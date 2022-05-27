Ликвидировать в первые сутки: в Якутии готовятся к встрече с огненной стихией

В Якутии находится треть российских лесов, при этом регион является одним из самых пожароопасных в России первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников в интервью «Газете.Ru» рассказал, как регион планирует защитить природное богатстве нашей страны, а также как идет подготовка к борьбе с огненной стихией.

— Эксперты считают, что нынешний сезон лесных пожаров будет масштабным. Об этом говорит раннее начало сезона в Сибири, небывалое количество пожаров в США. Якутия столкнулась с острейшей угрозой еще прошлым летом, тогда республика приняла на себя основной удар. Какие выводы сделаны из тяжелого лета 2021 года, чего удалось добиться Якутии в плане подготовки к этому лету? Какие меры приняты на основе тяжелого опыта прошлого года?

— В прошлом году Якутия первая оказалась на «линии огня» резких климатических изменений – это и аномальная жара, и рекордная за все время наблюдений засуха. При этом лесное прежнее законодательство и прежняя система нормативов финансирования создавалась фактически уже в прошедшую климатическую эпоху. Выделяемые республике средства не позволяли самому лесистому региону планеты эффективно противодействовать огненной стихии.

Понимая это, правительство и лично президент России поддержали инициативы Главы Якутии Айсена Николаева по увеличению противопожарных сил в регионах и изменению регламентов для эффективного предупреждения и тушения лесных пожаров.

Как результат, уже к маю 2022 года в республике заблаговременно в боевые порядки развернуты техника, оборудование, профессиональные кадры, системы мониторинга, минерализованные полосы и противопожарные разрывы, подготовленные волонтеры, проведена разъяснительная и профилактическая работа. Это стало возможным благодаря значительному увеличению финансирования и помощи, оказываемой федеральным правительством.

— Какими мощностями в технике и кадрах вступает республика в пожароопасный сезон в этом году? На чем будет сделан акцент в борьбе с огнем в этом сезоне?

— В 2022 году основной акцент в Якутии сделан на предупреждении пожаров. Ставка сделана на ранее обнаружение и оперативное тушение. Федеральный центр ставит задачу ликвидировать лесные пожары в первые сутки. Для этого, в первую очередь, необходимо отладить систему быстрого обнаружения очагов. В этом году у нас в 2 раза, до 5000 летных часов, увеличен авиационный мониторинг территории лесного фонда, который будут осуществлять 27 воздушных судов. В 2022 году открыто 3 новых авиаотделения для обслуживания удаленных лесничеств, всего в Якутии 21 отделение. Возгорания фиксируют и камеры видеонаблюдения, количество которых наращивается.

Что касается непосредственно борьбы с огнем, то в этой работе самое главное – люди. В 2022 году удвоены силы лесопожарных формирований: 1119 человек против 554 человек в 2021 году. Конечно, для такой огромной территории даже тысячи человек может быть недостаточно. Поэтому мы продолжим развивать хорошо зарекомендовавшую себя практику добровольчества.

Увеличен и парк специализированной лесопожарной техники. Благодаря национальному проекту «Экология» и поддержке полпреда президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева в парке наземных служб Якутии сейчас 256 единиц техники.

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— В конце прошлого года властями региона делался акцент на создании собственных разработок для предотвращения и борьбы с лесными пожарами. Удалось ли якутским инженерам и ученым за это время предложить что-то интересное?

— На помощь пожарным пришли айтишники. По нашей собственной инициативе создана информационно-аналитическая система Оперативный мониторинг лесных пожаров, которая вобрала в себя плюсы многих информационных систем. Данный продукт позволяет детектировать возникающие термоточки, определять местоположение возгораний. Система имеет возможность отображать информацию с камер видеонаблюдения системы «Лесохранитель». В базах данных содержится информация о границах лесничеств, что позволяет оперативно определять принадлежность возникшего пожара к лесному фонду или землям иных категорий ,производится учет лесных пожаров и задействованных на их ликвидации сил и средств.

В настоящий момент системой пользуется Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства и муниципальных образований, а также ведомства, участвующие в тушении лесных и ландшафтных пожаров. Система очень гибкая, что позволит в пожароопасном сезоне откорректировать недочеты, внести необходимую информацию и интегрировать ее с другими системами лесного хозяйства в области противопожарного мониторинга, практически в режиме онлайн.

— Недавно в Якутию прибыл самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета, который будет привлекаться для искусственного вызывания осадков в пожароопасный сезон. Будет ли в этом году задействоваться и другая авиатехника?

— Прошлым летом технология искусственного вызывания осадков оказалась очень результативной в борьбе с лесными пожарами. В том году в Якутии работал самолет ФБУ «Авиалесоохрана», оснащенный устройством «ВЕЕР».

В этом году мы заключили договор с Росгидрометом и в Якутию уже 13 мая прибыл ЯК-42 для тушения ландшафтных пожаров и нужд сельского хозяйства. Он базируется в аэропорту Якутска и уже работает по нашим заявкам над территориями, где имеется ресурсная облачность. В целом, с мая по июнь запланирована работа этого самолета-зондировщика в Западной и Центральной Якутии. Также, в скором времени в республику прибудет самолет Ан-30 с оборудованием по вызыванию осадков.

close 100% Мария Васильева

— Какие административные барьеры и устаревшие нормы федерального законодательства, на ваш взгляд, сегодня сдерживают оперативность пожаротушения?

— Считаю, что есть некоторые сложности в своевременном введении режимов чрезвычайной ситуации межрегионального и федерального уровней в связи с лесными пожарами. Для этого имеются определенные критерии, которые в силу нашей специфики, а это в первую очередь огромная территория, могут не наступить. Например, в Якутии единичные лесные пожары могут достигать огромных размеров и не выходить за границы одного муниципального района. Данные проблемы были озвучены Главой на федеральном уровне.

Минприродой России и Рослесхозом уже разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах.

— Как на сегодняшний день обстоит ситуация в республике с лесными пожарами? Что говорят метеорологи, синоптики, каков прогноз в целом на лето?

— Сегодня во всех 25 лесничествах Якутии открыт пожароопасный сезон. По состоянию на 26 мая обнаружены и зарегистрированы 15 лесных пожаров, с площадью пройденной огнем 164,8 га. По всем лесным пожарам приняты оперативные меры по тушению, ликвидация пожаров произведена в первые сутки. Так же на территории республики зарегистрировано 6 ландшафтных пожаров (на землях иных категорий) на общей площади 37 га, все возгорания оперативно ликвидированы.

К сожалению, прогнозы не утешительные. По данным прогноза ФБУ «Авиалесоохрана» ожидается повторение лесопожарной ситуации 2021 года. Самая высокая горимость ожидается в июне на территории восточных и юго-восточных районов. Так же сложную обстановку прогнозируют в августе в южной и западной частях Республики. Мы входим в новый климатический период, когда чрезвычайные ситуации с лесными пожарами становятся новой нормой.

close 100% Мария Васильева

— На днях Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила, что резидент территории опережающего развития «Якутия», компания «Растим лес Якутии», займется созданием лесопитомника мощностью в 10 млн сеянцев. Как в целом проходит восстановление территорий, которые в прошлом году были пройдены огнем?

— В прошлом году площадь, пройденная огнем в Республике Саха (Якутия) составила почти 8 млн га. Данные площади после обследования будут отнесены к фонду лесовосстановления. Обследование необходимо для определения степени повреждения леса. Многие ошибочно считаю, что лес гибнет на всей площади, пройденной огнем, к счастью, это не так. Однако, погибших насаждений не мало, поэтому лесовосстановлением необходимо заниматься. По итогам 2021 года общий объем лесовосстановления составил 95,4 тыс. га, а в этом году площадь лесовосстановления составит 150 тыс. га.

Хорошим подспорьем для восстановления якутских лесов служит принятое с 2019 года правило компенсационного лесовосстановления для арендаторов лесных участков. То есть за каждый вырубленный гектар, арендатор обязан произвести лесовосстановление на площади один гектар на землях лесного фонда, отнесенных к фонду лесовосстановления.

Сегодня у нас есть серьезный дефицит посадочного материала, выращенного из районированных семян. Думаю, что при таких больших планах по лесовосстановлению в недалеком будущем нам необходимо будет решить вопрос о создании лесосеменной станции и комплекса лесопитомников, для обеспечения нужд арендаторов в посадочном материал.