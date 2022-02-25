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В Египте продлят отдых туристам, которые не могут вернуться на родину

Туристов из России и Украины оставят в отелях Египта до открытия воздушного пространства

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Валерий Мельников

В Египте не будут выселять из отелей туристов из России и Украины, которые не могут вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление министерства туризма страны.

«Отдыхающие останутся в гостиницах до того, как смогут безопасно вернуться на родину», — говорится в заявлении.

При этом ведомство не уточнило, будет ли вынужденное проживание бесплатным.

Кроме того, ассоциация отелей Египта призвала владельцев не выселять российских и украинских гостей, застрявших на курортах, и обеспечить им высокий уровень комфорта.

Отмечается, что один из отелей Шарм-эш-Шейха позволит туристам из Украины остаться бесплатно до субботы, пока посольство не решит вопрос с эвакуацией.

Ранее Росавиация приостановила полеты гражданских самолетов в южные аэропорты России.

Ростуризм сообщил, что 150 тысяч россиян застряли в регионах из-за закрытия аэропортов.

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