«Поток клиентов вырос, а запасы кончаются». Что ждет стоматологию на фоне санкций

Цены на стоматологические услуги из-за санкций поднялись в среднем на 15-20%, сообщили «Газете.Ru» в Стоматологической ассоциации России. На отдельные виды лечения ожидается еще более значительно повышение. Стоматологи рассказали, какие сложности ждут отрасль, станут ли определенные виды услуг роскошью и возможно ли в этой сфере полное импортозамещение.

«Поставщики прекратили отгрузку»

Санкции, введенные против России, затронули бизнес по предоставлению стоматологических услуг. Как объяснила управляющий партнер и коммерческий директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации PerfectSmile в Санкт-Петербурге Екатерина Пономарева, оборудование, а также большинство материалов в клиники поставляется из-за рубежа.

«Все оборудование и материалы в клиниках иностранные. Уже сейчас поставщики прекратили отгрузку и повышают цены до 250%. В связи с этим цены на стоматологические услуги вырастут неизбежно. Нам пришлось поднять прайс на 15%. Доля материалов в стоимости стоматологических услуг достигает 25%, а рост курса валют в условиях, когда все импортное, неминуемо приводит к росту себестоимости», – сказала она.

Врач-ортодонт, кандидат медицинских наук и член Профессионального общества ортодонтов (ПОО) Мария Балакирева эту информацию подтвердила. По ее словам,

90% материалов, которые сегодня используют российские стоматологи, – это импорт.

Основные поставщики — страны Европы, Япония и США.

«Да, есть отечественные производители, есть Китай, но не вся китайская продукция присутствует на нашем рынке. Что касается отечественных производителей, то существующего объема производства в настоящий момент не хватает», – отметила эксперт.

Разброс повышения цен сейчас очень большой, добавила Балакирева, нельзя спрогнозировать их дальнейший рост. Потому что помимо затрат на расходные материалы и оборудование, стоимость стоматологических услуг включает дополнительные издержки: аренду помещения, зарплату персонала, бухгалтерские услуги и налоги.

«Повезло сейчас тем, кто сделал закупку расходного материала заранее. Наша клиника в том числе. Поэтому пока что мы не увеличивали цен, поток пациентов кратно вырос, многие проплатили лечение вперед по старым ценам. Но мы не знаем, на сколько времени хватит расходников, ведь спрос все растет», – сообщила врач-ортодонт.

Как полагает стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Саулин,

закупленных впрок материалов хватит едва ли на полтора-два месяца.

Основная проблема заключается в логистике. Поставщики полностью не приостанавливают работу, так что говорить о дефиците не приходится. То есть пути закупки материалов есть, однако это стало значительно сложнее и дороже.

Сложностей сейчас действительно много, согласился исполнительный директор клиник сети Dental Fantasy Андрей Глебов.

«К примеру, ортодонтические каппы Invisalign временно не доставляются, многие оплаченные заказы застряли за границей. Медицинское оборудование поставляется, но перед отправкой проходит дополнительную проверку на технологии «двойного назначения», что существенно увеличивает сроки поставки», — сказал он, добавив, что во многих сегментах стоматологии вариантов импортозамещения практически нет.

Как считает врач Саулин, необходим новый торговый коридор, иначе неизбежно начнутся спекуляции. А как вырастет цена при таком раскладе, прогнозировать невозможно.

«Сейчас пациенты, которые идут по длительному протоколу, например, с имплантацией, коронками, винирами, могут не почувствовать большой разницы, так как все материалы заранее заказаны и отложены для них. Но те, кто только начинает лечение, могут столкнуться с повышением цен от 30% до 80% в зависимости от сложности и количества материалов, а в худшем случае — и с нехваткой расходников», – заключил эксперт.

Что будет с качеством

Сегодня сопоставимых по уровню качества отечественных или даже китайских аналогов расходных материалов и оборудования не существует, поэтому в ближайшие два месяца может произойти глобальная трансформация всего стоматологического рынка, уверен стоматолог Саулин.

Если говорить, например, об имплантах, то качество – это и процент приживаемости в том числе, уточнил кандидат наук. Все достойные премиальные импланты производятся за границей, для них используют соединения с титаном. Как правило, в этом случае примеси минимальны, что дает лучшую остеоинтеграцию (связь между живой костной тканью и поверхностью вживленного в нее имплантата). В классах пониже нужные показатели могут быть хуже, а это уже влияет на скорость лечения и прочность конструкций, которые делает стоматолог.

«Насколько быстро и вообще возможно создать что-то подобное у нас – остается вопросом», – констатировал Саулин.

Российские производители есть, и, скорее всего, в ближайшем будущем стоматологам придется переходить на их продукцию.

«Сами материалы [российские] могут обладать необходимым запасом прочности, но при этом потребуют частого посещения стоматолога для профилактических чисток и проверок. Какие-то будут хуже приживаться», – рассуждает эксперт.

Сомневается в качестве материалов, которые потенциально заменят зарубежные, и коммерческий директор центра эстетической стоматологии и костной регенерации Пономарева. По ее словам, участники рынка действительно рассматривают переход на отечественные аналоги, однако качество оказания услуг на этих материалах будет ниже.

«Экономия на материалах приведет к негативным последствиям в долгосрочной перспективе. Хотя в краткосрочной перспективе расходы на материалы можно было бы уменьшить. Мы делаем акцент на качество. Безусловно, есть некоторые материалы, от которых в будущем мы могли бы отказаться без потери качества услуги, заменив их более экономичными аналогами, но они будут менее удобными для врача и ассистента», – пояснила Пономарева.

Наиболее устойчивое положение сейчас у тех клиник, которые создали замкнутый цикл производства — у них имеется собственная лицензированная зуботехническая лаборатория, производящая коронки, виниры, каппы, элайнеры и так далее. Это позволяет сохранять темпы производства и в перспективе сформировать больший запас материалов по сравнению с другими клиниками, подчеркнула Пономарева. Однако, поскольку компоненты для производства используются тоже зарубежные, в дальнейшем им так же придется искать альтернативы.

Меры поддержки и дальнейшие шаги

Вице-президент Стоматологической ассоциации России Егор Данилов сообщил, что в качестве меры поддержки обсуждается упрощенная регистрация отечественных изделий.

«Даже если замещение будет, то на тот уровень качества, который существует с учетом применения импортных материалов, рассчитывать мы пока не можем. На то, что в ближайшей перспективе легко можно будет поддерживать должный уровень, тоже», – отметил Данилов.

Исполнительный директор сети клиник Глебов тем не менее заверил: переживать раньше времени не стоит, рынок быстро подстраивается под запросы покупателей.

«В России производятся, например, достаточно качественные ортодонтические системы. И те же каппы мы заменить сможем. Вообще, стоматология является очень развитой и пластичной сферой здравоохранения. Нет сомнений, что способы обеспечить пациентов всем необходимым найдутся», – сказал он.

Стоматолог Саулин согласился, что выстроить высокотехнологичную линию производства в России действительно можно. Но это будет очень дорого и долго. По его мнению, два года – это минимальный срок на выход по устойчивому производству и качеству. За это время и рынок может сильно поменяться, и, возможно, проблема решится сама собой.