Спортивная Москва: как преобразится парк «Кусково»

Тренд на ЗОЖ

На фоне пандемии и локдаунов горожане стали уделять больше внимания своей физической форме. Примерно треть жителей столицы занимаются физическими упражнениями 1-3 раза в неделю, приводит данные опроса мобильное приложение «Город». Тем более, что в Москве теплеет и скоро снова можно будет заняться спортом на природе.

При этом город заботится и о тех, кто хочет получить максимальную пользу для здоровья от тренировок, и о тех, кто пришел насладиться неспешной прогулкой.

Чтобы велосипедисты не мешали мамам с колясками (и наоборот), в «Кускове» создадут отдельные маршруты для сторонников здорового образа жизни.

«Сейчас велосипедная инфраструктура в «Кускове» представлена фрагментарно, поэтому для катания используются пешеходные дорожки, а это небезопасно для гуляющих, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Проектом предусмотрено создание кольцевого веломаршрута вокруг парка и двух транзитных маршрутов: от ж/д платформы Плющево до Новогиреевской эстакады и от улицы Юности до ж/д платформы Кусково».

Живописный велозаезд

Чтобы сохранить деревья и не нагружать парк дополнительными твердыми покрытиями, для веломаршрутов выбрали существующие асфальтовые дорожки. Любители велопрогулок смогут выбрать кольцевой маршрут длиной 6,6 км или один из двух транзитных (2 и 3 км). Эти дорожки соединят отдаленные уголки парка «Кусково» и его основные достопримечательности. Кроме того, веломаршруты свяжут с основными входами в парк, где в павильонах оборудуют пункты проката.

«Спортсмены редко пользуются парковой инфраструктурой для тренировок, а вот среди обычных «катальцев» такой формат очень популярен, — отмечает организатор велосоревнований спортивного клуба Bad Start Максим Волознев. — Любых велосипедистов можно условно разделить на две категории. Есть спортсмены, которые тренируются для велогонок. У них серьезный инвентарь, они почти не катаются в парках, потому что там много гуляющих и обычных велосипедистов. Как правило, спортсмены тренируются где-нибудь в лесах. Но есть те, кто просто катается в свое удовольствие. Они активно пользуются парковыми маршрутами, потому что в парке живописно, красиво и безопасно».

Вдоль веломаршрутов в «Кускове» сделают освещение, которое не навредит флоре и фауне парка.

В спектре светового излучения предлагаемых светодиодных светильников не будет ультрафиолетового компонента, поэтому они будут минимально воздействовать на биологические ритмы животных, птиц и на фотопериодизм растений. По словам Волознева, эти веломаршруты отлично подойдут для активного отдыха на природе и будут полезны для популяризации здорового образа жизни.

Все бегут

Еще одна категория посетителей парка, о которой позаботятся в рамках работ по восстановлению и сохранению, — это любители бега. Асфальтовые дорожки плохо подходят для регулярных пробежек, поэтому для спринтеров и марафонцев здесь сделают выделенные маршруты из гранитного отсева.

«Такое покрытие хорошо вписывается в ландшафт и пропускает воду, а также относится к типу мягких по амортизации, — объясняет Сергей Мельников. — Беговые дорожки будут пролегать по всему парку, образуя несколько кольцевых маршрутов различной протяженности: 1,5, 3 и 4 км. Они будут соединены с основными входами в парк».

Марафонец, многократный финишер дистанции серии соревнований Ironman Максим Журило говорит о преимуществах гранитного отсева в сравнении с бетонной плиткой, которая была популярна раньше. Последний материал не очень подходит для бега, а также уступает аналогам в эстетике и экологичности.

«А гранитный отсев — прекрасное покрытие, — говорит Максим Журило. — В этом плане одним из первопроходцев был Мещерский парк, там многие дорожки сделаны таким образом. Здорово, если в парке «Кусково» тоже будет такое покрытие для бегунов. Парк — это безопасное пространство, и когда там есть экологичная дорожка из гранитного отсева, у нее хорошая связность, она удобно проложена, не сильно пересекается с пешеходными маршрутами, то для бегунов это прекрасная возможность потренироваться на свежем воздухе».

Вдоль беговых дорожек в «Кускове» также установят функциональные рамы для воркаута.

Маршруты будут проходить в тени деревьев, в ходе работ их сохранят. Освещение у дорожек будет только там, где они пересекаются с пешеходными аллеями, чтобы яркий свет не помешал местным растениям и животным.

«10 лет назад комфортно бегать особо негде было, а сейчас это можно делать уже в любом парке, — заключает Максим Журило. — То, что сделали в столичных парках в плане инфраструктуры для бегунов за последнее десятилетие — это очень хорошая тенденция».