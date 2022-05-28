Без «Биг Тейсти»: чем будут кормить в российских «Макдоналдсах»

Бургер «Биг Тейсти» и мороженое «Макфлури де люкс» может пропасть в обновленном меню российского «Макдоналдса» после его открытия под новым брендом, сообщают СМИ. Кроме того, возможен дефицит кофе из-за проблем с поставками зерен, а газировку от Coca-Cola могут заменить отечественными напитками. В пресс-службе компании заявили, что комментировать слухи не могут.

Новое меню «Макдоналдса» после его открытия в России под другим названием может претерпеть изменения. Как сообщает Telegram-канал Mash,

из меню «точно исчезнут» бургер «Биг Тейсти» и его сырная версия, мороженое «Макфлури де люкс» с клубникой и шоколадом.

«Это сандвич с большим, рубленым бифштексом из 100% говядины на большой булочке с кунжутом. Особенный вкус сандвичу придают три кусочка сыра «эмменталь», два ломтика помидора, свежий салат, лук и соус «Биг Тейсти» с дымком», — говорится в описании бургера на сайте McDonald's. В российском меню этот бургер был одним из самых калорийных и больших.

Вместо напитков от Coca-Cola будут предлагать газировку «Черноголовки». Кофе периодически «может не хватать» якобы из-за проблем с поставками кофейных зерен.

Сотрудники будут продолжать работать в той же форме, что и раньше. Цены на бургеры и другую еду, вероятнее всего, вырастут.

В пресс-службе McDonald's заявили Telegram-каналу «Подъем», что не комментируют слухи о новом меню. «Мы пока ничего не комментируем: ни меню, ни название. Это все домыслы и непонятные слухи. Слухи мы комментировать не будем», — говорится в заявлении.

По данным газеты «Известия», сотрудникам McDonald's на «Пушкинской» уже выдали новую форму. По словам источника, она полностью черная; все желтые буквы М уберут, но 90% дизайна останутся неизменными.

«Руководство нам сказало, что вывеска будет совершенно не связанной со старой сетью ресторанов. Это будет «Французский бургер», — предположил сотрудник ресторана.

26 мая Mash сообщал, что «Макдоналдсы» в аэропортах и на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга не закроются до 2032 года. Кроме того, «в головном офисе раньше были против, чтобы работали «не белые» и те, кто без паспортов РФ, но благодаря BLM-повесточке (Black Lives Matter. — «Газета.Ru») в Штатах решили сменить вектор».

Рестораны McDonald's под новым брендом планируют вернуться к работе в России 12 июня. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, меню ресторанов на 95% останутся без изменений.

Министр финансов РФ Антон Силуанов признался, что хотел бы посетить один из них. По его мнению, «там даже будут те же самые «Биг Маки».

«Может, даже и вкуснее будет», — предположил он.

Чиновник допустил, что некоторых импортных ингредиентов будет не доставать. «Ну и что, у нас есть горчица, аджика», — заключил глава ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин предположил в беседе с «Москвой 24», что «наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать… И рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом».

После начала специальной военной операции РФ на Украине руководство McDonald's объявило о «временном закрытии» своих ресторанов в России. Компания инициировала процесс продажи бизнеса в РФ.

Сеть выкупил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, владеющий франшизой «Мака» за Уралом.

«На данный момент мы ведем работу по созданию нового бренда и уже отправили заявки на регистрацию нескольких названий. В дальнейшем из всех зарегистрированных названий будет выбрано одно», — рассказали РБК в пресс-службе «Макдоналдса».

Ранее агентство городских новостей «Москва» нашло возможные варианты названия будущей сети в материалах Роспатента — зарегистрированы были товарные знаки «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Пятый возможный вариант названия не приводится.