Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
«АвтоВАЗ» выпустит Granta без подушек безопасности и электронных... 10:36
Прохор Шаляпин заявил о намерении открыть элитный дом престарелых 10:31
В МИД России заявили, что украинские дипломаты за рубежом занимаются вербовкой... 10:29
Дженнифер Лопес рассказала, как Бен Аффлек делал ей предложение 10:27
В Минобороны заявили, что в Мариуполе добровольно сдались 1026 украинских... 10:23
Bloomberg: в Турции планируют задержать более 90 прокурдских политиков 10:23
ГИБДД разъяснила, как жаловаться на нарушителей ПДД 10:20
Россия и Китай нарастили товарооборот на 28% в первые три месяца 2022 года 10:18
Приложение СберБанк Онлайн для Android стало недоступно в магазине Google 10:15
WP: Пентагон может передать Киеву вертолеты Ми-17 и внедорожники Humvee 10:14
Общество

Спортивная Москва: как преобразится парк «Кусково»

Эксперты рассказали о будущих беговых и велосипедных маршрутах в московском парке «Кусково»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгения Новоженина/РИА «Новости»
Этой весной в России вырос спрос на велосипеды. По данным сервиса «Авито», продажи двухколесного транспорта увеличились примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Федеральный тренд на здоровый образ жизни активно поддерживает Москва: в городе возобновили свою работу пункты проката велосипедов и самокатов, а в парках создают новые возможности для любителей спорта. Например, в этом году в «Кускове» появятся велосипедный и беговой маршруты, которые позволят познакомиться с разнообразием природы парка и отдохнуть от городской суеты.

Тренд на ЗОЖ

На фоне пандемии и локдаунов горожане стали уделять больше внимания своей физической форме. Примерно треть жителей столицы занимаются физическими упражнениями 1-3 раза в неделю, приводит данные опроса мобильное приложение «Город». Тем более, что в Москве теплеет и скоро снова можно будет заняться спортом на природе.

При этом город заботится и о тех, кто хочет получить максимальную пользу для здоровья от тренировок, и о тех, кто пришел насладиться неспешной прогулкой.

Чтобы велосипедисты не мешали мамам с колясками (и наоборот), в «Кускове» создадут отдельные маршруты для сторонников здорового образа жизни.

«Сейчас велосипедная инфраструктура в «Кускове» представлена фрагментарно, поэтому для катания используются пешеходные дорожки, а это небезопасно для гуляющих, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от ж/д платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до ж/д платформы Кусково».

Живописный велозаезд

Чтобы сохранить деревья и не нагружать парк дополнительными твердыми покрытиями, для веломаршрутов выбрали существующие асфальтовые дорожки. Любители велопрогулок смогут выбрать кольцевой маршрут длиной 6,6 км или один из двух транзитных (2 и 3 км). Эти дорожки соединят отдаленные уголки парка «Кусково» и его основные достопримечательности. Кроме того, веломаршруты свяжут с основными входами в парк, где в павильонах оборудуют пункты проката.

«Спортсмены редко пользуются парковой инфраструктурой для тренировок, а вот среди обычных «катальцев» такой формат очень популярен, — отмечает организатор велосоревнований спортивного клуба Bad Start Максим Волознев. — Любых велосипедистов можно условно разделить на две категории. Есть спортсмены, которые тренируются для велогонок. У них серьезный инвентарь, они почти не катаются в парках, потому что там много гуляющих и обычных велосипедистов. Как правило, спортсмены тренируются где-нибудь в лесах. Но есть те, кто просто катается в свое удовольствие. Они активно пользуются парковыми маршрутами, потому что в парке живописно, красиво и безопасно».

Вдоль веломаршрутов в «Кускове» сделают освещение, которое не навредит флоре и фауне парка.

В спектре светового излучения предлагаемых светодиодных светильников не будет ультрафиолетового компонента, поэтому они будут минимально воздействовать на биологические ритмы животных, птиц и на фотопериодизм растений. По словам Волознева, эти веломаршруты отлично подойдут для активного отдыха на природе и будут полезны для популяризации здорового образа жизни.

Все бегут

Еще одна категория посетителей парка, о которой позаботятся в рамках работ по восстановлению и сохранению, — это любители бега. Асфальтовые дорожки плохо подходят для регулярных пробежек, поэтому для спринтеров и марафонцев здесь сделают выделенные маршруты из гранитного отсева.

«Такое покрытие хорошо вписывается в ландшафт и пропускает воду, а также относится к типу мягких по амортизации, — объясняет Сергей Мельников. — Беговые дорожки будут пролегать по всему парку, образуя несколько кольцевых маршрутов различной протяженности: 1,5, 3 и 4 км. Они будут соединены с основными входами в парк».

Марафонец, многократный финишер дистанции серии соревнований Ironman Максим Журило говорит о преимуществах гранитного отсева в сравнении с бетонной плиткой, которая была популярна раньше. Последний материал не очень подходит для бега, а также уступает аналогам в эстетике и экологичности.

«А гранитный отсев — прекрасное покрытие, — говорит Максим Журило. — В этом плане одним из первопроходцев был Мещерский парк, там многие дорожки сделаны таким образом. Здорово, если в парке «Кусково» тоже будет такое покрытие для бегунов. Парк — это безопасное пространство, и когда там есть экологичная дорожка из гранитного отсева, у нее хорошая связность, она удобно проложена, не сильно пересекается с пешеходными маршрутами, то для бегунов это прекрасная возможность потренироваться на свежем воздухе».

Вдоль беговых дорожек в «Кускове» также установят функциональные рамы для воркаута.

Маршруты будут проходить в тени деревьев, в ходе работ их сохранят. Освещение у дорожек будет только там, где они пересекаются с пешеходными аллеями, чтобы яркий свет не помешал местным растениям и животным.

«10 лет назад комфортно бегать особо негде было, а сейчас это можно делать уже в любом парке, — заключает Максим Журило. — То, что сделали в столичных парках в плане инфраструктуры для бегунов за последнее десятилетие — это очень хорошая тенденция».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть