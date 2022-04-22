«Зачем вам рожать». Могут ли женщины с психическими расстройствами воспитывать детей

Из-за изменения гормонального фона или на фоне послеродовой депрессии у женщины могут проявиться или обостриться серьезные психические заболевания. В результате мать может стать угрозой для собственного ребенка. В каких случаях психически больных женщин лишают родительских прав и как определить, что родившей нужна психиатрическая помощь — в материале «Газеты.Ru».

Беременность как группа риска

Беременность и роды предполагают серьезную гормональную перестройку и развитие стрессовых состояний, поскольку функционирование организма и психики существенно меняется. Чаще у женщин наступает не острый послеродовой психоз, а депрессивное расстройство, рассказала президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

«На это стоит обратить внимание, в первую очередь, близким. Женщина сильно устает, она становится более плаксивой, жалуется на бессонницу.

Острое психотическое расстройство сложно не заметить, поскольку пациентка явно возбуждена, неадекватна. А вялость и апатичность часто списывают на изменение ритма жизни. Но именно это приводит к депрессиям, и в таком состоянии женщины могут причинить вред ребенку», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, оценивать способность пациентки воспитывать ребенка должен врач. Он выяснит, в какой форме протекает ее заболевание и в каком она находится состоянии. Если расстройство успешно купируется медикаментами, женщина сможет исполнять родительские обязанности, тяжелое или безремиссионное заболевание требует госпитализации.

«В этом отношении хронические психические расстройства не отличаются от хронических соматических. Например, если у матери сахарный диабет с тяжелым течением, мы понимаем, что это не меньше угрожает жизни и здоровью ее самой и ее ребенка, чем заболевание психики», — рассуждает Треушникова.

Если же мать страдает каким-либо невротическим расстройством, например, депрессией, тревогой, синдромом хронической усталости, астеническим или обсессивно-компульсивным расстройством, как правило, она не утрачивает контроля над своим поведением и вписывается в социально приемлемые рамки функционирования, объяснил психиатр Михаил Тетюшкин. Однако это будет создавать определенный алгоритм функционирования психики, что может оказать негативное влияние на здоровье ребенка.

Говоря о заболеваниях психики у недавно родивших женщин, врач подчеркнул, что они могут развиться без привязки к каким-либо событиям или переживаниям. У беременных пациенток и новоиспеченных матерей психозы бывают связаны со слабостью нервной системы и прошлым травмирующим опытом (попытки суицида, наличие расстройств пищевого поведения и другие).

Поставить подобный диагноз и мотивировать женщину обратиться за помощью зачастую трудно, поскольку в обществе перепады настроения и эмоциональные колебания у женщин в период беременности и родов считаются нормой.

«Важно смотреть, насколько появившиеся после родов реакции психики болезненны и насколько гармонируют с общим состоянием человека. Если они укладываются в обычную систему реакций (женщина очень темпераментна в принципе), логично, что в период беременности она будет испытывать шквал эмоций. Если же эмоциональность притупляется, появляются кардинальные изменения поведения, — это повод для обращения к психиатру или даже госпитализации», — пояснил Тетюшкин.

«Дети — заложники ситуации»

По закону лишать родителя прав на ребенка только на основании наличия психического заболевания нельзя, решение выносится на основании статьи № 69 Семейного кодекса РФ. Например, если мать страдает алкоголизмом или наркоманией или, имея ментальное расстройство, совершает преступление против жизни или здоровья своих детей или другого члена семьи, ее могут лишить прав.

Если же поступают сигналы о происшествиях или подозрительном поведении в семье, органы опеки проводят проверку, рассказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи и детей Юлия Зимова. Если действия матери представляют угрозу для несовершеннолетнего, он перемещается в приют или к родственникам. После этого проходит суд, который может ограничить родителя в правах.

Ребенка, которого изъяли из семьи, стараются оставлять у кого-то из ее членов, однако они не всегда могут оформить временную опеку. Родственникам, прописанным на одной территории с ограниченной в правах матерью, это запрещено, подчеркнула Зимова.

Мать же может продолжать заботиться о сыне или дочери в том случае, если приступы ее заболеваний можно успешно купировать препаратами. Для этого врач должен зафиксировать, что у женщины нет обострений и она регулярно отмечается в психоневрологическом диспансере и принимает назначенные препараты.

«Фактически дети становятся заложниками ситуации: у них формируется привязанность, и лишать их близкого человека просто по причине ее болезни было бы неправильно — ребенку нужна мама. Делается это в экстренных случаях, когда поступала информация о прецедентах, доказывающих опасность нахождения ребенка с психически нездоровой матерью. Но и его передача в другие семьи затруднена, усыновить его никто не может», — рассказала Зимова.

При этом ограничение родителя с диагнозом в правах не означает его фактическое расставание с ребенком. Общественница рассказала, что на практике мать и ребенок часто видятся. Женщина посещает учреждение, где содержится несовершеннолетний, там фиксируют данные о ее визите.

Формат общения матери с диагнозом и ее сына или дочери определяется судом, сообщила председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Обычно при встречах присутствуют органы опеки и попечительства, сотрудники образовательных организаций, где находится несовершеннолетний, или назначенный опекун.

Тем не менее у всех детей должно быть право воспитываться своими родителями, считает политик.

«Я категорически против того, чтобы лишать женщин с психическими расстройствами возможности заботиться о ребенке. Органы опеки должны до последнего пытаться выстроить такую модель, при которой ребенок, рожденный такой матерью, не будет страдать», — заявила она.

Факт наличия у женщины диагноза не должен становиться поводом для репродуктивного ограничения, согласился психиатр Виктор Лебедев. Однако некоторые врачи могут давить на пациентку, вынуждая ее отказаться от беременности.

«Медики говорят: «Зачем вам рожать?», «Подумайте, в каком состоянии будет ребенок». Психиатры же избегают назначения женщине препаратов в период беременности и лактации, хотя есть доказательства их безопасности. Это скорее позиция самих специалистов — «как бы чего не случилось». Сам по себе момент этически спорный», — утверждает врач.

Наблюдение за матерями с психическими заболеваниями

Чтобы понять, насколько заболевание матери может быть опасно для ее ребенка, необходимо регулярное наблюдение. Трудность заключается в том, что не все пациентки осознают свои проблемы и не все, зная, сообщают о них, объяснила перинатальный психолог, руководитель благотворительного проекта «Душевный подарок» Елена Шидловская.

«Если женщина состояла на специальном учете в период беременности, данные могут передать лечащему врачу. Самостоятельно заподозрить нарушения он может, когда женщина на самом приеме проявит неадекватность или агрессию, тогда ее направят к психологу или психиатру для дальнейшего обследования», — отметила психолог.

Михаил Тетюшкин добавил, что пациенток с заболеваниями такого рода должны наблюдать акушер-гинеколог и психиатр одновременно, так как прием медикаментов в стандартном режиме женщинам недоступен из-за токсичного действия лекарств на организм плода.

Впоследствии в карту заносятся все сведения о здоровье роженицы, они передаются педиатрам и сотрудникам психоневрологического диспансера (ПНД), которые уже имеют настороженность в отношении возможных изменений в состоянии молодой матери. После выписки определяется тактика дальнейшего лечения, сказал специалист.

Характер динамического диспансерного наблюдения при хроническом заболевании, по словам Натальи Треушниковой, определяется типом его течения и состоянием пациентки.

Если она находится в ремиссии, достаточно посещать ПНД 1-2 раза в год. Если же женщина недавно выписана из стационара, ей необходимы визиты к психиатру 1-2 раза в месяц.

Заметить предпосылки к развитию острых расстройств можно сразу же после родов, уверена эксперт: знаний врача любой специальности должно быть достаточно.

«Хотелось бы, чтобы внимательность проявляли педиатры, осуществляющие патронаж над младенцем. Каким образом можно это понять? Если мама ведет себя неадекватно или у врача появляются подозрения, что она не справляется с обязанностями. Стоит предложить ей первичную помощь клинического психолога или психотерапевта», — рассказала эксперт.

Психиатр Лебедев полагает: выявить у женщины проблему поможет стандартный опрос о ее психологическом состоянии, провести его может лечащий врач и даже медсестра. Таким образом формируется «группа риска», которая требует внимания и которой следует сообщить о возможности получить профильную поддержку.

«Это не значит, что женщину нужно сразу же забирать в диспансер, опасаясь, что она может сделать что-то с ребенком. Важно предупредить ее и обучить алгоритму действий в случае трудностей, не заставляя, а создавая для матери условия, в которых она будет способна получать информацию и использовать ее. Чтобы избежать возможного негативного влияния ее диагноза на малыша, необходимы грамотные специалисты, информирующие о вариантах получения помощи, и дестигматизация приема медикаментов», — подчеркнул врач.

Помощь при кризисах

Психолог Шидловская считает, что обострение тяжелых состояний может вызвать в том числе затянувшаяся послеродовая депрессия. На психику женщины влияет возросшее чувство ответственности за ребенка, усталость, неоправдавшиеся ожидания, усиливает переживания и критика окружения.

«Часто новоиспеченной маме говорят: «Ты плачешь и не хочешь жить, потому что ничем не занимаешься», «Раньше никто на депрессию не жаловался», «А ты думала, будет легко?», «Ты должна испытывать от материнства только радость, ведь дети — это счастье». Близким людям следует быть внимательнее к женщине, поддерживать ее и оказывать посильную помощь с младенцем, чтобы не допустить ухудшения ее состояния», — подчеркнула эксперт.

Она напомнила, что матери вправе обращаться за психологической поддержкой, во многих регионах страны на благотворительной основе работают различные службы, готовые содействовать в решении возникших проблем.

Однако в случае тяжелых заболеваний могут потребоваться другие специалисты.

Если состояние матери представляет реальную угрозу для жизни и здоровья ее самой и окружающих людей, если неоказание помощи приведет к ухудшению ее ментального здоровья или если она не способна удовлетворять жизненные потребности, женщину принудительно госпитализируют на основании статьи №29 закона об оказании психиатрической помощи.

При наличии одного из указанных признаков членам семьи следует вызвать врачей, посоветовал Михаил Тетюшкин. Пациентке обеспечат консультацию психиатра или доставят в государственную психиатрическую больницу, члены ее семьи могут обратиться также в частное медицинское учреждение. Причем ей не нужно будет проходить лечение в течение длительного времени: в большинстве случаев пациенту даже не требуется постоянного пребывания в стационаре. Стандартно он находится там 21 день, в некоторых ситуациях — несколько месяцев, не более, указал врач.

Если женщина лечится на дому, службы психиатрической помощи активно контактируют с ней. В случае пропуска визита в диспансер медицинские и социальные работники и психологи напомнят пациентке о необходимости получить консультацию специалиста и убедят ее прийти на прием, подчеркнула президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.