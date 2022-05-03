«Бурятский перевал Дятлова». Что погубило тургруппу Людмилы Коровиной

«Бурятским перевалом Дятлова» называют место в горах Хамар-Дабан в южном Прибайкалье, где 27 лет назад почти в полном составе погибла тургруппа под руководством опытного инструктора Людмилы Коровины. Выжила только 17-летняя девушка, которая рассказала, что туристов захватила истерия, они бились головой о камни, а у одного пошла пена изо рта. Попытки объяснить трагедию предпринимаются до сих пор: говорилось и об инфразвуке, и об отравлении. По официальной же версии, смерть наступила от холода. Заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн изучил историю «коровинцев» и пришел к выводу: группу, вероятнее всего, погубил непрофессионализм.

Первая жертва

В августе 1993 года семеро туристов из Казахстана под предводительством 41-летней мастера спорта по пешеходному туризму Людмилы Коровиной оправились в поход на хребет Хамар-Дабан. Эти горы расположены в Республике Бурятия, самая высокая точка — 2 396 метров.

Туристическая группа была сформирована на базе турклуба «Азимут», действовавшего при педагогическом училище города Петропавловск, поэтому состав участников оказался молодым: 24-летняя Татьяна Филипенко, 23-летний Александр Крысин, 19-летний Денис Швачкин, 18-летняя Валентина Уточенко, 17-летняя Виктория Залесова и 16-летний Тимур Бапанов.

«27 лет назад была пора развития постсоветского туризма, однако весьма примитивного. К этой истории есть много вопросов. На фотографиях из похода девять человек, в группе оказалось семь — где еще двое и десятый, который снимал их. Возраст участников группы для туризма совершенно пубертатный. Грубо говоря, сборная солянка недозрелых школьников, которых назвать хорошей группой невозможно», — рассказал «Газете.Ru» бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, альпинист и заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.

Маршрут начался от станции Мурино, проходил через Лангутайский перевал, выходил на гребень хребта, ведущий к вершине Хан-Ула (2371 м), далее к гольцу Ягодный (2204 м), через вершину 2310, также известную как пик Тритранс, и спускался к реке Снежной. Далее через Патовое озеро, через Утулик, через перевал Чертовое озеро выходил к Слюдянке. Всего 210—230 километров. Маршрут считался третьей категории сложности, а синоптики обещали хорошую погоду.

Спустя 5-6 дней после начала похода группа прошла уже 70 километров — Коровина двигалась с короткими ночевками, почти без отдыха, чтобы в назначенный день встретиться с другой группой, которую вела ее дочь. Между вершинами Голец Ягельный (2204 м) и Тритранс (2310 м), прямо на склоне, туристы решили остановиться на привал — разбили лагерь и поставили палатки.

За ночь погода заметно испортилась — поднялся ураганный ветер и пошел снег. Утром Коровина приказала немедленно собирать вещи и спускаться вниз. Однако порывы были настолько сильные, что снесли палатки.

«4 августа вышли на перевал Крутой. Спустились вниз. Шли по безлесной альпийской зоне. Пищу готовили на примусах. Примерно в 16.00 двигались к высоте Тритранс. Сильный дождь, холод. Остановились на высоте без леса, поставили две палатки. В 4 утра порвало растяжки палаток. Поправили. В 6.00 вырвало кол. Спальные мешки мокрые», — следовало из объяснительной выжившей Валентины Уточенко, которую она написала в ходе доследственной проверки.

После порвавшихся палаток возникла и еще одна проблема: член группы Александр Крысин неожиданно почувствовал себя плохо — у него изо рта пошла пена, а из ушей полилась кровь. Турист упал, а, когда инструктор группы подбежала, чтобы помочь, молодой человек уже не дышал.

«Относительно набора высоты и поведения при снеге. Утром они встали, начался снег, палатки унесло — это все лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с контингентом, который абсолютно не подготовлен к таким походам. Кроме того, были сомнения, почему они выбрали место, заведомо продуваемое. Это говорит о полной некомпетенции руководителя», — подчеркнул Гофштейн.

Единственная выжившая

После смерти подопечного и самой Коровиной стало плохо — у нее заболело сердце, поэтому она решила остаться возле тела Крысина, а остальных отправила спускаться вниз.

«Коровина попросила утащить Вику [Залесову] вниз. Я поднялась к той, а она меня укусила. Я утащила ее до остальных. Татьяна [Филипенко] стала биться головой о камни. Денис [Швачкин] спрятался за камни и залез в спальник. Подползла к Коровиной, а та не дышала. Пыталась поднять Тимура [Бапанова]. Когда поняла, что никто не двигается, стала спускаться вниз до деревьев. Оделась и легла в спальник, укрылась тентом.

Утром поднялась вверх, увидела Таню на камнях, Дениса, Тимура, Вику. Выше — Сашу [Крысина] и Коровину. Никто из них больше не воскрес», — объясняла следователям Уточенко.

Увидев всех мертвыми, девушка забрала свой рюкзак, компас и карту, а затем двинулась вдоль старых вышек ЛЭП, чтобы найти помощь. Спустя некоторое время девушке удалось выйти к реке Снежная. Там ее нашли туристы из Киева, которые сплавлялись по реке.

«Как вспомню эту картину, так сердце сжимается. Стоит на берегу девчушка — кричит, руками машет. Да так отчаянно, что мы сразу поняли — беда. Когда вышли на берег, она бросилась к одной из наших участниц и долго рыдала у нее на груди. Сбивчиво рассказывала, что погибли люди и ей страшно», — рассказывал турист-водник Александр Квитницкий из Киева.

Только через 12 дней после гибели туристов группа украинцев добралась до спасателей и обратилась за помощью. Из-за плохой погоды в горах вертолет с поисковиками не смог вылететь сразу. Поиски шли пять дней. Группу Коровиной случайно отыскали только в конце августа — поисковики спасли других потерявшихся туристов из Омска и на обратном пути заметили лагерь с обезображенными трупами — к тому времени тела раздулись, а глаза им выели птицы или крысы.

«Это была страшная картина. Ребята лежали на небольшом выступе, кто-то прижавшись друг к другу, кто-то чуть поодаль. Глаз нет. В пустых глазницах и приоткрытых ртах копошатся черви. Мы упаковали тела в полиэтиленовые мешки. Когда летели в Улан-Удэ, запах в вертолете стоял невозможный», — вспоминал в беседе с журналистами заслуженный спасатель России Юрий Голиус, который отвечал за поиск группы.

Инфразвук или отравление

До сих пор точно не известно, что привело к гибели группы Коровиной. Среди версий обсуждалось, например, воздействие инфразвука — изначально ее выдвинул турист Владимир Борзенков, а впоследствии поддержал участник поисковой операции из Петропавловска Николай Федоров.

«Если взять верхушку двух соседних гор и провести прямую между ними, то вдоль самого хребта при скорости ветра порядка 15 метров в секунду проходит порядка 60 тонн воздуха в секунду. Я считаю, это наиболее вероятный источник этого инфразвука», — сказал Борзенков.

Федоров в свою очередь предположил, что в момент стоянки группы там проходил антициклон и был сильный ветер. В результате начались магнитные колебания, в движение пришли огромные потоки воздуха, которые создали инфразвук, а он мог подействовать на психику.

«Отдельные скалы под сильным ветром могут становиться инфразвуковым генератором огромной мощности, что вызывает у человека состояние паники, безотчетного ужаса. Со слов девочки, которая выжила, — ее друзья вели себя беспокойно, речь была сбивчивой», — говорил он.

Также были версии об отравлении озоном или химическими веществами. Первой придерживался турист Евгений Ольховский, участник ряда совместных походов с Коровиной. Он считает, что группа попала в высокую концентрацию озона, вызванную сильным грозовым фронтом, из-за чего организм и не выдержал.

Врач-травматолог из Челябинской области Николай Тарасов убежден, что группа попала под воздействие паров серной кислоты.

«Ядовитый выброс из-за температурной инверсии не рассеялся, а перенесся на большое расстояние, а потом вместе с осадками образовал большое зараженное пространство. У Крысина шла пена и кровь изо рта, что является характерными признаками ингаляционного отравления. Пары серной кислоты могло принести из Китая, что возможно при пренебрежении правилами безопасности при промышленном производстве», — заявлял он.

Нет причин для горной болезни

По мнению заслуженного спасателя России Юрия Голиуса, который участвовал в поисках, трагедия произошла по вине руководителя Людмилы Коровиной. Женщина часто устраивала для членов своих туристических групп настоящие испытания: не давала еды, изнуряла дорогой.

«Как-то раз пересеклись с ней на севере Байкала в Хакусах. Людмила с двумя мальчишками, лет 16-17 на вид, спустилась с гор в наш лагерь. Ребята выглядели слишком изможденными. Один из них даже топор не мог поднять, чтобы дрова наколоть. Мы дали им чай, хлеб. Они набросились так, словно никогда ничего не ели. Коровина сказала, что практикует школу выживания. Когда группа идет в поход с минимумом еды и одежды. Так якобы она их воспитывала, чтобы они были готовы к непредвиденным ситуациям. Я возмутился. Это же подростки», — подчеркивал он.

В походе на Хамар-Дабане Коровина, скорее всего, вела себя аналогично, предполагал Голиус. На последней стоянке спасатели не нашли остатков продуктов, кроме одной пустой банки тушенки.

«На этом месте мы нашли одну пустую банку из-под тушенки. Холод, дождь, снег пробрасывает, а Коровина, выходит, распорядилась одну банку тушенки на семерых разделить. Я думал: может быть, обертки от конфет или шоколада найду. Ничего! Вот так они и ели — по чуть-чуть. Неудивительно, что все разом умерли. Организмы истощились», — говорил спасатель.

Однако единственная выжившая оказалась не согласна с этой версией. По ее словам, группа ела четыре раза в день горячую еду, часто перекусывала. Продуктов было предостаточно, а на каждого выходило по 2400 килокалорий в сутки.

«Разводили костер, готовили. У нас были крупы, сухое молоко, сухари, тушенка, морковка, свекла, лук, конфеты, шоколадки. Мы спускались в лес и разводили костры (в августе 1993 года в объяснительной она писала, что еду готовили на примусах). Это был мой третий поход с Людмилой Коровиной. Ни в коем случае она не виновата. На вершине было очень холодно. Раннее утро. Мы спали. Коровина нас разбудила, велела собрать вещи и спускаться в ущелье. Она пыталась нас спасти. Просто не успела», — делилась воспоминаниями Валентина Уточенко.

Женщина считает, что группа умерла от холода и горной болезни — якобы у них начался отек легких. Симптомы подходят — пена, кровь изо рта, неадекватное поведение.

Однако, по мнению Гофштейна, описанных выжившей симптомов не могло быть из-за отека легких, поскольку высота местности, где располагались туристы — всего 2300 метров.

«Пена изо рта и кровь из ушей — это уже из области диких вещей. При высоте всего 2300 метров невозможно, чтобы начался отек легких. Мы, например, на Эльбрусе-то редко наблюдаем такое явление, как даже отек головного мозга из-за гипоксии, а тут отек легких, который, конечно, может вызвать пену изо рта, но кровь из ушей это дико — нет причин для этого», — подчеркнул спасатель.

Некомпетентность и холод

Официально, согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, туристы из Казахстана скончались от общего переохлаждения. Эксперты детально изучили условия, при которых произошла трагедия: факторами, способствовавшими наступлению смерти, являлись — высокогорье, резко-континентальный климат с непредсказуемой погодой.

«В те дни, когда случилась трагедия, при низкой температуре и сильных осадках, у всех пострадавших была мокрая одежда. Плюс большая физическая нагрузка и кислородное голодание. В таких условиях смерть может наступать быстро. Были случаи, когда при подобных обстоятельствах люди умирали от переохлаждения в течение двух часов», — рассказывал начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Бурятия Константин Югов.

Его коллега отмечал, что при вскрытии Бапанова и Филипенко были обнаружены признаки общего охлаждения организма. Иные повреждения отсутствовали.

«В судебно-гистологической лаборатории было проведена гистологическая экспертиза органов и тканей туристов. Она показала морфологические изменения, характерные для нарушения общего кровообращения и дыхания, которые выразились в полнокровии всех внутренних органов и тканей при общем малокровии в коже и мышцах, кровоизлиянии, так как нарушается проницаемость стенок кровеносных сосудов, и отеки легких», — сообщал заведующий судебно-гистологической лабораторией Г. Улхутуев.

Также эксперты выявили дистрофические изменения, характерные для белковой дистрофии, во внутренних органах погибших — сердце, печени, почках. Дополнительные гистохимические исследования тканей и печени, тканей сердца у погибших обнаружили полное исчезновение гликогена, которое характерно при общем переохлаждении организма. Косвенные нарушения белкового обмена позволяют сказать, что у них были явления белковой дистрофии, возможно, от голодания.

В итоге, на основании выводов судмедэкспертов, уголовное дело по факту гибели туристов группы Коровиной не возбуждалось.

Подытожив все известные факты и показания выжившей Уточенко, заслуженный спасатель Гофштейн пришел к выводу, что никакой мистики в гибели группы туристов из Казахстана нет. Единственные причины — это некомпетентность руководителя и холод.

«Масса противоречий, которые основаны на показаниях выжившей девочки [Валентины Уточенко]. Кровь из ушей, пена изо рта, ползла по склону, ее толкнули. Где-то она говорила, что глаза у всех были открыты. Потом, наоборот, она всем эти глаза закрывала. Кроме того, в истории, которая дошла до наших дней, много вранья, бросается в глаза следующее: неквалифицированная организация похода изначально. Было написано, что они готовились полгода. Но такие подготовки для Хамар-Дабана были ни к чему — это всего лишь третий уровень сложности, с такими приготовлениями можно было на Эверест идти. В общем, никакой логики в поведении ребят и руководителя», — заключил он.