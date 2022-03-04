«Их скупают бешено». Смогут ли российские кошки обойтись без импортных кормов

После западных санкций, касающихся запрета участия российских собак и кошек в международных выставках, владельцы домашних животных всерьез стали опасаться и других последствий. Под угрозой могут оказаться поставки импортные корма для животных, которые на рынке котируются больше всего. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о том, почему голодным никто не останется, а также объяснили, как перевести питомцев с одного корма на другой — и на какой именно.

«Наш привычный российский ажиотаж»

Пока другие страны вводят новые санкции, эксперты российского рынка товаров для животных убеждены: кормов для домашних питомцев ограничения тоже коснутся.

«Сейчас люди бешено скупают корма для животных. Повсюду паника. Звонишь производителям и дистрибьюторам, а у них уже стоят ограничения по отпуску в одни руки. Я призываю вести себя разумно, забыв про наш привычный российский ажиотаж»,

– говорит фелинолог Ангелина Сиротина.

По ее словам, россияне паникуют потому, что считают: импортное – всегда лучше отечественного. Однако этот миф уже давно пора развеять, убеждена Сиротина. Сейчас в свободном доступе в России существуют не только зарубежные, но и российские корма хорошего качества, которые нисколько не уступают заграничным, говорит эксперт.

«Не так давно я разговаривала с коллегой из Канады и оказалось, что об одном корме канадской марки, которая в нашей стране находится в категории супер-премиум, он даже не слышал. У них хороший корм – совершенно другой», – делится Сиротина и рекомендует не считать «импорт», как признак качества, предлагая все-таки присмотреться к отечественному производителю.

Это подтверждает и главный ветеринарный врач клиники «Фауна» Наталья Соловьёва. На личном опыте и за годы работы в том числе она убедилась, что в российских линейках есть хорошие корма. А любовь ко всему импортному, с ее точки зрения, – дань моде.

«Почему-то считается, что у них все качественное, а у нас не очень. К кормам для животных это уж точно не относится. Большая проблема российских производителей скорее в продажах: у многих не очень хорошо развита дилерская сеть, а агрессивная политика и огромные вложения в рекламу других поставщиков, обычно как раз зарубежных, вытесняют российские продукты с прилавков», – полагает Соловьёва.

Фелинолог Сиротина, вдобавок ко всему, уверяет, что самого лучшего корма вообще не существует.

Есть только подходящие и неподходящие, более концентрированные и облегченные. Но любой корм, так или иначе, можно сбалансировать или улучшить, добавив в рацион витамины, пробиотики, живой белок и все остальные необходимые для животного вещества.

Что делать, если ваш корм стал дефицитом

На отечественном рынке на данный момент есть множество достойных альтернативных вариантов в разделе сухих и влажных кормов, говорит консультант сети зоомагазинов «Четыре лапы» и разводчица собак Юлия Михайлова (имя изменено).

«Если ваш корм попал под «дефицит», стоит обратить внимание на такие российский марки, как Blitz, Acari Ciar, Lapico, Probalance, Karmy, «Зооменю». Данные производители могут заменить исчезнувшие корма и являются полнорационными. У некоторых из них также есть отличные монобелковые и лечебные линейки», – отмечает она.

Единственное же, что может угрожать питомцу при смене привычного рациона – диарея, добавляет Михайлова. Избежать этого тоже можно, если переходить с одного производителя на другого плавно – в течении 5-7 дней, за которые питомец сможет адаптироваться к другому корму и его вкусу, размеру и форме гранул. Также привыкнуть к новой пище успеет пищеварительная система, а риски диареи сведутся к минимуму.

Именно поэтому хозяевам важно иметь какой-то запас привычного корма, чтобы его хватило на неделю, которой будет достаточно для перехода с одного на другой продукт, подтверждает Ангелина Сиротина.

По ее мнению, никакого стресса при таком переходе с одного промышленного корма на другой животное не будет испытывать. «Главное, чтобы состав корма, а, в частности, количество жира и белка в старом и новом кормах были похожи, так у животного не будет проблем с перевариванием», — советует она.

Как понять, что корм качественный

Выбирая корм для кошки или собаки, в первую очередь нужно обращать внимание на гарантированный состав – нутриенты (белки, жиры, углеводы, клетчатка), уверяет Михайлова. Оценивать состав по первым ингредиентам, как делают многие, не всегда правильно: ведь покупатель не знает рецептуру корма, качество сырья.

«Отдавайте предпочтения кормам, где расписана мясная составляющая, количество витаминов и минералов», – констатирует консультант.

Также стоит помнить, что корма всегда будут содержать источники углеводов. Даже если вы выбрали беззерновой корм, в нем будет присутствовать картофель или бобовые. Это абсолютная норма — не стоит записывать это в минусы производителям и кормам.

«Альтернативу с подходящим составом найти можно абсолютно всегда. Но нет правила выбора корма для всех. У каждой кошки и собаки, даже если они из одного помета, свои особенности организма и предпочтения», – указывает ветеринар Наталья Соловьева.

Подбор корма и для здоровых животных, и для имеющих проблемы со здоровьем будет проходить так же, как и раньше: методом проб и ошибок. «Просто раньше мы выбирали из импортных, а теперь будем выбирать из российских. И ничего страшного в этом нет», — говорит главный ветеринарный врач клиники.

Что известно о возможных санкциях

Зарубежные поставщики корма для животных пока не объявляли о том, что планируют приостановить свою деятельность на российском рынке. Тем не менее, даже если это и произойдет, то далеко не факт, что заграничные корма в полном объеме исчезнут с полок магазинов — их ввозят через другие страны или производят у себя.

Крупный российский поставщик кормов для кошек и собак из Европы с выручкой за 2020 год в 1,8 млрд рублей на правах анонимности рассказал «Газете.Ru», что на данный момент они продолжают ввозить товар в Россию через Белоруссию без ограничений, однако цены на эту эту продукцию они повысили на 30%. Данный импортер поставляет товары для животных в такие магазины, как, в частности, «Четыре лапы» и «Бетховен». Кроме того, у них есть собственное российское производство кормов — на Елецком мясокомбинате кормов, — цены на отечественную продукцию поставщик увеличил на 15%.