Пожар в московском бизнес-центре: спасатели выводят людей с верхних этажей

За медицинской помощью пока обратились двое пострадавших при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве, сообщил заммэра — ТАСС.
Пожарные выходы в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» были заблокированы, утверждает Telegram-канал 112.
«Об этом рассказывают работники, которые успели спастись. Кроме того, сигнализация сработала не сразу. Сотрудники сами начали эвакуироваться из здания», — говорится в публикации.
Очевидец событий также рассказала, что с оснащением системами пожарной безопасности в здании все было нормально.
«Все [огнетушители, пожарные кнопки] есть, с пожаркой все нормально. Работаю там один месяц, за это время пожарных учений не было», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».
Девушка также рассказала, что возгорание произошло во входной группе бизнес-центра. Мария Полупанова сообщила, что в 10:05 мск информации о заблокированных в здании людях не было.
На момент пожара Мария Полупанова находилась на 6 этаже здания. Девушка рассказала, что паники среди людей, находящихся в центре, не было.
«Никаких криков не было. Все спокойно эвакуировались. В 9:30 раздалась пожарная сигнализация и все сразу начали эвакуироваться из здания через запасные выходы», — пояснила очевидец.
Очевидец пожара в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» Мария Полупанова рассказала «Газете.Ru» о состоянии пожарной безопасности в здании и эвакуации людей после возгорания.
Кадры с места событий — в фоторепортаже «Газеты.Ru»:
❗Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, сообщили в МЧС РФ — ТАСС.
Вертолеты Ка-32 направлены на тушение пожара в бизнес-центре на западе Москвы, сообщили в МЧС.
Несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, еще один — на седьмом, передает ТАСС.
Горят первые четыре этажа бизнес-центра.
Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено. Движение по улице Горбунова перекрыто, водителям рекомендуют выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место пожара в бизнес-центре в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС.
Часть людей, заблокированных в здании, вышла на крышу. По данным телеграм-канала Shot, двух человек удалось эвакуировать с восьмого этажа.
❗Причиной пожара в БЦ «Гранд Сетунь плаза» стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадного освещения — ТАСС.
До 20 человек могут оставаться в горящем здании бизнес-центра на западе Москвы — источник ТАСС.
Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручения по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».