Нереальный страх. Что такое трипофобия и как с ней справиться

Некоторые люди долгое время не могли объяснить, почему вид пчелиных сот, кораллов, губок, изнанки грибных шляпок и других предметов, которые унизаны небольшими отверстиями или неровностями, вызывает у них неприязнь, тревожность и даже сильный страх, сопровождающийся физическими проявлениями. Какие симптомы характерны для трипофобии и можно ли избавиться от нее — в материале «Газеты.Ru».

Чего мы боимся

Ученые утверждают, что чувство страха полезно, поскольку способно активировать инстинкт самосохранения и спасти человеку жизнь. Практикующий психолог Роман Стручаев отметил, что существуют естественный и невротический страх. Первый обусловлен реальной угрозой, которую человек может победить или убежать прочь и избавиться от ощущения страха. Невротический же страх вызван мыслями и тревогами человека, когда реальной опасности нет, а есть лишь предположения об опасности в будущем. Фобия — уже навязчивый страх, который не проходит, подчеркнул специалист.

Термин «трипофобия» представляет собой сочетание греческих слов, которые переводятся как «дырявить, сверлить» и «страх», он был введен в 2005 году. В 2015 году была опубликована статья профессора Арнольда Уилкинса и Джеффа Коула, в которой они подробно описали результаты опроса людей, страдающих негативными реакциями при виде кластеров мелких объектов, расположенных близко друг к другу. В частности, они жаловались на чувство дискомфорта, страха или беспокойства.

Также исследователи изучили комментарии пользователей одного из тематических интернет-сообществ и выделили три группы симптомов, которые характерны для трипофобов: когнитивные (отвращение, брезгливость, тревожность), кожные (зуд, сухость) и физиологические (тошнота, тремор рук, трудности с дыханием).

Трипофобия не включена в официальный список заболеваний, при этом многие люди испытывают боязнь при взаимодействии с изображениями предметов, содержащих дыры или отверстия, или наблюдении их вживую. Однако психолог Стручаев полагает, что в некоторых случаях у пациентов происходит подмена понятий.

«Фобия — один из способов справляться с эмоциональным напряжением, более или менее контролируемый. За ней может стоять как страх, так и любые другие переживания, даже сексуальное возбуждение, которое не находит разрядки. В своей практике я часто спрашиваю пациентов: «Что вы чувствуете?», «Как вы боитесь?» И часто выясняется, что дело не в страхе, а в отвращении», — говорит он.

«Страхи кажутся странными и вычурными»

Фобические переживания имеют иррациональный характер, говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко. В случае с трипофобией страх может быть даже не связан напрямую с отверстиями, дырами или определенными узорами.

«Ученый Карл Густав Юнг говорил о коллективном бессознательном, о том, что такие страхи — результат некого опыта прежней жизни, который мы перенимаем через систему воспитания и различные установки. Люди могут испытывать страх неизвестности перед тем, что находится в дырах в земле или в любом другом месте. Это никто не исследует, что конкретно находится в таких отверстиях, остается неизвестным», — рассуждает специалист.

Роман Стручаев добавляет, что существует несколько подходов к обоснованию фобий, в том числе антропологический. Он напомнил о существовании исследований, в которых ученые сравнивали отверстия на предметах с повреждениями на теле человека и указывали, что возможным корнем трипофобии являлось нежелание получить телесный ущерб, как, например, в случае вскрывшихся фурункулов при бубонной чуме — это могло вылиться в эволюционный страх дыр или ран, сложившихся в узор.

В то же время осмыслить фобии зачастую крайне сложно, иногда невозможно.

«Рациональных объяснений для страхов не существует в принципе. Более того, иногда они кажутся странными, вычурными и непонятными», — подчеркивает врач-психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Исключение составляет небольшая группа так называемых фиксированных фобий, которые развиваются в результате некого травматического события. Например, человек может страдать арахнофобией после укуса паука, а страх перед собаками у него появляется после того, как он подвергся нападению бродячей стаи. Трипофобия, по словам эксперта, вызвана глубинной ассоциацией, которая провоцирует у человека определенные эмоции. Растолковать ее сложно и самому человеку, и профильным специалистам.

Врач пояснил: родиться с какой-либо фобией нельзя, она возникает в процессе развития человека. При рождении он обладает только генетически обусловленными реакциями нервной и эндокринной систем. Все остальное носит фиксированный характер с точки зрения формирования именно эмоции, а не события.

«Например, читают ребенку пугающие сказки, не обращая внимание на то, что интенсивность страха сильно превышает содержание материала, детский организм начинает реагировать и в этот момент формирует ассоциации, непонятные и совершенно недоступные анализу», — сказал Федорович.

Что чувствуют трипофобы

Люди могут по-разному реагировать на те или иные раздражители в зависимости от того, какая система восприятия — аудиальная, визуальная или кинестетическая — у них развита, отметила Лариса Овчаренко. Иногда человеку достаточно увидеть картинку с изображением сот или нор животных, некоторые сталкиваются с негативными проявлениями при встрече с неприятным им предметом на природе или в городе, а кому-то достаточно только услышать слово-триггер.

Негативную реакцию некоторых трипофобов на насекомых, которые переносят на себе яйца или уже родившихся личинок, психолог объяснила тем, что человек воображает себе кожный контакт с живым существом, то есть автоматически перенимает взаимодействие с ним на себя: чувствует, как насекомое ползет по нему или кусает. Это вызывает распространенное ощущение кожного зуда и неприязни, от которого человек хочет избавиться, как бы стряхнув с себя.

Бывают, впрочем, и другие симптомы.

«Чаще всего это реакции со стороны вегетативной нервной системы: учащение сердцебиения, повышение артериального давления, приступы тошноты, головокружение, повышенное слюно- и потоотделение.

Также формируется избегающее поведение, хочется уйти, убежать от раздражителя, появляется желание смыть с себя дискомфортные ощущения, случаются панические атаки, ощущение дереализации и другие проявления, вплоть до потери сознания», — предупредила Овчаренко.

Психиатр Федорович добавил, что основные реакции провоцирует нервная и эндокринная системы человека, но у каждого пациента проявления страхов своеобразны: для некоторых это повышение пульса, дрожь в конечностях и скованность, а у кого-то фобия вызывает целый наплыв ассоциаций, который может даже вызывать галлюцинации.

Как справиться со страхом

Фиксированные страхи Федорович называет терапевтически пригодными, у экспертов есть техники для работы с ними: «Такого рода страхи реальны. А в случае с трипофобией страх нереален — человек не понимает, что там в этих сотах или отверстиях, с чем он их ассоциирует. Как правило, такой страх предполагает поиск другого заболевания, он вплетается в более сложные процессы, и специалист решает именно эту проблему».

Развитие подобной фобии эксперт связывает с конкретными особенностями мышления пациента, в частности, наличием шизотипического расстройства или галлюцинаторных переживаний. Но точно определить круг каких-либо заболеваний, на фоне которых возникает трипофобия, не представляется возможным, считает врач.

Преодолеть страхи, которые не входят в группу фиксированных и которым сложно найти основания по причине их своеобразности, помогают психоаналитики: они через различные стимулы заходят в глубинные ассоциации пациента и пытаются вычленить истинную причину его переживаний. Но обычно «вычурные» фобии сами по себе не являются изолированной реакцией, а становятся частью более глубоких и тяжелых состояний.

Лариса Овчаренко согласилась с тем, что фобия может быть самостоятельным диагнозом: «Лечение зависит от того, есть ли коморбидность (наличие у одного пациента двух или более заболеваний или психических расстройств), находится ли фобия в структуре депрессии или панического расстройства личности». Психолог допустила, что пациент способен полностью восстановиться и избавиться от своего страха, для этого ему потребуется работа с психотерапевтом, в серьезных случаях необходима фармакологическая поддержка.