Тест: выживете ли вы в экстремальных условиях?

В повседневной жизни мы редко задумываемся о том, что будем делать при землетрясении, опасной эпидемии или техногенной катастрофе. Однако навыки выживания в чрезвычайных ситуациях крайне важны, и готовиться к неприятностям лучше заблаговременно. Вместе с экспертом по выживанию Михаилом Макеевым «Газета.Ru» подготовила тест, который позволит оценить ваше умение ориентироваться в экстремальных условиях.