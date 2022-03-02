По делу Черкалина арестованы активы нефтяных компаний

Преображенский суд Москвы по требованию СК РФ наложил арест на акции кипрского «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding), которому принадлежит ряд российских нефтегазовых компаний, работающих в Якутии, в их числе — АО «РНГ» (бывшая Ростнефтегаз). Арест наложен в рамках дела об особо крупном мошенничестве экс-офицеров ФСБ Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова, а также бывших топ-менеджеров «Моснарбанка» Александра Бондаренко и Владимира Столяренко. Защита оценивает стоимость арестованных активов более чем в 200 млрд рублей, тогда как потерпевшие по делу оценили свой ущерб всего в 25 млрд, выяснила «Газета.Ru».

Арест активов

Преображенский суд Москвы арестовал 749 999 990 акций «Истсиб Холдинга» (Eastsib Holding Company Limited) и десять акций «Полибридж Лимитед» (Polybridge Limited) по запросу Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ. Владельцам компании запрещено продавать, закладывать, обменивать и производить любые другие действия со своими акциями. Обременение установлено до 11 мая 2022 года, сообщили редакции в пресс-службе суда.

В свою очередь, представители нефтяной компании в разговоре с изданием заявили о несоразмерности вменяемого по делу ущерба и стоимости арестованных активов,

рыночная стоимость которых превышает 200 млрд рублей.

«Истсиб Холдинг» владеет шестью российскими компаниями нефтегазового профиля с лицензиями на добычу в Республике Саха (Якутия). Самая крупная из них — «РНГ», ее уставный капитал — 7,5 млрд руб. «Газете.Ru» в компании заявили, что только в 2021 году АО «РНГ» перечислило налогов на сумму более 10,5 млрд руб.

Господа офицеры

Арест наложен в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Фигурантами дела являются три бывших офицера ФСБ России: занимавший пост начальника «банковского» отдела Управление «К» Кирилл Черкалин и его коллега Андрей Васильев, а также экс-замначальника указанного управления Дмитрий Фролов. Помимо бывших чекистов, по делу заочно арестованы и объявлены в международный розыск бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

По версии следствия, три чекиста и два бизнесмена объединились в 2011 году, чтобы похитить принадлежащую Сергею Гляделкину и Игорю Ткачу долю в столичной строительной компании «Юрпромконсалтинг». Согласно фабуле дела, с которой ознакомилось издание, соучастники в то время сообщили потерпевшим заведомо ложные сведения о нависшей угрозе уголовного преследования и потери всего имущества компании — якобы сотрудники правительства Москвы делают все, чтобы разорвать заключенный ранее инвестиционный контракт из-за возбужденного по заявлению Гляделкина в отношении тогдашнего заммэра Москвы Александра Рябинина дела о взятке.

Фигуранты пообещали потерпевшим вернуть долю в компании после того, как скандал уляжется, актив ушел под контроль Столяренко и Бондаренко, но возвращен так и не был.

close 100% Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки и мошенничестве, перед оглашением приговора в Московском гарнизонном военном суде, 2021 год Павел Бедняков/РИА «Новости»

Позднее потерпевшие обратились в органы, а в 2019 году силовики задержали действующего на тот момент сотрудника ФСБ Черкалина и двух бывших — Васильева и Фролова (последний на момент ареста работал замгендиректора по финансовым рискам в двух компаниях «Истсиб Холдинга» — «СюльдюкарНефтеГаз» и «Истсиб геологоразведка»). Проживающих к этому моменту за рубежом Столяренко и Бондаренко российские власти объявили в международный розыск.

Судьба обвиняемых Черкалин, оказавшись в СИЗО, пошел на сделку со следствием, признал вину в мошенничестве с долей «Юрпромконсалтинга» и по эпизоду взяточничества; в апреле 2021-го суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима и удовлетворил иск о взыскании ущерба в пользу Ткача и Гляделкина. Васильева освободили, закрыв в отношении него дело о мошенничестве из-за истечения срока давности. В отношении Фролова продолжаются слушания.

Стоимость и ущерб

Признанные потерпевшими Ткач и Гляделкин также увеличили свой гражданский иск до 25,2 млрд руб., обнаружила «Газета.Ru» в одном из опубликованных на сайте суда постановлений. Ранее их требования составляли 19,4 млрд руб., отмечал «Интерфакс». Сумму, помимо непосредственного ущерба, бизнесмены объясняют «упущенной выгодой».

Арест на акции кипрских компаний судом наложен в целях обеспечения возмещения вреда потерпевшим и обеспечения исполнения наказания обвиняемым в виде штрафа. Следствие установило, что «Истсиб Холдинг» и «Полибридж Лимитед» «фактически принадлежат обвиняемым Столяренко и Бондаренко», следует из изученных изданием постановлений в базе суда. В то же время, на сайте АО «РНГ» указано, что Бондаренко занимает в компании пост председателя комитета по инвестициям при совете директоров; Столяренко там не упоминается. Прокуратура утверждает, что из «Юрпромконсалтинга» было выведено более 11,2 млрд руб., которые перечислялись на дочерние структуры АО «РНГ», сообщил Business FM.

Защита бизнесменов считает, что суд своим решением нарушил принцип соразмерности.

«Рыночная стоимость арестованного имущества составляет более 200 млрд рублей… Совершенно очевидно, что сохранение в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество под иск в размере 25 млрд рублей, который никогда не будет рассмотрен в уголовном процессе, является необоснованным ограничением права собственности и противоречит целям правосудия. Тем более, что по делу имеется и другое арестованное дорогостоящее имущество», — сказала «Газета.Ru» адвокат разыскиваемых бизнесменов Виктория Бурковская.

В Преображенском суде изданию сообщили, что арест накладывался только на акции компаний. Басманный суд, который арестовывал Фролова, Васильева и других фигурантов дела, на запрос издания относительно судьбы их имущества не ответил. Адвокат потерпевших не смог предоставить оперативный комментарий.

Бурковская же утверждает, что Ткач с 2008 по 2011 год был начальником столичного управления по обеспечению реализации инвестпроектов и надзору в области долевого строительства и мог являться бенефициарным владельцем компаний, взаимодействие с которыми прямо входило в его служебные обязанности: «Из материалов дела следует, что Ткач, по сути, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и теперь посредством необоснованного гражданского иска пытается легализовать незаконно полученный доход».

17 арбатских квартир

Если в рамках «общего» на всех фигурантов эпизода о хищении доли в «Юрпромконсалтинге» ущерб по делу составляет 637 млн руб., то в выделенном в отношении беглых бизнесменов деле есть еще одна цифра — 3 млрд руб. Она упоминается в декабрьском постановлении из базы суда.

Там говорится, что Столяренко, Бондаренко с 2004 по 2013 год «противоправно и безвозмездно распорядились всем имуществом» Ткача и Гляделкина. Как выяснила «Газета.Ru»,

бизнесменам вменяют, что они тайно продали 17 квартир в доме 27 на Новом Арбате, которые были записаны на компанию «Бор-реконструкция» и фактически принадлежали Ткачу и Гляделкину.

3 млрд руб. — это стоимость данных квартир. В рамках эпизода заочно арестована и объявлена в международный розыск Елена Глазкова, в 2013 году она занимала пост гендиректора указанной фирмы. Также, согласно реестру юрлиц, в 2013-2014 годах Глазкова была гендиректором АО «РНГ».

Даже с учетом этого эпизода защита обвиняемых считает исковые требования необоснованными и несоразмерными. В постановлении об аресте акций отмечается, что суд отвергает довод о несоразмерности «поскольку обвинение в окончательной редакции не предъявлено, что не исключает возможности его корректировки в части определения размера причиненного ущерба». Кроме того, суд отмечал, что «стоимость акций может меняться в зависимости от спроса на рынке ценных бумаг». Также в постановлении указано, что изначально арест на акции был наложен в конце 2020 года, а сейчас это обременение продляется на время продолжающегося предварительного расследования — до конца весны этого года.

Компания «РНГ» в своем ответе на запрос «Газеты.Ru» заявила, что арест акций «крайне негативно» повлиял на ее работу и «коллектив из 3000 человек вынужден очень консервативно планировать свою деятельность».

»Верховный суд РФ справедливо ориентировал суды и прокуроров на то, что они должны рассматривать гражданские иски в уголовных делах при вынесении приговора только в размерах вменяемого следствием ущерба. В данном случае это чуть более 3 млрд рублей», — пояснили в пресс-службе «РНГ» свою позицию.

След на Лубянке

Другие фигуранты дела — Столяренко и Бондаренко — в международном розыске находятся с лета 2019-го.

Но их присутствие можно обнаружить буквально в нескольких метрах от штаб квартиры ФСБ России на Большой Лубянке — в книжном магазине «Библио-Глобус».

Там в продаже на полках юридической литературы «Газета.Ru» заметила несколько вышедших в пандемийные годы монографий в соавторстве разыскиваемых бизнесменов.

В частности, магазин продает за их авторством такие книги, как «Уголовное преследование как средство разрешения экономического спора: что не так в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах», «Применение исковой давности при предъявлении иска в уголовном деле и вне его» и другие. Две монографии — «Процессуальная революция» и «Реформирование процессуального законодательства» — стали лидерами продаж, следует из информации интерактивного справочника магазина.

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В описании указано, что Столяренко является доктором, а Бондаренко кандидатом юридических наук.