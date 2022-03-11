«Человек незначительный»: умер убийца Че Гевары

Бывший сержант армии Боливии Марио Теран, который прославился тем, что убил революционера Че Гевару, умер в возрасте 80 лет. Историки рассказали «Газете.Ru», что после убийства Теран прожил спокойную жизнь, а в 2006 году кубинские медики сделали ему операцию на глаза, не узнав в нем убийцу революционера. О том, как казнили Че Гевару и что стало с его палачами, — в материале «Газеты.Ru».

«Стреляй трус!»

9 октября 1967 года был расстрелян Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна, известный как Че Гевара. Одним из его убийц был боливийский военнослужащий, сержант 6-й пехотной дивизии рейнджеров Марио Теран Саласар — 11 марта 2022 года в возрасте 80 лет он скончался в городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра в Боливии.

6-я пехотная дивизия, которая являлась наиболее боеспособным формированием боливийской армии, в 1967 году была направлены в район действий коммунистического партизанского отряда Эрнесто Че Гевары. 8 октября того же года в результате ожесточенного боя партизанский отряд был разгромлен. Сам Че Гевара взят в плен Прадо Сальмоном и доставлен в населенный пункт Ла-Игера. В группе армейского конвоя находился и сержант Теран.

После ареста Гевару долгое время жестоко допрашивали, однако рассказывать он ничего не собирался. Бывший агент Центрального разведывательного бюро (ЦРУ) Феликс Родригес, который руководил спецоперацией, рассказывал в интервью телеканалу «Звезда», как прошел его разговор с команданте.

«Я вошел в комнату Че Гевары и сказал: «Слушай, я хочу с тобой поговорить». Тот дерзко посмотрел на меня и сказал: «Я не тот человек, которого можно допрашивать». Я сказал: «Я здесь не для допроса, я пришел выразить вам восхищение. Вы были лидером страны, а приехали сюда сражаться за ваши идеи. Я не разделяю эти идей, но я пришел поговорить с вами».

Тот посмотрел на меня пристально, понял, что я над ним не издеваюсь, а говорю все это всерьез, и попросил снять с него путы. Это было сделано, и начался разговор. Когда я задавал ему вопросы, представляющие для нас интерес, он отвечал: «Я на это не отвечу», – вспоминал Родригес.

В итоге президент Боливии Рене Баррьентоса распорядился убить пленника — поручил это Марио Терану.

Тот воспринял приказ с воодушевлением, поскольку революционер убил многих его товарищей. «Боливийский сержант Теран из винтовки М1 выпустил в Че Гевару девять пуль: пять в ноги, по одной в правое плечо, руку, грудь и в горло. Перед смертью, глядя в глаза Терану, 39-летний Че бросил ему в лицо: «Стреляй, трус! Ты убьешь лишь человека!» Гевара, умирая, вцепился зубами себе в руку, скорчившись от боли, дабы не закричать». — рассказал «Газете.Ru» историк и аспирант РАНХиГС Сыдып Бальдруев.

«Объяснял свои действия предельно просто»

После расстрела Марио Теран Саласар прожил счастливую и спокойную жизнь военного ветерана, умерев в своей постели в Санта-Крус-де-ла-Сьерра — крупнейшем городе Боливии. Гибель Че Гевары была самым крупным событием в его жизни, констатировал Бальдруев. Это подтвердил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Лазарь Хейфец.

«Тут надо не об одном Теране говорить, с вашего позволения. Ибо он человек по своей социальной роли не такой значительный. Единственное, чем он прославился, это то, что он был одним, не единственным, на самом деле, убийцей нашего героического партизана Че Гевары», — добавил Хейфец.

Между тем, спустя десять лет после расстрела Че Гевары в интервью изданию Paris Match Теран признался, что тот момент был «очень тяжелым» для него, а, чтобы пустить пулю, ему требовалось набраться мужества.

«Он несколько раз давал интервью, рассказывающие о своем участии в антипартизанской операции и убийстве Че Гевары. И он объяснял свои действия предельно просто: воинской дисциплиной и тем, что кубинцы совершили вторжение в его страну, и, соответственно, он защищал свою родину от иностранного вторжения. Можно ли считать действия Че Гевары вторжением, я не уверен, это была такая интернациональная миссия.

Но 17 кубинцев в отряде Че Гевары, который назывался «армия национального освобождения», были перуанцы, аргентинец, француз был — Режис Дебре, один из идеологов так называемой теории факизма, теории партизанской войны», — подчеркнул Хейфец.

Также эксперт в беседе с «Газетой.Ru» рассказал примечательный случай, который произошел с Тераном. Так, в 2006 году у военного начались проблемы со зрением — операцию по восстановлению ему, по случайному совпадению, сделали именно кубинские врачи.

«Парадоксальная ситуация была в том, что у него было резкое понижение зрения, а в это время в Боливии работала кубинская медицинская миссия, в которой в том числе и офтальмологи работали. Операция прозрения была у них. Ему кубинские врачи, видимо, не зная, кто он такой, сделали операцию, которая вылечила ему зрение. Я не думаю, что если бы они знали, кто перед ними, они бы это делали. Хотя клятва Гиппократа и врачебный долг заставили бы их пойти на эту операцию», — пояснил историк.

Что касается судеб остальных непосредственных участников убийства Че Гевары, то один из них был назначен консулом в Гамбурге, и его казнили европейские радикалы. Тогда в 60-х — начале 70-х годов существовал интернационал повстанческий, и они имели между собой достаточно устойчивые связи.

И «красные бригады» итальянские, и западногерманские, и французские, и латиноамериканские партизанские движения между собой контактировали. У них были некие общие идеи, и наказать убийц Че Гевары было одной из общих задач, которую они решали, добавил Хейфец.

«Самый главный результат, что результат деятельности Че Гевары — это появление некой латиноамериканской политической жизни. Насколько я помню по фотографиям, на теле Че Гевары было 17 пулевых ранений. Стреляли по известному всем принципу круговой поруки. Считается, что Теран стрелял первым.

Во всяком случае, приобщили к этой казни, как они ее считали казнью, фактически всех бойцов этой роты или взвода рейнджеров, которые захватили Че Гевару», — заключил он.

«По своей натуре был революционером, бойцом»

Будущий команданте Кубинской революции родился 14 июня 1928 года в Аргентине. Родители Гевары сумели обеспечить возможность всем своим пятерым детям получить высшее образование. В частности, Эрнесто получил диплом врача, окончив медицинский факультет Университета Буэнос-Айреса в 1953 году, и мечтал посвятить жизнь лечению больных проказой.

Политические взгляды будущего революционера формировались с детства, благодаря семье. Его отец был сторонником левых сил, а в годы Второй мировой войны вместе с супругой принимал участие в деятельности боевой организации, выступавшей против диктатуры президента Аргентины Хуана Перона.

Позднее Эрнесто много путешествовал и видел бесправие и бедность простого населения «заднего двора США» — в те годы, так называли Латинскую Америку.

«Че Гевара по своей натуре был революционером, бойцом. Его манила к себе подобная жизнь, а натура не представляла жизни без восстаний. Это можно понять из его дневника, который он скрупулезно вел перед своей смертью на протяжении 11 месяцев», — уточнил историк Бальдруев.

Прозвище Че он получил потому, что в речи постоянно использовал аргентинское слово-паразит «che». Во время путешествий Гевара на два года оказался в Мексике, где работал врачом в Институте кардиологии и где познакомился с Фиделем Кастро, который уже готовил революцию на Кубе. Тогда Эрнесто решил оставить спокойную карьеру врача и посвятить свою жизнь революционной борьбе.

В годы Кубинской революции Гевара проявил себя как храбрый солдат и талантливый командир. Несмотря на тяжелую болезнь, он совершал изнурительные марш-броски; как врач, лечил раненых, был жесток в выражениях, но никогда не унижал подчиненных.

«Перед его смертью в Боливии в 1967 году, Че являлся министром промышленности на Кубе при правительстве Фиделя Кастро, но в 1965 году весной по зову сердца покинул пост и поехал бороться с империализмом. Сперва оказался в Конго, летом 1965 года где собрал отряд из 150 кубинцев, обладавших темной кожей. Однако, восстание потерпело поражение и Че покинул страну. В 1966 году он оказался в Боливии. После подготовки на партизанской базе, в марте 1967 года Че Гевара начал действовать, однако его убили», — заключил аспирант РАНХиГС.