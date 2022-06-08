Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Курской области садик оштрафовали на три тысячи за публикацию... 19:26
Индийский подросток убил мать из-за запрета играть в видеоигры 19:24
Заключенному грозит до 15 дополнительных лет тюрьмы за попытку стать... 19:23
Экс-президенту ФИФА Блаттеру стало плохо во время дачи показаний по делу... 19:20
В США предупредили Россию о недопустимости провокаций в Сирии 19:20
Стали известны характеристики нового гаджета Google для телевизоров 19:18
Rutube продлил до осени монетизацию контента блогеров со 100% доходом от рекламы 19:17
Пара лесбиянок смогла родить ребенка после 11-й попытки 19:10
В Ленобласти нашли тела двух мужчин после жалоб соседки на текущую... 19:09
Депутат Миронов признал, что находился в салоне сбившего курьера авто 19:09
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Общество

Что будет с ЕГЭ после исключения российских вузов из Болонского процесса

Рособрнадзор сохранит ЕГЭ при переходе к национальной системе образования

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»
В Рособрнадзоре пообещали, что ЕГЭ останется и при новой системе высшего образования в РФ. Единый государственный экзамен не является частью Болонской системы, из которой исключили Россию, указали в ведомстве.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой. Об этом в среду, 8 июня, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

«Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования», — отметили в ведомстве.

«ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство РФ в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — сообщили в пресс-службе.

В Рособрнадзоре отметили, что ЕГЭ не является частью Болонской образовательной системы, из которой Россию ранее исключили.

«Многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме. При этом ЕГЭ — один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена результаты ЕГЭ обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — утверждают в ведомстве.

Там добавили, что именно ЕГЭ ликвидировал разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам — едиными.

ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы, заявили в Рособрнадзоре.

«ЕГЭ — это механизм отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть «вход» в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования. А наличие в нашей стране развитой системы вузовских олимпиад дает заинтересованным абитуриентам широчайшие возможности демонстрации своих творческих способностей и определенные дополнительные возможности поступления в выбранный вуз.

В целом сочетание ЕГЭ и вузовских олимпиад продемонстрировало вполне эффективный механизм государственной итоговой аттестации и поступления в вузы, который может быть использован и в будущем», — заключили в пресс-службе.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев указал, что ЕГЭ «выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня».

«Напряжение участников ЕГЭ, как и абсолютно любого иного экзамена, связано с тем, что какие-то темы недопоняты учащимися, приемы решения каких-то задач не освоены в достаточной степени. Подобное переживали и абитуриенты вузов 40-50 лет назад», — констатировал он.

Как исключили Россию из Болонского процесса

6 июня замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что российские вузы больше не участвуют в Болонском процессе. По его словам, такое решение было принято Болонской группой 11 апреля. Кроме того, из Болонской системы были исключены и белорусские вузы.

«Это Болонская система из нас вышла, а не мы из нее», — приводит его слова «КП».

На этом фоне депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о добровольном участии вузов в Болонском процессе.

«Законопроект направлен на исправление ситуации в высшем образовании России, сложившейся в связи с непродуманным осуществлением вхождения нашей страны в Болонский процесс», — отмечается в пояснительной записке.

Коммунисты указали, что из-за Болонской системы в вузах практически исключили возможность получения высшего образования по программе специалитета по большинству специальностей и направлений подготовки.

Добавим, что при проведении ЕГЭ на всей территории России применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. В этом году единый государственный экзамен проводится до 2 июля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть