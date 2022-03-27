Пытали утюгом, насиловали и ломали кости. Как банда цыгана-коротышки терроризировала Тулу

В 1988 году окраины Тулы накрыла волна зверских грабежей. Неизвестные нападали на частные дома, пытали хозяев и забирали с собой все деньги и ценности. На жертвах налетчиков не оставалось живого места: их прижигали утюгом и избивали, а женщин жестоко насиловали все члены банды. Самым загадочным в деле стало то, что жестокими грабителями руководил подросток, которому на вид едва ли исполнилось даже 16 лет. Как банда заставила жителей частных секторов бросить свои дома и в страхе бежать в центр, — в материале «Газеты.Ru».

Забрали даже компот, свинину и чайник с плиты

В 1988 году в одном из частных секторов на окраине Тулы раздался душераздирающий крик пожилой женщины Пелагеи Ефимовой, которая звала на помощь.

Соседи нашли ее стоявшей на коленях в дверном проеме собственного дома — пенсионерка была в крови и потеряла сознание. Почти сразу приехали милиция и скорая. Но ни поймать преступников по горячим следам, ни спасти Ефимову не удалось. От тяжелых травм женщина скончалась, не приходя в сознание, а на ее теле были обнаружены множественные ожоги от утюга и переломы.

При осмотре дома выяснилось, что преступники вынесли деньги, иконы, медали, в том числе Орден Отечественной войны, принадлежавшие покойному мужу Ефимовой, а также серебряную посуду.

Больше всего сотрудников милиции удивило то, что, помимо реликвий и ценностей, преступники похитили еще и кусок свинины, трехлитровую банку с компотом и чайник с плиты.

Так или иначе, соседи ничего не видели, а преступники не оставили никаких следов, что затрудняло их поимку. Вместе с этим, дело сразу перешло в разряд «особо важных», ведь ограбления в Туле были редкостью, а случаи, сопровождающиеся жестокими пытками, никогда ранее не фиксировали местные правоохранители.

Милиция стала отрабатывать версию с «гастролерами», отправили запросы в соседние области. Но предположения о том, что грабителя не вернутся в Тульскую область, оказались ошибочными.

Взятки инспектору ГАИ, которых не было

Спустя некоторое время после ограбления пенсионерки Ефимовой город потрясло новое нападение. На этот раз преступники ворвались в дом инспектора ГАИ и инструктора по вождению Лидии Варламовой. Когда женщина ужинала с мужем и 16-летней дочерью после рабочего дня, преступники начали колотить в дверь. Это дало супругам время, чтобы спрятать дочь в подпол.

Когда банда ворвалась в дом, глава семейства Варламовых преградил бандитам путь, прикрывая собой жену, но они сняли ковер и закатали мужчину в него, вставив в рот кляп.

Дальше начались пытки: глава банды – невысокий, хилый, с виду похожий на подростка — вставил утюг в розетку и достал нож. Все, что волновало налетчиков, – где лежат деньги. Однако Лидия Варламова отказывалась давать ответ.

Бандиты переключились на мужа. Тот все рассказал, но «сорвать куш» у грабителей не получилось. В тайнике были накопленные 300 руб., серебряные серьги и золотое кольцо.

Забрав награбленное, нападавшие не остановились. Варламову стали по очереди насиловать и закончили, когда она потеряла сознание. Дочь, выбравшись из подпола после того как бандиты ушли, вызвала милицию. Лидия с мужем выжили, а следователи объединили их дело с ограблением Ефимовой в одно.

Орден Великой Отечественной войны

Нападение на семью Варламовых дало следствию важную зацепку: приметы главаря банды. Однако и они никак не помогли, ведь преступники были в масках.

Тогда следователи переключились на поиск награбленного из дома Ефимовой: на каждом ордене Отечественной войны был индивидуальный номерной штамп. Дали объявление о покупке в местной газете – для тех времен такое объявление было кощунством, но после звонка начальника УВД главный редактор согласился.

Из объявления: «В память о дедушке срочно куплю орден Отечественной войны. Дорого! Буду ждать в сквере около Тульского Кремля с шести до семи вечера. Ориентир – первая скамейка. Василий».

Продавец в итоге нашелся. В сквере организовали засаду, скупщик краденного пришел на встречу и тут же был задержан. Номер награды совпадал с тем, который ищут.

Торговец согласился сотрудничать со следствием и тут же выдал продавца, которого звали Алексей. Тот обещал принести на продажу новые медали и назначил встречу в парке.

Скупщик согласился побыть «живцом». Все шло по плану, Алексей пришел на встречу, но почуял неладно: мужчина кинулся вглубь парка и стремительно отрывался от преследователей, пока не напоролся на острый сук. От этого он мгновенно скончался, как констатировали позднее медики.

Единственной зацепкой оставалось происхождение продавца — он был цыганом.

«По Тульской области во времена СССР цыгане кочевали частенько, что всегда вызывало опасения у местного населения», – говорит доктор исторических наук и автор книг по истории советской повседневности Александр Оришев.

Тогда оперативники начали поиски среди них. Они обратились к местному цыганскому барону, показав ему погибшего Алексея. Тот заверил, что к их табору он отношения не имеет. И поиски снова зашли в тупик.

Несмотря на это, есть вероятность, что дело могли бы раскрыть и раньше, если бы стали наблюдать за бароном, а не спустили все на тормозах. Как уверяет Оришев, все общество для цыган делится на «своих», то есть цыган, и «чужих».

«Своих» обманывать нельзя. Обман «чужих» у цыган считается нормой и всячески поощряется. Поэтому цыганским клятвам и обещаниям категорически нельзя верить», – констатирует эксперт.

Между тем, органы правопорядка никогда публично не признают существование криминальной субкультуры в цыганской среде во избежание обвинений в разжигании межнациональной розни. И поэтому не могут слишком пристально следить за их деятельностью без серьезных на то оснований.

«Во второй половине 1970-х годов и в 1980-е годы правительство даже пыталось создать романтизированный образ цыган, чтобы «сгладить углы». Тогда среди женской части населения СССР был очень популярен фильм «Цыган» (1979). Однако то, что показывали на экране, разительно расходилось с действительностью. И мы видим это на конкретном примере», – дополняет доктор исторических наук.

Последнее ограбление

Через некоторое время после случившегося преступники снова вышли на дело. В дом Анастасии и Алексея Егоровых они ворвались поздно вечером. Глава семейства бросился к печке, чтобы взять топор, но ко лбу ему приставили пистолет. Вчетвером бандиты связали мужчину, а в руке главаря, как и всегда, показался утюг.

Оба супруга молчали до по последнего, сыщики говорили, что пытки были настолько безжалостными, что по всему дому стоял запах горелого человеческого мяса.

В итоге молодая семья отдала все, что было, а женщина, как и Варламова, подверглась групповому изнасилованию.

На следующее утро о происшествии узнали в городе. Началась паника: люди стали бросать дома и перебираться ближе к центру — к друзьям и близким. Дело передали на контроль в МВД СССР и Обком партии. На поиски преступников бросили все силы, но помог случай.

Именно в тот день, когда на семью Егоровых напали, в частный сектор приезжал ветеринарный врач. Его авто заглохло в одной из деревень поперек дороги.

Такси, проезжавшее мимо, остановилось, чтобы помочь толкнуть машину к обочине. Вышли на подмогу и водитель, и его пассажиры – цыгане, один из которых был очень маленького роста. Со странной компанией была молодая девушка.

Доктор запомнил цифры госномера автомобиля. Таксиста нашли в кратчайшие сроки, а тот сразу вспомнил, куда отвозил и откуда забирал компанию. Цыгане действительно были не местными. Водитель ездил за ними в Калужскую область, потом отвез к дому Егоровых. Там девушка попросила вместе с ней подождать мужчин, пока те торгуются «со своими». Через какое-то время вместе поехали туда, откуда молодых людей забрали, – к ним домой.

«Опустите, я еще в школу хожу»

Банду решили брать штурмом утром следующего дня. Их застали врасплох, сразу скрутили и заковали в наручники. И только один мужчина спрыгнул с чердака прямо на оперативника и смог убежать.

Также в доме обнаружили и девушку, которая уговаривала таксистов ждать. Ее звали Марина. Всех жильцов дома повезли в отдел.

Уже там выяснилось, что тот самый подросток – главарь банды – Николай Краснопузов.

Он уверял, что ходит в школу и без стеснения просил: «Отпустите, дяденьки, мне всего 13 лет».

Возраста уголовной ответственности Краснопузов не достиг, задерживать его не имели права. В итоге вызвали врачей, а те по вторичным половым признакам заключили, что мальчику, а вернее мужчине, точно не меньше 18 лет. Также по отпечаткам пальцев выяснилось, что он уже полтора года находится в розыске за кражи, совершенные вместе с напарницей, от которой у Краснопузова дочка.

Тем не менее вновь выясненные обстоятельства передаче дела в суд не способствовали. Возникла другая проблема: потерпевшие наотрез отказывались опознавать бандитов из-за страха. Они опознали все краденные вещи, которые вывезли из дома банды при аресте, но отводили глаза от преступников, говоря, что ничего не помнят. Бандиты вину не признавали.

«Лучшая» жизнь Марины и вынесенный приговор

Тем временем следствие вспомнило про Марину. Девушка искренне уверяла, что не знает, почему их задержали, говорила, что следователи ошиблись и она расскажет все как было, лишь бы правда восторжествовала и их отпустили.

Выяснилось, что с цыганами она оказалась, когда муж проиграл ее в карты. Некоторым временем ранее он же избил ее так, что она лишилась ребенка, которого вынашивала. Поэтому на заявление супруга «иди и делай, что скажут», возражать не стала.

Так все и вышло. Среди цыган Марина нашла свой дом и любовь. А еще она верила: когда они с друзьями выезжают куда-то на такси, а она уговаривает водителя подождать сколько нужно, ее товарищи торгуют с такими же цыганами дефицитом.

После разговора с Мариной следователи выяснили, что в банде было шесть человек, а на дело ездили по 3-4. Состав менялся из раза в раз. Также девушка запомнила некоторые адреса, по которым они разъезжали, и госномера автомобилей, которые их возили.

Все новые факты следователи использовали при допросе грабителей, а те, решив, что кто-то из подельников заговорил, стали раскалываться. По итогу были раскрыты преступления не только в Тульской, но и в Рязанской, Тамбовской и Калужской областях.

В то же время поразило всех не это, а приговор суда: смягчающие обстоятельства позволили преступникам получить от 6 до 10 лет заключения. Николаю Краснопузову, главарю банды, дали 13 лет.

Единственная мера, с которой были согласны по этому делу и потерпевшие, и следователи, – освобождение Марины в день оглашения приговора.

Тем не менее, как говорит Оришев, сокрушаться о количестве лет в тюрьме вряд ли стоило. Ведь «на зоне» членов банды ждало не менее суровое наказание, так как в те годы в преступном мире были сильны воровские понятия, когда бандитам предстояло ответить, например, за убийство ветерана.

«Жестко с них должны были «спросить» и за изнасилование. За издевательства над старушкой также следовало «ответить». И ответ этот им надлежало держать перед сокамерниками. Нет сомнений в том, что членов банды в тюрьме ждал настоящий ад. По всем «понятиям» им надлежало оказаться в касте опущенных, то есть в самом низу преступного мира», – отмечает эксперт, добавляя, что не важно, какой срок они получили, это тот самый случай, когда живые могли бы позавидовать мертвым.