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Культура

«На очереди комиксы и онлайн-игры»: Камбербэтч сыграет Литвиненко в сериале HBO

Луговой призвал Камбербэтча задуматься об участии в съемках сериала о Литвиненко

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Alistair Fuller/AP/Global Look Press
Звезда «Шерлока» Бенедикт Камбербэтч сыграет экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в сериале от HBO. В беседе с «Газетой.Ru» депутат Андрей Луговой, проходивший в Великобритании подозреваемым по делу об отравлении, призвал британского актера задуматься об участии в проекте.

Сериал об Александре Литвиненко, который в настоящее разрабатывает телесеть HBO, будет называться «Лондонград» («Londongrad»). По информации Variety, в основу проекта ляжет книга британского журналиста Алана Коуэлла «Последний шпион» («The Terminal Spy»), впервые опубликованная в 2008 году — вскоре после смерти экс-сотрудника ФСБ, бежавшего в Лондон.

Роль Литвиненко в шоу исполнит номинант «Оскара» Бенедикт Камбербэтч, он же выступит исполнительным продюсером «Лондонграда». Режиссером сериала назначен Брайан Фогель — в 2018 году он получил премию Американской киноакадемии за документалку «Икар», в которой рассказывалось о якобы существовавшей в России допинговой программе поддержки спортсменов. В создании экранизации «Последнего шпиона» также примет участие сценарист Дэвид Скарпа («Все деньги мира»).

Дата премьеры «Лондонграда», а также исполнители других ролей в проекте на данный момент не раскрываются. Представители HBO пока не подтверждали Variety информацию, касающуюся сериала.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Андрей Луговой, называвшийся британской стороной подозреваемым по делу Литвиненко, выразил мнение, что участие в «Лондонграде» нельзя назвать удачным развитием карьеры Камбербэтча.

«О выборе актерского состава в сериале искренне сожалею. Бенедикт Камбербэтч у меня больше ассоциируется с патриотом Англии, уважаемым лично мной образом гениального Шерлока Холмса. Не самый удачный выбор для фильмографии Камбербэтча. Я бы на его месте хорошо подумал», — заявил он.

Луговой также счел кризисом жанра саму идею HBO об экранизации истории Литвиненко.

«По мотивам «дела Литвиненко» уже ставили оперу, писали книги, снимали сериалы. Теперь вот кино. Очевидно, что на очереди комиксы и онлайн-игры. История развивается по всем правилам шоу-бизнеса, когда наследники стараются максимально заработать на истории о смерти человека или его мемуарах. Хотя чему мы удивляемся! Даже судебные заседания и решения ЕСПЧ больше напоминают ток-шоу и цирковые представления с кульбитами и выкрутасами», — сказал депутат.

При этом Луговой подчеркнул, что будет польщен, если в сериале его самого сыграет многолетний исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниэл Крэйг.

«Спасти картину может только Дэниел Крейг, и я буду очень польщен, если именно ему предложат сыграть роль Андрея Лугового» — заключил он.

В свою очередь российский голос Камбербэтча Илья Исаев заявил о готовности озвучить британского актера в локализованной версии сериала, если ему поступит соответствующее предложение.

«Конечно, согласился бы. Почему нет?» — заявил «Газета.Ru» актер дубляжа, чьим голосом герои Камбербэтча говорили в фильмах «Игры шпионов», «Мавританец» и «1917».

Проект со звездой «Шерлока» в главной роли станет не первым сериалом о деле Литвиненко. Так, еще в сентября 2021 года британские СМИ анонсировали аналогичное шоу телеканала ITV, заверив, что его премьера состоится в ближайшее время (точная дата неизвестна до сих пор). Роль экс-сотрудника ФСБ в этом проекте исполнит Дэвид Теннант, знакомый зрителю по «Доктору Кто». Супругу Литвиненко в сериале сыграет актриса Маргарита Левиева («Невидимый»). Шоураннером проекта выступит Джордж Кэй («Люпен»).

Александр Литвиненко, сотрудник КГБ и ФСБ в 1988-1999 гг., умер в лондонской больнице 23 ноября 2006-го.

В Великобританию он бежал за шесть лет до этого на фоне возбуждения против него уголовных дел в России. Получив политическое убежище, Литвиненко стал сотрудничать с британской разведкой MI6, а также испанскими спецслужбами. Согласно версии британской стороны, к его отравлению могли быть причастны депутат Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, в России этот процесс называют политизированным.

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