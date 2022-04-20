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Общество

Просто, как заказать продукты: как квалифицированная юридическая помощь стала доступна всем

Сбер сделал помощь более 2000 адвокатов доступной для граждан в один клик

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Сбер банк

Сбер банк

Depositphotos
Обращение за юридическими услугами принято воспринимать как некий исключительный случай, который в жизни большинства людей может так и не наступить. Однако любая жизненная ситуация регулируется законами, поэтому и обращение к юристам может потребоваться по самому широкому спектру вопросов – от спора об имуществе до отношений с работодателем, управления финансовыми инструментами и защиты прав потребителей.

Юридическая помощь может потребоваться в любой момент. Когда это происходит, люди, как правило, теряются — не знают, где искать специалиста, куда обращаться и с кем советоваться по этому поводу. Начинается опрос знакомых, которые вроде бы когда-то к кому-то обращались. Но это малоэффективный и сложный путь, который многих отпугивает еще на начальном этапе. В результате люди пытаются защищать свои права самостоятельно, хотя в большинстве случаев это трудно, а иногда и вовсе невозможно. Кроме того, не факт, что юрист, которого вам рекомендовал приятель, окажется экспертом в нужной именно вам области права.

А что, если бы все было иначе? Вот простая аналогия. Если во время приготовления ужина человек вдруг обнаруживает, что не хватает каких-то продуктов, достаточно заказать их в онлайн-доставке — и все привезут за 15 минут. Благодаря маркетплейсу СберПраво «доставка» консультации юриста тоже возможна в тот момент, когда она нужна. Нет, разумеется, юрист с портфелем и в деловом костюме не приедет к клиенту домой через 15 минут. Но это и не нужно, ведь речь идет об услуге, а не о товаре.

Клиентам доступна масса опций, из которых можно выбрать нужные: устная или письменная консультация, составление документа, представительство адвоката для защиты интересов в суде, правовое разъяснение документов, обзор изменений законодательства, составление налоговой декларации, обжалование административных штрафов, оценка судебной перспективы дела или содействие в переговорах, и это далеко не исчерпывающий список.

Каждую услугу можно приобрести отдельно, либо оформить одну из трех годовых подписок: «Лайт» за 1800 рублей, «Оптима» за 2800 рублей или «Премиум» за 5800 рублей. Этот вариант будет выгоднее и удобнее для тех, кто понимает, что будет обращаться к сервису регулярно.

«Онлайн-платформа СберПраво связывает поставщиков и потребителей юридических услуг, гарантируя комфортное и безопасное взаимодействие обеим сторонам, — объясняет Игорь Кондрашов, вице-президент, директор правового департамента Сбербанка. — Проект реализуется в партнерстве с Федеральной палатой адвокатов. На ресурсе уже зарегистрировано более двух тысяч адвокатов из всех регионов страны, образование и квалификация которых подтверждены наличием действующего адвокатского статуса».

Без границ и наценок

Как и в других областях, «цифра» удешевляет стоимость услуги для конечного потребителя. На платформе для каждого зарегистрированного адвоката создано виртуальное рабочее пространство: в нем удобно вести дела, хранить документы и планировать рабочий график. Цифровые технологии избавляют не только от наценок и неудобств вроде кип бумажных документов, но и от границ: адвокат может жить в Москве, а его доверитель — в Оренбурге, и это не помеха для предоставления большинства услуг.

Если человеку нужна юридическая помощь, ему достаточно выбрать необходимую услугу в каталоге или задать свой вопрос в произвольной форме в поисковой строке. На заявку откликнутся исполнители, которые специализируются на интересующей клиента области права. Пользователю останется только обратиться к одному из них и начать общаться — в текстовом чате или по видеоконференцсвязи.

Сервис работает круглосуточно, что логично: обстоятельства, в которых может срочно понадобиться юрист, случаются не только с 9 до 18 часов. Даже если ситуация не является критической, в любом спорном случае имеет смысл посоветоваться с юристом, чтобы четко понимать необходимые шаги и последствия принятых решений.

СберПраво — это современный и эффективный способ обратиться к адвокату, который быстро, надежно и недорого окажет профессиональную помощь, избавив человека от трудностей. При этом для общения с профессионалом достаточно просто включить компьютер или иметь под рукой мобильный телефон.

Это хороший способ защитить свои права и отстоять свои интересы в любой ситуации.

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