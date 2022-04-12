«Смерть на зубах дьявола». В США 50 лет ищут убийц 16-летней девушки

В США полвека остается загадкой убийство 16-летней Жаннетт Де Пальма. Ее тело было найдено в лесу спустя шесть недель после исчезновения. То, что она лежала лицом вниз, а вокруг нее был импровизированный гроб из веток и стволов деревьев, а также непонятные символы на ближайшей скале, привели к версии, что она стала жертвой ритуального убийства. Судебный эксперт-религиовед рассказал «Газете.Ru», какие признаки указывают на оккультизм в деле Де Пальма, при чем здесь сокрытие фактов полицией и откуда в организме жертвы взялся свинец.

Символы, кресты и пентаграммы

Небольшой пригород штата Нью-Джерси в США в 1972 году шокировало загадочное убийство 16-летней Жаннетт Де Пальма. 7 августа девушка из глубоко религиозной многодетной семьи вышла из дома и исчезла. Больше живой ее никто не видел.

До своего ухода Жаннетт предупредила мать, что поедет к друзьям в соседний город на поезде. Подросток должен был позвонить родителям и сообщить, что добрался, но этого так и не произошло. Тогда ее родители обратились полицию, Де Пальма была объявлена в розыск. Ее искали волонтеры, полицейские с собаками и неравнодушные соседи.

Спустя шесть недель тело девушки было найдено глубоко в лесу около старой каменоломни, которую в народе прозвали Зубы дьявола. Обнаружила труп собака местного жителя, который отпустил ее погулять — питомец прибежал домой, неся в зубах часть человеческой руки.

Прибыв на место, полицейские обнаружили почти разложившееся тело, которое лежало лицом вниз, левая рука была закинута под голову, правой не было совсем. Первая версия полиции — убийство было связано с оккультным ритуалом. Сообщалось, что Жаннетт была окружена деревянными крестами и бревнами, расположенными в виде гроба, а на скале были нарисованы сатанинские символы. Очевидцы рассказывали местным газетам, что тело лежало на начерченной пентаграмме, а вокруг были мертвые животные — эта информация осталась неподтвержденной.

Ран нет, только свинец

Идентифицировать личность убитой судмедэкспертам сразу не удалось — труп слишком сильно разложился. Пришлось прибегнуть к проверке зубных формул, после чего стало очевидно, что тело принадлежало именно пропавшей девушке.

Загадкой стало и то, как убили подростка. Очевидных следов насилия на теле не нашли, на костях не было следов от ножа или пули, переломов и ушибов. Токсикологическая экспертиза тоже не показала наличие алкоголя и наркотиков в крови Жаннетт.

Единственное, что поставило в тупик экспертов: в тканях содержалось большое количество свинца.

«Высокое содержание свинца в организме жертвы также может свидетельствовать о ритуальном характере убийства. Множество деструктивных культов сатанистской направленности используют свинец в своих ритуалах, включая жертвоприношения. Свинец в оккультных практиках означает неблагородный металл, плотское сознание, невозрожденного человека, которого еще требуется трансформировать и трансмутировать. В некоторых обрядах посвящения или жертвоприношения использование низменного, темного свинца символизирует смерть непосвященного, которому предстоит трансформироваться в новом духовном качестве, в новом теле», — пояснил судебный эксперт-религиовед, специалист в области нетрадиционных религиозных культов и экстремистских сообществ Игорь Иванишко.

Свинец еще в эпоху античности считался металлом, имеющим колдовскую, магическую силу: на свинцовых дощечках выцарапывали проклятия для недругов, использовали свинцовый песок для заклинаний. А в организм Жаннетт он мог попасть, если исключить внешнее соприкосновение металла с телом девушки, по старой, сформировавшейся еще в эпоху Древнего Рима традиции, когда свинец в большом количестве добавляется в вино, которое выпивается или насильно вливается в человека, участвующего в ритуале, добавил Иванишко.

В конечном итоге, не обнаружив других причин смерти, коронер в графе о причине смерти констатировал удушение. Хотя доказательств именно этой версии не было — например, отчета о том, что была сломана подъязычная кость, как это бывает от накидывании удавки или при повешении, — следователи решили остановится именно на ней.

Привлекли даже ведьму

К этому моменту в средствах массовой информации начал твориться хаос — все больше появлялось материалов о том, что убийство Жаннет было сатанинским жертвоприношением. Звучали призывы запретить доступ к книгам, которые могли содержать хоть намек на оккультизм.

4 октября 1972 года в одном из изданий появилось интервью преподобного Джеймса Тейта, который настаивал на том, что местная группа сектантов убила Жаннетт, когда она пыталась просветить их и наставить на путь веры. «Она была настолько религиозной, что часто говорила с друзьями и знакомыми о Боге», — рассказывал священник, отмечая, что, когда язычникам читали лекции о силе Христа, «их фанатизм проявился и они убили ее».

Такая версия получила поддержку еще и потому, что возле леса, где нашли тело, находилась резервация Ватчунг, которую неоязычники обычно использовали для исповедования своих натуралистических верований. Полиция была настолько убеждена, что между ними и смертью Жаннетт существует связь, что даже привлекла ведьму для дальнейшего расследования дела.

Местное полицейское управление даже получило некоторые зацепки в виде анонимных писем от граждан, в одном из которых утверждалось, что местная группа сатанистов планировала убить ребенка на Хэллоуин.

«В ритуальных жертвоприношениях, как правило, используется невинная жертва, неотягощенная грехами. В судебной практике нередки случаи, когда сектантами для проведения обрядов, включая обряды со смертельным исходом, похищается ребенок, подросток.

Лучшим приношением для некоторых групп сатанистов считается девочка, девушка-девственница, которая является физиологически чистой, без каких-либо явных признаков инвалидности или иных недостатков.

По учению большинства сатанинских групп, женщина лучший проводник энергии, силы, чем мужчина, поэтому на жертвенный алтарь Сатаны и Вельзевула возлагается именно девушка. 16-летняя Жаннетт Де Пальма полностью соответствует требованиям ритуальной жертвы», — уточнил судебный эксперт-религиовед.

Ответы ищут до сих пор

Первым и единственным подозреваемым спустя несколько месяцев расследования стал местный бездомный, который часто бродил около леса и той скалы, где было найдено тело Жаннетт. Из-за внешнего вида его называли «Красный». По словам очевидцев, он исчез сразу после того, как стало известно о местонахождении трупа девушки. Однако, поймав мужчину, полицейским не удалось доказать его причастность к убийству.

После этого было несколько попыток расследовать преступление — так, например, на одежде Де Пальма были найдены пятна, но генетический материал настолько был испорчен, что не удалось даже установить, кровь это была или сперма.

Постепенно интерес к делу угас, но в конце 90-х инициативная группа журналистов попыталась реанимировать расследование после того, как в редакцию пришло несколько писем, где были подробности для авторов: редактора журнала Weird NJ Марка Морана и писателя Джесси Поллака. По мотивам своего исследования они написали книгу о деле Жаннетт — «Смерть на зубах дьявола».

Авторы пишут о нескольких неизвестных полицейским подозреваемых, доказательствах сокрытия улик и даже связям с другими ранее нераскрытыми убийствами.

Правоохранители не стали идти у них на поводу и продолжать разбирательство — они ссылались в том числе и на то, что большую часть улик уничтожил обрушившийся в 1999 году ураган Флойд. Морана и Поллака такое заявление не остановило — на протяжении уже почти 30 лет они продолжают поиск убийцы.

После того как Эд Салзано, который ведет страницу «Правосудие для Жаннетт Де Пальма» в соцсетях, безуспешно подал в суд на округ, чтобы получить доказательства и образцы ДНК с одежды жертвы в феврале 2021 года, Моран и Поллак, наконец, получили материалы дела из прокуратуры округа Юнион в соответствии с законом «О свободе информации».

«По мнению некоторых исследователей, изначальная фальсификация и сокрытие ритуального характера убийства Жаннетт Де Пальма было связано с тем, что накануне убийства жители округа уже были шокированы зверским религиозно-мотивированным криминальным актом Джона Листа, убившего всех членов своей семьи.

Попытка нейтрализовать социальную панику путем сокрытия важных фактов, указывающих на религиозную составляющую убийства, превратилась в многолетнюю борьбу полиции со свидетелями, правозащитниками и журналистами», — подчеркнул судебный эксперт-религиовед Иванишко.

Версий много, а подозреваемых нет

Вокруг дела Жаннетт Де Пальма до сих пор ходит множество версий — самая разрекламированная та, в которой ведьмы или сатанисты принесли девушку в жертву. Однако есть и другие, более «обычные».

Например, что девушка уехала в гости к друзьям, там приняла наркотики, а потом у нее случилась передозировка и она умерла. Ее приятели испугались и выбросили тело в лесу. Эту теорию обычно разоблачают отчетом судмедэксперта, где указано, что в крови посторонних веществ, кроме свинца, обнаружено не было.

Другая версия говорит о том, что Жаннетт вышла из дома той ночью, чтобы отправиться на вокзал, но столкнулась с неизвестным, который напал на нее и убил. Либо за ней кто-то намеренно следил: друг, одноклассник, приятель по церкви или просто несколько раз видевший ее прохожий.

Пока однозначно ответить на вопрос, что стало причиной смерти набожной девушки, не могут дать ни полиция, ни журналисты — дело Жаннетт Де Пальма так и осталось даже спустя почти 50 лет загадкой.