Теракт в Тель-Авиве. Есть погибшие и пострадавшие

На улице Дизенгоф, в самом центре Тель-Авива, неизвестные открыли хаотичную стрельбу. Жертвами атаки, по предварительным данным, стали два человека. До 16 человек были ранены, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. По информации The Jerusalem Post, стрелок забаррикадировался в многоквартирном доме, полиция просит жителей города не выходить на улицу. По информации телерадиокомпании КАН, террористов было двое, один из них ранен сотрудниками полиции.

Два человека были убиты и несколько человек ранены в результате стрельбы на улице Дизенгоф в центре Тель-Авива, сообщает газета The Jerusalem Post. По данным Медицинского центра имени Сураски («Ихилов»), четверо пострадавших находятся «в критическом или тяжелом состоянии».

Стрелка пока задержать не удалось. Полиция просит жителей оставаться дома и не выходить на улицы. Окружен многоквартирный дом, где, как предполагают сотрудники спецслужб, может находиться террорист. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр обороны Бенни Ганц прибыли на военную базу Кирья в Тель-Авиве. Мэр города Рон Хулдай и комиссар полиции Коби Шабтай находятся на месте происшествия.

«Это было безумие. Я был в баре, выходящем на улицу, и вдруг увидел, как бежит огромная толпа», — рассказал изданию JPost Коби Бринн, бармен в Spicehaus.

«Мы юркнули под столы, и люди начали плакать, это было ужасно. Затем мы побежали в заднюю часть ресторана, куда нас направлял полицейский», — передает Times of Israel слова 34-летней Эвелин Герц, ужинавшей в заведении рядом с местом нападения.

Как сообщает телерадиокомпания КАН со ссылкой на представителя полиции Эли Леви, нападавших было двое.

Один из них был доставлен в больницу. По данным KAH, всего пострадали 16 человек — из них девять в результате стрельбы.

Улица Дизенгоф — одна из главных в городе и центр культурной жизни. Здесь расположены бутики, рестораны и бары, а также тель-авивский Дворец культуры. Улицу назвали в честь одного из основателей города Меира Дизенгофа.

В 2016 году в пабе на улице Дизенгоф произошел теракт, унесший жизни двоих посетителей. Еще десять человек были ранены. Нападавшему удалось скрыться с места преступления, но камеры наружного наблюдения в соседнем супермаркете зафиксировали его лицо. Третьей жертвой израильтянина арабского происхождения, 29-летнего Нашата Мильхема, стал таксист, в машину к которому он сел в районе северного Тель-Авива. Преступник был найден и ликвидирован спустя пару дней.

Волна терактов

В конце марта в Израиле произошло сразу три террористических акта — 22, 27 и 29 марта. Ответственность за два из них взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

22 марта в городе Беэр-Шеве были убиты четыре человека, несколько были ранены. Нападавший — бывший заключенный, отбывавший срок за попытку присоединиться к ИГ в Сирии. Он вышел из тюрьмы в 2019 году.

27 марта в результате стрельбы на автобусной остановке в городе Хадере погибли два человека, еще двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями. Нападавших было двое, один из них также ранее отбывал срок за членство в террористической группировке.

29 марта в городе Бней-Браке террорист застрелил на улице пятерых человек и ранил еще нескольких. Ответственность за случившееся ни одна из группировок пока не взяла.