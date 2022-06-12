«Неплохо, по-русски». Что есть в бывшем McDonald's — и чего там нет

В Москве и области после почти трехмесячного простоя открылись несколько бывших ресторанов американской сети «Макдоналдс» — под новым брендом «Вкусно и точка». Посетители, журналисты и новый владелец сети (бывший франчайзи Александр Говор) приехали на Пушкинскую площадь — именно здесь больше 30 лет назад открывался первый в СССР ресторан. Что изменилось, кроме названия (оно не всем понравилось) и ситуации с «Биг Маком» (его больше нет), — в репортаже «Газеты.Ru».

«Очень скучал»

Когда на открытие обновленного McDonald's собиралась пресса, людей, которые заранее занимали очередь, видно не было. Они начали подходить позже, и за час до открытия ресторана на Пушкинской у дверей собралась толпа.

И пришли они не только за едой. Большинство посетителей признавались, что они здесь за атмосферой. И готовы ради нее простоять в очереди несколько часов.

«Мне очень хотелось прийти, чтобы в толпе побыть, стать одним из первых, кто увидит открытие нового «Макдоналдса», ну и я очень скучал по еде. Хочется побыстрее съесть что-нибудь оттуда. Атмосфера мне очень нравится, я ради нее здесь с утра гуляю», — сказал молодой человек, ожидающий открытия.

close 100% Анна Егорова/«Газета.Ru»

Супружеская пара, которая стояла чуть дальше, поделилась: они приехали в центр Москвы, чтобы попасть на концерт в честь Дня России на Красной площади и захотели попробовать попасть в «новый Макдональдс». Для мужа и жены это уже второй «исторический» визит в ресторан на Большой Бронной: в 1990 году они приходили на открытие, но не дождались своей очереди.

«В 90-е мы были в Макдоналдсе, но не попали туда. Особенно было интересно, когда люди выносили эти стаканчики с колой. Говорят, что история два раза не может повторяться, а мы один и тот же момент во второй раз переживаем!» — сказали они.

Новый логотип сети супруги назвали «неплохим», название им тоже понравилось. «По-русски», — констатировала женщина. К слову, она ожидает, что в меню теперь будет больше национальных блюд — это понравится россиянам.

«А вкус оценим», — добавила она.

Другой посетитель также был на открытии ресторана в 1990 году, но тогда сумел попасть внутрь. На память взял стаканчик из-под колы, сохранил его и принес на открытие 12 июня 2022 года.

Пожилой мужчина вспоминал, что в прошлый раз очередь в McDonald's на Пушкинской была гораздо длиннее: если сейчас посетители могут войти в торговый зал через 15-30 минут, в 90-м они ждали как минимум час или полтора.

close На открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Во время открытия ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Внутри ресторана «Вкусно и точка» на Пушкинской площади в Москве Во время открытия ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года На открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Полную галерею можно посмореть

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«Такого торжественного мероприятия тогда не было. Я заказал «Биг Мак», «Филе-О-Фиш» и колу. Сейчас планирую взять что-то подобное. Очень ждал открытия. Наконец-то вернемся в доступную точку и для отдыха, и для времяпрепровождения», — говорит гость.

Что нового в бывшем «Макдоналдсе»

Название сети не было известно до последнего момента, его 12 июня раскрыл генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев — теперь россияне будут ходить в рестораны «Вкусно — и точка».

«Сейчас у всех много вопросов о нашем новом названии и направлениях развития. Нас всегда ценили и любили наши потребители, они возвращались в первую очередь за неповторимой атмосферой. Мы постараемся, чтобы гости не заметили никакой разницы в ней, а также во вкусе и качестве блюд, хотим оправдывать все ожидания», — сказал Пароев.

Новый владелец бизнеса McDonald's в России Александр Говор (бывший франчайзи части ресторанов) заявил, что намерен не только открыть все 850 точек в стране, но и работать над развитием новых. И довести цифру до 1000.

«Нам удалось сохранить всех работников — 51 тысячу людей, все они получали заработную плату во время простоя, в марте их зарплата даже была увеличена. Я уверен, что только благодаря нашим сотрудникам мы сможем продолжить развитие и сохранять лидерство в сегменте», — сказал Говор.

close 100% Во время открытия ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Анна Егорова/«Газета.Ru»

12 июня открылись 15 ресторанов в Москве и Подмосковье, в понедельник должны открыться еще 50 ресторанов сети, затем каждую неделю будут возобновлять работу от 50 до 100 точек.

Со временем будет развернута и доставка блюд из «Вкусно и точка». По его словам, ее запустят в течение нескольких дней — или недель. Баллы лояльности сохранятся, потребители смогут их использовать.

Меню изменилось: исчезли «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «МакФлурри», некоторые бургеры стали называться иначе: «Гранд», «Фиш Бургер», «Чикен МакНаггетс» превратились в обычные наггетсы.

Руководство на пресс-конференции пообещало, что россияне не заметят разницы во вкусе блюд. По словам Пароева, картофель фри точно будет «самым лучшим, ведь это знак качества».

По словам Говора, в ресторанах 98% сырья — российского производства.

«Еще несколько лет назад картошка закупалась в Польше и Германии, уже третий год она наша, из Липецкой области. Собирают порядка 70 тыс. тонн в год. Я сам не знал, сколько ее употребляют», — признался новый владелец бизнеса McDonald's в России.

Цены на некоторые позиции выросли, но незначительно. Шесть и девять наггетсов стоят как прежде — 69 и 99 рублей. «Цезарь ролл» обойдется в 179 рублей, а бургер «Гранд» — в 165 рублей. За пирожок с вишней придется заплатить 59 рублей.

Открытие, дегустация и мнение посетителей

Ровно в 12.00 прошла торжественная церемония открытия ресторана на Пушкинской для посетителей: людей в зал пригласили после перерезания ленточки.

Многим при заказе блюд потребовалась помощь сотрудников ресторана: быстро найти любимые бургеры среди незнакомых позиций могли не все. Многие посетители в беседе с «Газетой.Ru» делились, что для них главное — долгожданная атмосфера праздника.

close 100% На открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 года Анна Егорова/«Газета.Ru»

«Мы специально пришли, ожидали, что будет очередь и долго простоим, а в итоге посмотрим и уйдем. Не думали, что все будет так быстро. Все очень нравится, отличное настроение», — говорили они.

На вкус блюда не изменились, уверяли гости «Вкусно и точка», некоторые говорили, что ингредиенты стали лучше: булочки — мягче, а бургеры — сочнее. Одна из посетительниц выразила мнение, что вкус жареной картошки из настоящего «Макдоналдса» был «более ярким».

Корреспондент «Газеты.Ru» лично оценила новые блюда: в заказе были «Чикен Премьер», картофель фри, молочный коктейль и вишневый пирожок. Картошка показалась более соленой, чем раньше, но впечатления остались приятные. Другим вкус привычной еды не стал.

Перед открытием ресторанов в Сети появилась информация о том, что в новое меню добавят алкогольные напитки — как у конкурентов (KFC и Burger King). Посетители, пришедшие на открытие «Вкусно и точка», протестовали: ведь в рестораны приходят семьи с детьми.

«Думаю, что «новому Макдоналдсу» это не требуется, потому что это семейный ресторан, тут всегда родители с детьми сидели, праздновали дни рождения. Алкогольные напитки как-то портят эту атмосферу», — высказался один из гостей.

Так он почти слово в слово повторил заявление гендиректора McDonald's в РФ Пароева, который опроверг намерения вносить в меню алкоголь. А вот блюда исконно русской кухни появиться могут.

«Мы следим за интересом потребителей. Если возникнет тренд на русскую кухню, если гостям будет интересно получать такую продукцию в рамках нашей сети, она появится», — сказал бизнесмен.