«Не было необходимости воровать». В чем подозревают Олега Митволя

Олег Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора, подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия он похитил 900 млн руб. при работе над строительством метрополитена в Красноярске. Экс-чиновника задержали в аэропорту Внуково, когда он пытался улететь на отдых в Турцию, рассказала его помощница.

Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь задержан 10 июня в московском аэропорту Внуково. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявила его помощница Инга Шленская. По ее словам, Митволя задержали сотрудники ФСБ Красноярского края.

«Когда он собирался на запланированный отдых в Турцию с семьей. Правоохранительные органы проводят проверку по факту выполнения проектных работ АО «Красноярский ТИСИЗ» в рамках заключенного госконтракта. Митволь Олег Львович находится во взаимодействии с правоохранительными органами», – передала она слова адвоката экс-чиновника.

В разговоре с РИА «Новости» Шленская заявила, что ему «никаких обвинений предъявлено не было».

«Просто беседа... Пока все проходит в поле беседы», — добавила она.

Ранее источник агентства заявил, что экс-чиновника задержали еще 8 июня.

Мать задержанного Олега Митволя считает, что ее сын не совершает тех преступлений, в которых его подозревают, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. «У него не было необходимости воровать. У него было много бизнеса», — процитировал собеседник телеканала слова матери Митволя.

Бывшего замглавы Росприроднадзора подозревают в хищении порядка 900 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Олегу Митволю грозит 10 лет колонии.

В красноярском суде сообщили, что Олегу Митволю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 июля 2022 года, пишет ТАСС.

В Красноярске решили построить метрополитен еще в 1960-е годы. Но началась стройка лишь в 1995-м и велась до 2009 года. В 2018-м власти региона захотели актуализировать проект, пишет РИА «Новости». Тогда же был выделен 1 млрд руб. из федерального бюджета. Эти деньги направили на корректировку проекта первой линии метрополитена, отмечает «Интерфакс».

Следствие полагает, что Олег Митволь реализовал мошенническую схему. В 2019 году красноярское Краевое транспортное управление заключило контракт с АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» («Красноярский ТИСИЗ»). С 2018 года Митволь был председателем совета директоров треста.

«Красноярский ТИСИЗ» должен был комплексно изучить природные условия строительства и факторы техногенного воздействия на территорию объектов. За свою работу организация получила 954 млн руб. Правоохранители считают, что компания Митволя выполнила лишь часть работ.

В 2019 году стоимость строительства первой очереди оценивалась уже в 64 млрд руб.

В 2021 году «Красноярский ТИСИЗ» потребовал у транспортного управления области доплатить 152,9 млн руб. за «дополнительные изыскания». После этого начались суды, в феврале этого года следствие назначило судебно-строительную экспертизу. Сегодня, 10 июня, она должна была быть завершена. Предполагается, что ее огласят 22 июня, пишет Telegram-канал Mash.

После начала спецоперации на Украине Митволь заявил, что строительство не остановится. Единственное, что волновало в этой ситуации его компанию – это «цены на строительные материалы».

«Строительство рассчитано на российскую технику. Отделка – вся отечественная. В Москве станции метро строили и в 1943-м, и 1944 году, когда шла Великая Отечественная война», – цитировал бизнесмена ТАСС.

Строительство красноярского метрополитена предполагает два этапа. На первом планируется построить шесть станций и охватить участок от Октябрьского района до исторического центра города («Стрелка»). На втором – должны быть достроены еще три станции – от центра города до парка 400-летия Красноярска в Советском районе. Общая длина линии составит 12,65 км.

В феврале этого года красноярские власти решили взять федеральный инфраструктурный кредит в 89 млрд руб., отмечал ТАСС.

Ранее сообщалось, что проект метро будет реализован до 2025 года. Об этом, в частности, говорил вице-премьер России Марат Хуснуллин в июле 2021 года.

«На сегодня проект еще не доработан, я дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства», – подчеркнул он.

По его мнению, строительство подземки «при слаженной работе» можно закончить и раньше – до 2024 года.

В «Красноярском ТИСИЗЕ» сообщили, что после задержания Митволя проектировка схемы метрополитена продолжится, пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова.

«На данный момент мы считаем, что на сроках не отразится», — подчеркнул он.