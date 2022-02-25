Воздушная блокада. Сколько туристов остаются в регионах с закрытым авиасообщением

Росавиация накануне сообщила, что работа 12 аэропортов в южных российских городах временно приостановлена. До 2 марта закрыты аэропорты Брянска, Белгорода, Орла, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Симферополя. Сегодня ведомство запретило полеты над Россией британским авиакомпаниям. Тысячи туристов не могут вернуться домой или улететь на отдых. Во избежание коллапса авиакомпании призывают пассажиров не приезжать в аэропорты, если рейс отменили.

Застрявшие на юге России

По информации Ростуризма, в регионах, где парализована работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных. «Большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае», — говорится на сайте ведомства.

Для туристов, которые должны были вылететь до 2 марта, РЖД запустили дополнительные поезда. Кроме того, несколько крупных туроператоров организовали автобусные вывозные рейсы.

Остальные туристы продолжают отдых в обычном режиме.

»Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти на встречу туристам и продлевать проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы. Также просим плотно взаимодействовать с туроператорами и находить взаимоприемлемые решения», — призвали в ведомстве.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Более 7 тыс. туристов 24 февраля вылетели из города. «Всего за сегодняшний день город покинули больше 7 тыс. гостей. Маневренный фонд для туристов у нас готов», — сообщил глава города Алексей Копайгородский.

На курорте остаются более 76 тыс. туристов. Там работает 649 мест размещения: загрузка в прибрежном кластере составляет 67%, в горном кластере — порядка 90%.

Лоукостер «Победа» автоматически оформил возврат авиабилетов. Пассажиры «Аэрофлота», «Ямала», Smartavia, Azur Air и Red Wings также могут оформить возврат.

Те, кто не может вернуться в страну

Ростуризм и Минтранс составляют списки туристов, которые не могут вернуться домой из-за рубежа, так как рейсы в их города не выполняются. «Таким туристам необходимо держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний», — отмечает Ростуризм.

Для находящихся за рубежом россиян совместно с ОНФ и Фондом Росконгресс запущена горячая линия по телефону: 8 (800) 200-34-11. На сайте штабтуризм.рф также можно заполнить онлайн-форму для приема обращений.

«В настоящее время многие возвратные рейсы в Россию отправляются с задержками из-за новых воздушных коридоров и в другие аэропорты России, отличающиеся от аэропорта вылета (применительно к городам юга России). Туроператоры на местах решают вопросы по размещению и питанию туристов», — подчеркнули в Ассоциации туроператоров России.

Замена авиакомпании и выбор других рейсов со стыковками могут привести к дополнительным затратам, отметили в АТОР, порекомендовав туристам согласовывать все действия с туроператором.

Отельеры Египта уже пообещали, что не будут выселять из номеров украинских и российских гостей. «Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину», — заявили в министерстве туризма страны.

Те, кто только планирует улететь

Ростуризм призывает туристов отложить поездки в российские регионы, в которых приостановлена работа аэропортов. Правовая служба Ассоциации туроператоров России порекомендовала туристам, которые приобрели туры в города с закрытыми воздушными гаванями, не аннулировать путевки, а по возможности менять даты бронирования.

«Сейчас самым выгодным вариантом станет перенос сроков тура на более поздние даты, выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства, затраченные на организацию поездок», — рассказала руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

Туроператоры могут удержать денежные средства за аннулированные услуги, которые в соответствии с российским законодательством являются фактически понесенными расходами. «Именно поэтому мы рекомендуем принимать взвешенные решения и рассматривать все альтернативные варианты, предлагаемые туроператорами», — объяснили в АТОР.

Отмены туров пока не носят массового характера, но уже фиксируются, отмечают в ассоциации.

Пассажиры британских авиакомпаний

В рамка нового пакета санкций против России британские власти ранее запретили «Аэрофлоту» летать в Великобританию. Росавиация в ответ запретила прилет и транзит всех самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней.

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лондон на 25 февраля отменен. British Airways также отменила пятничный рейс из Лондона в Москву.

Падение продаж

Среднесуточные продажи туров 24 февраля резко снизились, причем упало число бронирований как внутри страны (на 20-40%), так и в отели за рубежом (на 15-20%). Значительная «просевшая» часть пришлась на мартовские туры. Динамика продаж путевок на летний сезон изменилась незначительно.

Наибольшую стабильность в сложившейся ситуации демонстрирует люксовый сегмент.

Крупнейший на российском рынке туризма туроператор «Дельфин» сообщил, что у него продажи туров снизились на 50%, так как россияне «взяли паузу». Около 80 клиентов компании вчера не смогли вернуться домой.