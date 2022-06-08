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Общество

«Сильно долбануло. Очень»: очевидцы рассказали о землетрясении на Байкале

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 8,3

В среду вечером в Иркутской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в середине озера Байкал, но их почувствовали и во многих населенных пунктах региона, в том числе в самом Иркутске, где магнитуда составила около 5. О том, как пережили землетрясение местные жители, — в материале «Газеты.Ru».

В Иркутской области в среду, 8 июня, произошло землетрясение, магнитуда которого в эпицентре составила 8,3. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, подземные толчки зафиксировали в 20:25 по местному времени (15:25 мск).

«В акватории озера Байкал, в 17 км от поселка Большое Голоустное произошло землетрясение. В эпицентре магнитудой 8,3 балла. В областном центре ощущалось 5 баллов», — проинформировали в ведомстве.

Все объекты жилищно-коммунального хозяйства региона и остальные предприятия работают в штатном режиме, указали в МЧС. Специалисты проводят обследование территорий населенных пунктов, сведения о пострадавших пока не поступали.

Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева рассказала, что в самом Иркутске наблюдалось землетрясение силой около 5,2 балла.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев, многие жители Иркутска, Ангарска и Шелехова почувствовали подземные толчки.

«В соцсетях пишут, что в квартирах качались люстры, падала посуда, у машин срабатывала сигнализация. По информации на 21.20, жертв и разрушений нет. Главам муниципалитетов рекомендовано вести мониторинг ситуации, при необходимости — провести обследование поврежденных строений.

По информации Байкальской геофизической службы СО РАН, толчок произошел в середине Байкала, в зоне активного разлома. Ученые будут следить за афтершоковой активностью», — отметил он.

«Больше не будет трясти?»

В соцсетях сообщают, что толчки чувствовались в разных районах Иркутской области и Бурятии.

«Судя по силе этих двух толчков, магнитуда была 6~7. Так как я стоял на тротуаре, и то почувствовал. Значит, ждем еще более сильных толчков. Так как это были первые», — написал Александр Воронков в комментариях сообщества «Типичный Иркутск». «В большинстве случаев афтершок слабее первого толчка, т.к. это «отголосок», — ответил ему Владимир Келлер.

«Сильно долбануло. Очень. Я на ногах стоял на 1-м этаже. Но, что странно, только один толчок был, обычно два-три. И продольный, вдоль земли, как будто по дому кто-то сбоку ударил», — рассказал Антон Афанасьев.

«В Шелеховском районе деревянный дом весь заскрипел. Думал, упадет. И, стоя на земле, качало. Видимо, ближе к Байкалу был эпицентр», — сообщил пользователь под ником Стас Счастливый.

«Братск качнуло», — написала Ольга Шипунова. «Усть-Кут тоже потрясло», — добавила Валя Акимова.

«Было сильно в Бурятии», — утверждает, в свою очередь, Светлана Жаргалова.

«Нормально так меня на кровати потрясло, мне понравилось», — поделился Юрий Прохоров в паблике «Подслушано Иркутск».

«5 баллов. Чуть стена у дома не рухнула», — пишет Евгений Желябов.

«Сидел в машине, сначала подумал, это от ветра, но ветра такого-то не было, чтоб машину так качало. Сразу домой поехал», — рассказал пользователь под ником Ivan Stepa.

«Больше не будет трясти?» — задалась вопросом Анна Иванова. «Да привыкайте уже. Вы в сейсмоопасной местности, ребята», — заявила Ксения Лисицкая.

Нашлись среди пользователей и несколько человек, которые, по их словам, не почувствовали никаких толчков. «Вы издеваетесь? Я одна ничего не почувствовала?» — написала, в частности, Виктория Арбатская.

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