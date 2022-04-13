Защитить детей: детский омбудсмен призвала YouTube соблюдать закон

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова и Институт уполномоченных по правам ребенка призывают YouTube к соблюдению законодательства. Как сообщают правозащитники, после просмотра детского контента на видеохостинге запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка. Требования Роскомнадзора об удалении подобного контента и недопущении его распространения, особенно среди детей, остаются без ответа, хотя жестокость и насилие нарушают и правила самого YouTube, подчеркивают эксперты.

Обеспокоенные родители

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Тelegram-канале сообщила о тревожных сигналах относительно YouTube, которые стали поступать от родителей. По их словам, после просмотра детского контента запускаются ролики, содержащие информацию, способную нанести вред неокрепшей психике ребенка.

«Порой родители, занимаясь домашними делами, чтобы не оставлять ребенка без присмотра и в то же время увлечь его чем-то познавательным и интересным, включают ему мультики или детские передачи на YouTube. Это говорит о высокой степени доверия этому ресурсу, об уверенности в честности и ответственности онлайн-платформы за контент, рассчитанный на детский возраст. Подрыв этого доверия, а тем более попытки манипулировать сознанием самых маленьких наших граждан недопустимы», — подчеркнула она.

Институт Уполномоченных по правам детей выступает против действий, которые идут вразрез с принципами уважительного отношения к личности ребенка, к его правам и интересам, написала Мария Львова-Белова. Правозащитники призвали руководство видеохостинга YouTube к неукоснительному соблюдению действующего законодательства России и соблюдению прав российских детей.

Обеспокоенность этим вопросом разделяют и в Общественной палате РФ. Так, Комиссия ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 5 апреля направила открытое обращение в адрес главы Роскомнадзора Андрея Липова. Согласно этому документу, за последние несколько недель членам Общественной палаты поступило большое количество обращений от родителей и родительских общественных организаций. Крайнюю обеспокоенность родительского сообщества вызывают ролики, показываемые после детского контента.

Отмечается, что после видео, рассчитанных на дошкольную и школьную аудиторию, в рекомендациях всплывают откровенно шокирующие и опасные для детской психики материалы. Родительское сообщество настаивает на том, что при распространении аудиовизуального контента на территории России компания Google LLC должна неукоснительно соблюдать российское законодательство, а также этику в отношении предупреждения распространения деструктивного и шокирующего контента.

«YouTube превратился в оружие»

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Сети «Интернет» Александр Малькевич называет YouTube одним из самых ярых нарушителей законодательства РФ.

«Учитывая то, что доступ к нему имеют пользователи от мала до велика, деструктивный и даже опасный контент может легко попасть на глаза ребенку. Психика несовершеннолетних менее устойчива к насилию и жестокости, а когнитивные способности детей не позволяют им отличать фейки и провокации, которые им рекомендуют алгоритмы видеохостинга. YouTube может нанести непоправимый вред хрупкой детской психике — привести к депрессии, тревожности, суицидальным мыслям, росту агрессии. Детское мировоззрение может быть грубо и жестоко перевернуто, что грозит тяжелыми последствиями в будущем», — подчеркивает он.

По мнению Малькевича, с начала спецоперации YouTube превратился в оружие информационной войны против России: публикуя фейки и продвигая опасный контент, видеохостинг пытается подорвать доверие граждан к государству, дестабилизировать российское общество и заронить зерна сомнения в умы даже самых юных пользователей.

При этом платформа систематически не соблюдает требования РКН об удалении подобных материалов, констатирует он.

«Пока YouTube работает на территории РФ, зарабатывая на российских пользователях, в том числе детях, российский закон остается для него законом и должен неукоснительно соблюдаться. Компания обязана уважать и соблюдать, и защищать права и интересы российских пользователей», — заключил Малькевич.

С членом ОП РФ согласна и председатель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович. По ее словам, в организацию поступают обращения от родителей со ссылками на видеоролики, вызывающие их беспокойство.

«Особенно беспокоят различные суицидные группы, которые часто возникали, и еще одна большая проблема связана с распространением наркотиков и пропаганды легкости применения подобных веществ. Родители обращают на это особое внимание. Я думаю, если родительское сообщество активно реагирует на эту проблему и дети получают множество ненужных им агрессивных материалов, то на это нужно обратить внимание. Должен быть жесткий контроль и, наверное, подобный контент необходимо убирать и ставить ограничения по возможности доступа для детей», — полагает она.

Карпович подчеркнула, что психическое здоровье детей в современном мире во многом зависит от информационного пространства — дети проводят массу времени в образовательном процессе, используя для этого различные платформы в Сети.

«Иногда контент бывает шокирующим: например, мы смотрели видеоролик, где делают игрушки, но закадровый текст настолько ужасен, что даже у взрослого человека возникает негативное состояние. Поэтому контент должен тщательно проверяться. Я думаю, что сегодня нужно разбираться не только с источниками и носителями подобного контента, но и с законодательством: в закон об информации и другие законодательные акты необходимо вводить меры, которые защитят психологическое и физическое здоровье наших детей», — отметила она.

«Такие вещи необходимо пресекать»

О наличии проблем говорит и член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, Лига безопасного интернета поддерживает сегодняшнее заявление уполномоченного по правам ребенка и считает его абсолютно верным.

«Действительно, мы получаем большое количество обращений от возмущенных родителей, которые сталкиваются с тем, что детям в ходе просмотра различного развлекательного контента, мультиков, детских фильмов и детских просветительских передач в качестве рекомендаций подсовывается разные видеоролики с фейками и дезинформацией о России, которые напичканы различными сценами насилия, жестокости, издевательств, истязаний, пыток, убийств людей.

Это очень жестокий насильственный контент, который сейчас навязывается детям», — рассказывает Мизулина.

По ее мнению, эта ситуация опасна тем, что детская психика легко реагирует на подобные вещи, особенно на негативный контент, контент с кровью, насилием, жестокостью. Глава ЛБИ говорит, что дети впитывают подобный контент, вбирают его в себя как губка, и в связи с нанесенным детской психике уроном другой контент им становится неинтересен.

При этом распространение подобных видеороликов нарушает не только российское законодательство, но и правила самого YouTube.

«Однако видеохостинг, к сожалению, выступает рупором информационной войны против России, стал ангажированной политической площадкой и по каким-то причинам не удаляет этот контент, особенно опасный для детской психики. Конечно, в текущей ситуации судьба YouTube, продолжение его работы на территории России зависят только от позиции самой площадки — будет ли он соблюдать требования нашего закона, будет ли он соблюдать собственные правила сообщества», — отметила Екатерина Мизулина.

Эксперт подчеркнула, что если этого не произойдет, то в отношении видеохостинга возможно и применение других технических мер со стороны государства, Генпрокуратуры, Роскомнадзора вплоть до замедления трафика этой платформы на территории России.

«Речь идет уже не только о распространении дезинформации, а о жизни и здоровье наших граждан, в первую очередь подрастающего поколения. Такого рода опасные вещи необходимо пресекать», — резюмировала она.