«Я непричастен к смерти Литвиненко». В Москве умер Дмитрий Ковтун

Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого суд Великобритании называл вероятным исполнителем убийства экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умер в московской больнице. Причиной смерти стали последствия ранее перенесенной инфекции COVID-19, сообщил друг Ковтуна и второй подозреваемый по делу об отравлении Андрей Луговой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен Дмитрий Ковтун, которого власти Великобритании считают виновным в отравлении радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умер на 58-м году жизни. Причиной смерти, как сообщил в Telegram депутат Госдумы Андрей Луговой, стали последствия перенесенного коронавируса.

«Сегодня пришла скорбная новость, в результате тяжелой болезни, связанной с коронавирусной инфекцией, скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун. Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы», — написал Луговой.

По информации источника ТАСС, бизнесмен скончался в одной из московских больниц.

Убийство Литвиненко

В 1998 году Литвиненко и еще несколько сотрудников ФСБ публично заявили, что начальство приказало им убить олигарха Бориса Березовского. В 2000 году он покинул Россию (к этому моменту в отношении него уже было возбуждено несколько уголовных дел) и переехал в Великобританию, где получил политическое убежище. Там Литвиненко сотрудничал с британскими, испанскими и итальянскими спецслужбами.

Бывший сотрудник ФСБ подчеркивал, что живет открыто и не пытается прятаться. «Я для своей защиты не нанимаю телохранителей, я не прячусь по разным квартирам, как они говорят — бегающий подполковник или убегающий. Я никогда ни от кого не убегал, я легально выехал из России по своему паспорту, живу открыто, все журналисты могут меня найти, знают, где я живу. Так вот, господа, если вы приедете убивать меня лично в Великобританию, то вам это придется сделать открыто», — говорил он в интервью летом 2006 года.

В ночь на 23 ноября 2006-го самочувствие Литвиненко резко ухудшилось. Это произошло после встречи с экс-коллегами Луговым и Ковтуном в одной из лондонских гостиниц. Он умер в тот же день в лондонской больнице. По версии Скотленд-Ярда, Литвиненко отравили радиоактивным полонием-210.

И Луговой, и Ковтун отвергали все обвинения в причастности к смерти Литвиненко. Последний неоднократно заявлял, что готов предоставить доказательства своей невиновности. Луговой отмечал, что «его использовали», чтобы отвлечь внимание от настоящих убийц.

Ковтун называл доказательства «сфабрикованными». «Я непричастен к смерти Литвиненко. Что касается обнародованного в Лондоне доклада по результатам открытого разбирательства, то Роберт Оуэн не мог сделать других заключений на основании сфальсифицированных, сфабрикованных доказательств», — заявлял он в интервью «Интерфаксу».

В 2021 году Европейский суд по правам человека постановил, что вина Лугового и Ковтуна в гибели Литвиненко под сомнение не ставится. Российские власти обязали выплатить €100 тыс. вдове Литвиненко Марине. В вердикте ЕСПЧ говорилось, что РФ не провела надлежащего расследования и российские власти не сумели предоставить «удовлетворительное и убедительное объяснение» убийству.

В Кремле назвали выводы британских следователей «поверхностными и очень непрофессиональными» и отказались исполнять судебное решение. Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в РФ, отмечали в Генпрокуратуре. Полоний, по версии ГП, был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового.

Британский телеканал ITV снимает сериал об отравлении Литвиненко. Картина рассказывает о сотрудниках Скотленд-Ярда, в течение 10 лет пытавшихся раскрыть убийство экс-сотрудника ФСБ. Режиссером фильма выступил Филд Смит, а автором сценария — Джордж Кэй. Марину Литвиненко сыграет актриса Маргарита Левиева, самого Литвиненко — Дэвид Теннант.

Чем занимался Ковтун

Ковтун познакомился с Луговым во время учебы в Московском высшем военном командном училище. После выпуска он служил сначала в Чехословакии, затем в ГДР, а затем перебрался с женой-немкой в Гамбург. Там ему предоставили политическое убежище.

9 декабря 2006 года полиция ФРГ сообщила, что нашла следы радиации в доме бывшей жены Ковтуна и в доме его тещи, где он побывал в период с 28 октября по 1 ноября. Против Ковтуна было возбуждено уголовное дело по подозрению в хранении и перевозке радиоактивных веществ. Спустя какое-то время дело закрыли, но Ковтун был лишен вида на жительство и вернулся в Россию.

В 2017 году Ковтун попал под санкции США.