошло в одном из пензенских гастрономов. В продаже оказалась дефицитна копченая колбаса, и к вечеру в кассе собралась приличная сумма. Тогда и появились преступники на мотоцикле.

Их было двое — молодые ребята. В руках у одного был обрез, у другого кортик. Украли юноши более 5 тыс. рублей. Правоохранители обнаружили следы протекторов легких мотоциклов. Не было сомнения, что это тот же мотоцикл, что был на месте нападения на автомобилистов.

Спустя несколько дней жители одной из улиц услышали крик о помощи. В окне квартиры на втором этаже произошел пожар, в огне оказался подросток. В итоге пришедшие на помощь сотрудники «скорой» и соседи смогли вытащить молодого человека, выбив дверь, и доставили его в больницу. Правоохранители установили, что юношу звали Сергей Кудряшов.

В квартире обнаружили тело его бабушки — ей было нанесено не менее 10 ударов топором в области головы, спины и других частей тела. По показаниям Кудряшова, это сделал неизвестный мужчина, который позвонил в дверь, а после того, как ему открыли, ударил юношу по голове. Очнулся Кудряшов якобы уже тогда, когда по квартире распространился огонь.

Впрочем, следователь заметил нестыковку в словах Кудряшова: на повторном допросе он уже заявил, что не видел мертвую бабушку. Ко всему прочему, осматривая квартиру, криминалист нашел белый мотоциклетный шлем.

Подростка передали дознавателям — когда его уличили во лжи, он рассказал о некоем тренере Евплове. По словам юноши, именно Евплов убил бабушку. Мотивом послужило то, что пенсионерка нашла у внука большую сумму денег и оружие, тем самым могла раскрыть внука и Евплова.

Главарь банды

Николай Евплов работал слесарем на заводе им. Фрунзе, а в свободное время тренировал команду подростков-картингистов при ДОСААФ. На производстве его характеризовали положительно.

Но Кудряшов настаивал — Евплов был страшным человеком, который сколотил банду. В ней состояли он сам и подростки — Кудряшов, Данилин и Тихонов. Они делали все, что тренер приказывал, так как за непослушание им якобы грозила смерть.

Оперативники попросили руководителя ДОСААФ позвонить Евплову и рассказать о новых картах, которые привезли. Тот сразу приехал на завод, где его и задержали.

Во время обыска следователи искали иностранный пистолет (как выяснилось позже — итальянская Beretta), о котором рассказал Кудряшов. Оказалось, что его спрятала в пеленки к новорожденному ребенку жена Евплова, а потом вынесла к соседям, пока ее супруга допрашивали. Но соседи, увидев оружие, сразу сообщили об этом оперативникам.

Вслед арестовали Тихонова и Данилина. Подростки были друзьями-старшеклассниками, которые вместе ходили на картинг. Там их подчинил себе Евплов, а потом начал создавать из них команду убийц.

Подчинение началось с мелочей: подай, сделай и так далее. Он приучал их к мысли, что сильному можно все. Сам же он использовал эти манипуляции для оболванивания школьников. Его цели были исключительно корыстные — на деньги, которые принесли ему подчиненные, он покупал мебель в новую кооперативную квартиру и платил за нее взносы.

При этом он считался гениальным слесарем — именно Евплов встроил в жезл сотрудника ГАИ стрелковый механизм.

В итоге Пензенский областной суд в августе 1982 года приговорил Евплова к высшей мере наказания – смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в 1983 году.

Учащегося 10-го класса Кудряшова приговорили к девяти годам лишения свободы, Данилина и Тихонова — к восьми годам.