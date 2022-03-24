Почему не стоит пить витамины «на всякий случай»

Весной статистически увеличивается число заболевших вирусными инфекциями, ОРВИ и гриппом. Врачи объясняют это в том числе общим падением иммунитета и недостатком витаминов. Чтобы укрепить иммунитет, многие прибегают к специальным витаминным курсам, самостоятельно диагностируя у себя гиповитаминоз. Но зачастую перебарщивают с таблетками, что может привести к проблемам со здоровьем. Как защитить себя от сезонных болезней, какие витамины стоит принимать и почему не стоит верить яркой упаковке, — в материале «Газеты.Ru».

Чем опасно пить витамины в больших количествах

Переизбыток употребления витаминов может привести к нарушению работы ЖКТ, нервной системы, анемии, тошноте, аллергии и прочим негативным последствиям, предупреждает терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского научного медицинского общества терапевтов Оксана Серебрякова.

Главная ошибка любителей витаминов заключается в том, что самостоятельно человек себе их просто не может подобрать, отмечает врач. «Чтобы избежать передозировки, препараты необходимо применять в рекомендуемых дозах, с едой, нельзя самому их себе назначать. Подбор витаминов и их дозировка должны быть индивидуальны», — утверждает медик.

Самоназначение витаминов распространено еще и потому, что

производители БАДов используют агрессивный маркетинг, упаковывая препарат в разноцветную коробку и упрощая их назначение до понятного: «для кожи», «для волос», «для глаз», «для женского здоровья» и прочего, что создает иллюзию безопасности и безусловной пользы, отметила врач аллерголог-иммунолог, дерматолог Мария Польнер.

«Существует мнение, что прием витаминных комплексов полезен в любых количествах. Часто я слышу от пациентов, что препарат принимается «на всякий случай», «хуже не будет», «это же полезно». Но любые лекарства, которые применяются внутрь, должны быть назначены специалистом на основе анамнеза, то есть состояния, указывающего на дефицит витаминов, и после проведения анализа крови для установления уровня нехватки», — сказала она.

По словам Серебряковой, возможности современной медицины позволяют персонализированный подбор медикаментов для пациента. Для этого ему проводят полный анализ с учетом всех особенностей, включая генетические, после чего, исходя из результатов, назначают индивидуальный план помощи.

«Персонализированная медицина» — новая организационная модель построения медицинской помощи пациентам, которая основывается на подборе индивидуальных лечебных, диагностических и превентивных средств, оптимально подходящих по биохимическим, физиологическим и генетическим особенностям организма», — объяснила она.

Всегда ли нужно назначение врача

Авитаминоз (глубокая недостаточность витаминов в организме), который ошибочно себе диагностируют пациенты и начинают злоупотреблять витаминными комплексами, зачастую является гиповитаминозом (частичная недостаточность). Если человек хочет принимать витаминно-минеральные комплексы, ему обязательно стоит проконсультироваться со специалистом, настаивает врач-терапевт.

«Препарат должен быть комплексным, содержащим все необходимые витамины и минералы, концентрация которых должна быть в количестве 40-60% от суточной нормы. В этом случае риск передозировки отсутствует», — отмечает Серебрякова.

В то же время, эксперт напоминает, что витамины следует делить на два вида: жирорастворимые и водорастворимые. Так, водорастворимые быстрее выводятся из организма, к такой группе витаминов относятся витамины C, B1, B3, B6, B12, которые необходимы для улучшения иммунитета, заживления, снабжение клеток глюкозой.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K), в свою очередь, отвечают за метаболизм белков, жиров и углеводов в организме, свертываемость крови так далее.

«Необходимо помнить о том, что жирорастворимые витамины медленнее выводятся из организма, чем водорастворимые», — советует врач.

Опасность самоподбора витаминных комплексов заключается и в том, что многие препараты, как правило, не учитывают взаимодействие витаминов внутри таблетки между собой — часть компонентов могут перекрывать действие друг друга вследствие химической реакции, за счет чего прием препарата оказывается неэффективным, добавила иммунолог. «Также не учитывается биологический ритм, ведь часть витаминов, например, лучше усваивается утром, и совсем не усваивается вечером», — уточнила Польнер.

Часто пациенты забывают и об обязательных перерывах между курсами приема поливитаминов, начиная употреблять их бесконтрольно. Однако процесс и результаты витаминотерапии нельзя анализировать без врача.

«После месяца приема витаминов стоит сделать недельный перерыв, после – снова употребление месяц, и так далее. Через три месяца после приема витаминов нужно сделать контрольные анализы, на основании которых принимается решение о необходимости продления витаминотерапии», — утверждает Серебрякова.

Каких витаминов в недостатке весной

Распространено самолечение витаминами весной еще и потому, что именно в этот период недостаток витаминов наблюдается у очень большого количества людей, отмечает врач Серебрякова. Однако термина «весенний авитаминоз» не существует — недостаток витаминов может возникнуть в любое время года, не только весной.

«Это очень серьезная проблема, поскольку нехватка даже одного витамина способна привести к весьма неприятным последствиям: вызвать нарушение обменных процессов, образования важных веществ ферментов для обмена, стать причиной хронических заболеваний, проблем с весом, внешним видом», — добавляет она.

Для того, чтобы понять, есть ли у вас нехватка тех или иных витаминов, стоит обратить внимание на симптомы. Так, дефицит витамина А можно заподозрить, если беспокоит сухость глаз, высыпания на коже, частые простудные заболевания, напоминает Польнер.

«Дефицит витамина D проявляется в ломкости костей, слабости и утомляемости, частых ОРВИ. Витамины группы Е — при дефиците разрушаются эритроциты и нейроны, что приводит к анемии и неврологическим нарушениям. При недостатке витамина С характерны кровотечения, выпадение зубов, ломкость костей, гингивит, плохое заживление ран.

Дефицит витамина B6 может вызывать дерматит, лимфопению, депрессию, судороги, а малое содержание витамина В12 ведет к анемии и различным неврологическим нарушениям: парестезии (нарушение чувствительности тканей тела), нарушения сознания», — пояснила Польнер

При этих симптомах надо обратиться к специалисту, который назначит обследование, после чего можно будет восстанавливать дефицит нужного витамина целенаправленно. Также врач отметила, что у россиян чаще всего встречается дефицит витамина D. Для назначения адекватной дозировки рекомендуется сдать анализ крови на его содержание.

«В случае, если дефициты не выявлены и явных проблем со здоровьем нет, рекомендую восполнить недостаток полноценным сбалансированным питанием, а не витаминными комплексами», — заключила она.