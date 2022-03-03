«Отыгрываться на животных — позорище»: против российских кошек ввели санкции

Запрет российским заводчикам кошек выставлять животных на международных выставках приведет к убыткам, поскольку стоимость котят зависит от побед на соревнованиях, предупреждают фелинологи. Кроме того, из-за перебоя в поставках импортного корма внешний вид презентационных кошек может пострадать. О том, кому и чем грозят санкции в отношении российских кошек, — в материале «Газеты.Ru».

Российские кошки под запретом

Международная федерация кошек (FIFе) ввела санкции в отношении российских животных из-за спецоперации на Украине. На официальном сайте организации сообщается, что с 1 марта и по 31 мая ни одна кошка, хозяин которой живет в России, не может быть допущена на какую-либо выставку FIFе за пределами РФ.

«Ни одна кошка, принадлежащая экспонентам, проживающим в России, не может быть выставлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации эти экспоненты состоят. Ни одна кошка, выращенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой племенной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную», — говорится в сообщении.

Запрет вступил в силу 1 марта — во Всемирный день кошек. Он продлится как минимум до 31 мая.

«Чушь собачья»

Руководитель Московского клуба любителей кошек, эксперт международной категории, фелинолог Людмила Макарова объяснила «Газете.Ru», что участие в международных выставках животных это своего рода оценка, которая сказывается на стоимости их потомства. Соответственно, заводчикам эти меры грозят потерей средств.

«Если котят будут меньше покупать, то у заводчика уменьшится прибыль и возможность приобретать качественный корм. Это все связано напрямую. Эти запреты сразу ставят кошек в положение ущербного питания. Я думаю, что эта ситуация может сказаться на импортных кормах. Породистая кошка требует хорошего корма, который в основном привозят из европейских стран. Потому что породы выводятся в том числе с помощью специального питания», — сказала она.

Так, снижение качества корма может сказаться на многих факторах: шерсти животных, их развитии и так далее.

«Породистая кошка — она как экзотический цветок», — подчеркнула фелинолог.

Говоря о запрете на регистрацию в любой племенной книге FIFe за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную, Макарова не считает, что это существенно ударит по заводчикам. Кроме того, по ее мнению, FIFe навредила сама себе такими решениями — российские животные гораздо лучше, чем на Западе.

«Это чушь собачья. Такого быть не может! Если кошка породистая, то этого изменить нельзя. То, что они запретили — они сами пострадают.

Животные из России существенно лучше, чем на Западе.

Это называется — сами себя высекли. В конце концов, если российские клубы, которые платят за участие в международных организациях, откажутся от них и организуют свое большое и прочное сообщество, то в FIFе сами еще больше и пострадают», — отметила Макарова.

Также фелинолог пояснила, что запрет на международные выставки ударит по карману только с точки зрения дипломов и сертификатов. В большинстве случаев, призами на таких мероприятиях становятся телевизоры или физкультурные комплексы для кошек.

«Такие решения недостойны порядочных людей. Честные люди так не поступают. Отыгрываться на животных — позорище», — посетовала эксперт.

Председатель Южно-регионального Краснодарского клуба любителей кошек «Вариета-ЮГ», организатор выставок для животных Раиса Юхнова, в свою очередь, считает иначе. По ее мнению, российские организаторы в состоянии развиваться и без прямого влияния международных коллег.

«В России тоже немало ассоциаций и выставок, суть в качестве животного. Почему мы должны молиться на международные группы какие-то? У нас самих много умных заводчиков, фелинологов. Нужно заниматься не поклонением, а разведением животных, проводить работу, разъяснительную, как правильно разводить, кормить, какие стандарты существуют. Слава ассоциации в том, чем она занимается», — подчеркнула она.

Найти альтернативу можно и родословной книге породистых кошек, а также подобрать достойный корм среди российских производителей. «Если одна федерация не принимает в племенные книги, то просто можно найти другую. Корма тоже можно заменить, некоторые российские ничем не хуже. Кормить точно будет чем», — заключила Юхнова.

Не только FIFe

Вместе с тем, напомним, что международных фелинологических ассоциаций множество — самая крупная World Cat Federation (WCF). В нее входит около 400 клубов из разных стран, в том числе и из России. Также, помимо FIFe, есть Cat Fanciers' Association (CFA), The International Cat Association (TICA), а также Российская международная фелинологическая ассоциация (МФА).

Чтобы попасть на выставку, достаточно иметь кошку или кота, возраст которого не меньше трех месяцев. При этом участие могут принять как породистые, так и домашние животные. Однако для последних есть одно ограничение — они обязательно должны быть кастрированы или стерилизованы.

Для участия в выставке необходимо не только правильное оформление документов, но важно, чтобы кошка имела ухоженный внешний вид и обладала психологической устойчивостью. Ведь если животное оцарапает или укусит судью, то ее сразу дисквалифицируют.

Результаты на выставках позволят заводчику заработать на продаже котят и прорекламировать собственный питомник.