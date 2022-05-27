«За год закрыл кредит на полмиллиона». Курьер — о работе в доставке пиццы

Анатолий Сумбуров подрабатывал курьером в одной из сети пиццерий в Москве по выходным на протяжении года. В интервью с «Газетой.Ru» он рассказал, плюют ли в ресторанах в еду, как штрафуют за нерусскую речь, почему защитный стикер не мешает доставщикам «подъедать» заказы, а также опроверг стереотип о том, что у всех курьеров маленькая зарплата.

– Почему не «Яндекс» и не Delivery?

– Помимо обязательной формы одежды для курьеров сервисов, меня не устраивало то, что чаевые «на руки» получить там невозможно. Чего уж говорить о дополнительных способах заработка.

Например, на моей работе, когда в доме заказчика не было лифта или он был сломан, мы говорили, что подниматься дальше пятого этажа не будем, а доплата за каждый от шестого — 50 рублей. Так как я работал на ночных доставках, в это время спускаться никому не хотелось еще больше, чем днем или утром. Так что в 8 из 10 случаев мне доплачивали.

Также были варианты подзаработать, привезя что-то сверх заказа из пиццерии.

Например, звонит дядька, когда ты уже в пути, и говорит: «Слушай, захвати пивка». Вот и 500 рублей сверху. Меня так просили купить сигареты, зарядку для айфона, цветы и презервативы. Меньше 500 за такое никогда не платили.

Поэтому опыт показал, что зарплата в доставке «от ресторана» в целом больше. Да и в «Яндексе», и Delivery, как рассказывали коллеги, все более регламентировано, слишком много этапов проверки курьеров — надоедает. При этом на них ты работаешь на износ, так еще и таскаешь на себе двадцатикилограммовую коробку. Да, у нас тоже бывают большие заказы. Например, на нескольких машинах мы перед Новым годом доставляли 80 пицц на корпоратив. Но тут сложность была только в загрузке и разгрузке. Нести их на спине не приходилось.

– Маленькая зарплата у доставщиков еды — это миф?

– Точно миф. За одну ночь работы почти у всех наших курьеров выходило минимум 4-5 тыс. Когда заказов было много, а на чаевые не скупились, лично у меня доходило до 7 тыс. в ночь. Это при условиях работы с 18:00 до 6:00. Зарплата обычно высчитывалась исходя из того, сколько километров мы проехали. Ну и «чай». Самая большая сумма, которую мне давали клиенты, — 1000 рублей, средняя — 200-300 руб.

За ночь на чай дают значительно реже, максимум пару человек. Но даже 4-5 тыс. лично мне хватало.

За год я смог закрыть только этой подработкой кредит на полмиллиона.

– Что самое ужасное в работе курьера?

– Меня больше всего раздражали коллеги. В основном они были таджиками и узбеками, которых принимали на работу «на отвали». Камнем преткновения было то, что эти граждане часто очень плохо знали русский язык. Так что говорить с ними было невозможно, зато «бычку» они включали при любом удобном случае. Бесили, короче.

Еще у нас был штраф за разговоры не на русском языке в ресторане или с заказчиками. Но никого это не останавливало. А выкидывать их с работы не торопились — этим ребятам можно платить меньше, поэтому их набирают. Для сравнения, некоторые «плохо говорящие» получали по 2-3 тыс.

Кстати, мы затронули и вторую самую раздражающую вещь — штрафы. У нас был штраф, например, еще за то, что мы облокачивались на стол выдачи заказов. Мол, там стоит еда, а мы бактерии разносим. С одной стороны, это правильно, но с другой — забываешься и облокачиваешься.

– Еду, которую доставляете, едите?

– Да, такое случается. Я лично не ел, но несколько коллег таким грешили. Самое забавное в том, что наш ресторан пытался обезопасить клиентов от такого и лепил на пакеты и коробочки защитный стикер. Вот только у курьеров в машине они тоже всегда были. Эти стикеры лежали в специальной тарелочке на выдаче, у всех к ним был свободный доступ.

Поэтому иногда «самые голодные» действительно вскрывали пакеты и подъедали то, что остается незамеченным, например, наггетсы или картошку фри, а потом просто приклеивали поверх старого стикера новый.

Один раз клиент заметил, что порция была маленькой, предъявил претензию ресторану, а администратор стала ругаться на «кухню». На кухне стали спорить, решили посмотреть, доложила ли кухня картошку, по камерам. Оказалось, что порция была полной. Поняли, что виноват курьер, и его уволили. Поэтому советую всем клиентам, если замечают, что порцию не доложили, звонить в ресторан и ругаться. Спасете еще кого-то от недобросовестного доставщика.

– На кухне стоят камеры — значит, в еду никто не плюнет?

– Я вообще не понимаю, кто в здравом уме решит просто взять и плюнуть кому-то в еду. За тем, как готовится пища, тщательно следят. В добросовестных заведениях, по крайней мере.

Да, есть куча кухонь с тараканами, антисанитарией и товарным несоответствием. Но вы никогда не узнаете, в каких условиях вам готовят, если не найдете таракана в своем супе. Мой друг работал в ресторане, в котором в стакан с соком попала муха, а ее вытащили и отнесли напиток клиенту. Никто ничего не узнал. А ресторан по статусу был выше, чем средним. В общем тут реально не угадаешь, но если выбирать заведения с «именем» — шансов на чистую кухню больше.

Кстати, пострадать ваша еда может не только от кухни. У нас был курьер, который на моих глазах уронил контейнер с куриными крыльями на пол, из-за чего они рассыпались. Вася поднял их, «подул» и положил обратно. К счастью, это заметила кухня и просто переделала заказ. А так он хотел отвезти их заказчику.

– Можно ли как-то получить бесплатную еду в ресторане?

– Только нечестным способом. Если ты курьер — подъесть, если заказываешь — подбросить в пиццу волос, сказав, что она такая приехала, и получить новую. Любой ресторан обычно переделывает заказы в таких случаях. Но я бы делать этого не рекомендовал, потому что за пиццу с волосом повару сделают серьезный выговор и оштрафуют. А если вы зачастите так делать — попадете в черный список.

Да, такие у ресторанов тоже есть. Это своя база. В нее обычно попадают те, кто злоупотребляет честностью ресторана — как раз любители бесплатной еды. Или те, кто часто заказывает и отменяет доставку, когда еда уже приготовилась, или вовсе не принимает заказ. Также в черный список автоматически попадают «шутники», которые пытаются заказать 200 пицц своему соседу.