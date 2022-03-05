«Созидать и уходить в зону своих интересов». Как пережить весеннее обострение

С приходом весны психически нестабильные люди сталкиваются с обострениями своих заболеваний, а у здоровых часто наблюдаются скачки настроения и эмоциональные порывы. Психологи рассказали «Газете.Ru» о том, почему это происходит, к каким последствиям может привести, а также объяснили, как не вестись на поводу у изменчивого настроения и справиться с тревогой.

Температурный режим и пробуждение природы

Вопреки расхожему мнению о том, что психические заболевания в весенний период обостряются у всех людей с разного рода расстройствами, это не совсем так. По словам психолога Евгения Димитраша, наиболее распространенными заболеваниями, показывающими обострение в весенний период, являются маниакально-депрессивное или биполярное расстройство, а также депрессивные состояния.

Однако несмотря на то, что перечень заболеваний сужается, факт того, что психические расстройства становятся более выраженными именно весной, все-таки есть. И касаются изменения психоэмоционального состояния не только больных людей. На что есть вполне объективные причины.

Как говорит психолог и психотерапевт Наталья Наумова, во всем виноваты метеоусловия.

«Атмосферное давление и температурный режим взаимосвязаны. Чем выше температура – тем ниже давление, и наоборот. С изменением давления метеочувствительные люди очень остро ощущают перестройку организма под новый температурный режим, а чувствительность нервной системы возрастает. Особенно на фоне нехватки витаминов после зимы», – объясняет эксперт.

Также психоэмоциональные изменения связаны с тем, что весна – это период расцвета и пробуждения природы, добавляет Евгений Димитраш. Психолог отмечает, что весну часто связывают с новыми надеждами, люди запускают новые проекты, реализуют задуманное.

«Весна – период бурной деятельности и романтичная пора. Все это влияет на общий психоэмоциональный фон. Люди, уставшие от зимней серости, получают больше солнца и витамина D. Эти психофизиологические факторы влияют на наше психоэмоциональное состояние, на улучшение самочувствия, люди становятся более оптимистичными», – констатирует Димитраш.

На психически здоровых людях эмоциональные колебания с большой вероятностью скажутся только положительно, уверяет Димитраш.

«Если, конечно, они будут направлять свои мотивы в конструктивное русло», — добавляет врач.

Психически нездоровым людям лучше обратиться к лечащему врачу, чтобы контролировать состояния и при необходимости получать медикаментозное лечение, рекомендует эксперт. Ведь в случае наличия расстройства, последствия таких психоэмоциональных изменений могут оказаться непредсказуемыми, а иногда даже разрушительными.

Что делать, если весна принесла не позитив, а тревогу

Самым правильном решением во время весеннего обострения будет уход в физическую и интеллектуальную активность, уверен психолог Димитраш.

«Нужно занимать свое тело и мозг: творить, созидать и уходить в зону своих интересов. Важно в этот период заниматься тем, что нравится — и получать от этого удовольствие», – советует эксперт.

Во избежание же тревоги в связи со сложившейся в мире ситуацией нужно как можно меньше смотреть и читать новости и ограничивать себя в сомнительных источниках информации, направляя все внимание на собственную активность и деятельность, рекомендует он.

Также, по словам Димитраша, сейчас особенно важно нагрузить себя физически, морально, умственно и духовно. Весна – хорошее время для освоения нового, говорит психолог. Главное – не зацикливаться на тревожных мыслях и состояниях.

«Если же сил на активность не хватает – нужно общаться с людьми, которых любите вы, и которые любят вас. Это поможет справиться даже с самыми сложными психологическими состояниями и переживаниями в этот переходный период», – считает Димитраш.

Психолог Наталья Наумова между тем добавляет, что также важно осознанно поддерживать себя и приводить в состояние спокойствия, относиться к себе с пониманием и добротой. Если что-то не получается, память подводит, а концентрация внимания падает, не нужно ругать себя, нужно похвалить, пожалеть и поддержать, стать самому себе родителем.

«Когда вам страшно и тревожно, нужно признать свой страх. Когда мы принимаем свои чувства и начинаем дарить себе приятные ощущения – все сразу приходит в норму», – убеждена Наумова.

По ее мнению, именно весной каждый должен позволить себе видеть яркие красивые картины и цвета, побольше находиться на солнце, гулять и восстанавливать силы. Поможет и вкусная еда, и приятные запахи вокруг. Весной мысли нужно приводить в порядок, а тревожные – отпускать, считает психолог.