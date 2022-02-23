ФСБ заявила о предотвращении теракта в православном храме в Крыму

В Крыму предотвращен теракт, который ультраправые радикалы готовили в православном храме, сообщает ФСБ. Все шестеро задержанных – граждане РФ. У одного из них оперативники изъяли компоненты самодельной бомбы и запрещенную символику. В последний раз на полуострове задерживали потенциального террориста в 2019 году, тогда россиянина осудили на пять лет лишения свободы.

Сторонники украинского «Правого сектора» (организация запрещена в России) готовили террористический акт в Крыму. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

По делу задержаны шестеро россиян. Спецслужба утверждает, что они готовили теракт – взрыв в православном храме «с целью устрашения населения».

В гараже у одного из задержанных ФСБ нашла компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию по изготовлению бомбы и символику ПС (организация запрещена в России).

Спецслужба также заявляет, что у них есть переписка подозреваемых, в которой те обсуждали детали атаки.

В последний раз сторонника «Правого сектора» задерживали в Крыму за подготовку теракта в 2019 году. По данным ФСБ, гражданин России Олег Приходько тогда собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

«ФСБ РФ в городе Саки Республики Крым задержан российский гражданин, являющийся приверженцем нацистской идеологии и членом украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в одном из административных зданий в Крыму», — сообщили в ЦОС.

Вместе с тем при задержании правоохранители нашли в гараже подозреваемого готовое самодельное взрывное устройство с запалом и поражающими элементами в виде нарезанных сварочных электродов, а также инструменты для изготовления СВУ и бутылки с зажигательной смесью, передает «Российская газета».

В марте 2021 года Южный военный суд признал россиянина Олега Приходько виновным в подготовке взрыва. Он, по данным следствия, хотел также устроить поджог генконсульства РФ во Львове.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и со штрафом в размере 110 тыс. руб.», — отметил представитель суда. Защита Приходько с решением суда не была согласна и назвала доказательства обвинения «не выдерживающими критики».

Еще один гражданин РФ был задержан по подозрению в подготовке теракта в Крыму в июне 2021 года. 22-летний анархист Иван Карташов, по данным следствия, намеревался совершить взрыв на мосту в период выборов.

У него нашли и изъяли три типа взрывчатых веществ общей массой более 100 г и порох, сообщал «Интерфаксу» осведомленный источник. Мужчина признался, что он, благодаря своим знаниям в области химии, разработал план взрыва железнодорожного моста через реку Черная в городе Инкерман в сентябре текущего года — во время выборов в Госдуму.

В последнее время на фоне обострения в Донбассе из самопровозглашенных ДНР и ЛНР регулярно сообщают о взрывах, называя их терактами. В ночь на 22 февраля на трассе Донецк-Горловка взорвалась заложенная на обочине дороги мина, представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о троих погибших. Ответственность за взрыв возложили на украинских диверсантов. Другие «теракты» состоялись в Донецке и Луганске – были взорваны два УАЗа возле правительственных зданий республик, при инциденте никто не погиб.