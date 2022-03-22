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Общество

«Пандемия далека от завершения». Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Рособрнадзор перенес сроки всероссийских проверочных работ с весны на осень

В этом году всероссийские проверочные работы планируют провести с 19 сентября по 24 октября. Рособрнадзор принял такое решение, чтобы снизить риски распространения коронавируса. В Минздраве допустили вероятность новой волны COVID-19 в марте и апреле 2022 года — по оценкам экспертов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Из-за рисков распространения коронавируса Рособрнадзор перенес сроки проведения всероссийских проверочных работ в школах с весны на осень этого года. В пресс-службе ведомства указали, что их предполагается провести с 19 сентября по 24 октября.

«В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Рособрнадзором по согласованию с правительством РФ было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года.

Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.

Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года», — отмечается в сообщении.

Как передает ТАСС, в Минздраве допускают, что новый подъем заболеваемости коронавирусом начнется в марте или апреле 2022 года.

«Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными», — указали в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 21 марта 2022 года Россия находится на 103-м месте в мире по уровню вакцинации населения от коронавируса. Этот показатель составляет 49,29% (по данным сайта стопкоронавирус.рф, Университета Джонса Хопкинса и проекта Our World in Data).

Добавим, что за последние сутки в стране выявили 26 394 заразившихся коронавирусом. По данным федерального оперштаба, 472 человека скончались от последствий COVID-19.

Как проводятся проверочные работы

Всероссийские проверочные работы — это итоговые контрольные. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

В Минпросвещения ранее сообщали, что новшеством 2022 года станет возможность выполнения ряда этих работ в компьютерной форме — такое решение школы примут самостоятельно. Также в 2022 году по большинству предметов на проверочных работах с четвертого по восьмой классы сократят время — до 45 минут (за исключением работ по русскому языку и математике с пятого по восьмой классы и по химии в восьмом классе).

В Рособрнадзоре проинформировали, что всероссийские проверочные работы, которые должны были пройти на компьютерах, также переносятся на осень 2022 года.

«Всероссийские проверочные работы - мероприятие, в котором принимают участие очень большое число людей: школьников и учителей. Для предотвращения очередного увеличения числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе этой процедуры», — пояснил руководитель ведомства Анзор Музаев.

Он также заявил, что в России пока не планируется отмена ЕГЭ.

По его словам, любые новые ограничения не станут серьезной помехой для Единого госэкзамена.

Сроки ЕГЭ не планируют корректировать

Корректировать сроки проведения ЕГЭ в 2022 году из-за коронавируса не планируется, проинформировали в пресс-службе Рособрнадзора. «Планов по изменению сроков проведения ГИА [государственной итоговой аттестации] нет», — рассказал представитель ведомства.

21 марта в России стартовал досрочный этап ЕГЭ. Как поясняет портал IQ Vector, он проводится для выпускников прошлых лет и тех выпускников 2022 года, которые по уважительным причинам не смогут сдать экзамены в основные сроки. Заявления на участие в досрочном этапе подали более 14 тыс. человек, в целом ЕГЭ будут сдавать почти 737 тыс. человек.

«В 2022 году досрочный этап проводится впервые после двухлетнего перерыва: из-за пандемии в 2020 и 2021 годах всех досрочников пришлось перенести на основной этап Единого госэкзамена. Но он тоже проходил не по привычному графику — в конце мая-июне, а позже. В этом году наконец-то все по плану», — отмечается в публикации.

О том, что ОГЭ и ЕГЭ пройдут согласно графику, пишет и Telegram-канал «Большая перемена РФ». «В Минпросвещения и Рособрнадзоре заявляют, что возникший вопрос нехватки бумаги в нескольких регионах незначителен и в самое ближайшее время будет решен. Эта ситуация никак не повлияет на расписание ЕГЭ и ОГЭ», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в этом году ЕГЭ для учеников 11-х классов пройдет в срок до 2 июля, а ОГЭ для девятиклассников — с 21 апреля по 2 июля.

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