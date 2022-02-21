Новые правила: что нельзя будет выбрасывать в мусорные баки

С начала марта в действие вступят новые правила обращения с отходами. Так, россиянам запретят выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки. В Госдуме считают, что эти правила работать не будут, поскольку некому следить за их исполнением.

Согласно новым правилам, предложенным Минприроды и вступающим в силу 1 марта, в общие мусорные контейнеры будет запрещено выбрасывать бытовую технику, системные блоки компьютеров, жесткие диски и платы. Их необходимо отправлять на утилизацию, пишет «Парламентская газета».

При несоблюдении правил физическим лицам придется выплатить в казну 1–2 тыс. рублей, а юридическим – 100—250 тысяч. За повторное нарушение планка штрафа повышается: для россиян – до 3 тыс. рублей, для компаний – до 400 тыс. рублей.

Если из-за нарушения пострадает природа или окружающие, то гражданину страны грозит штраф в 3-4 тыс. рублей, а организациям – 400-500 тыс.

В Госдуме считают, что идея Минприроды на практике работать не будет.

«Куда нести отслуживший свое телефон? Никто людей по поводу этой инфраструктуры не информирует, разъяснений нет. Такое ощущение, что норма, которую Минприроды сейчас предъявило, отдельно, а региональные операторы отдельно», – сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По мнению парламентария, региональных операторов интересуют только твердые коммунальные отходы, на «все остальное наплевать». «А публично-правовой компании Российский экологический оператор, которая должна координировать всю эту инфраструктуру в регионах, вообще как-то в этой системе нет», – констатировал депутат.

Штрафные санкции Бурматов считает бессмысленными.

«Допустим, человек выходит во двор, выкидывает старый аккумулятор или компьютер в мусорный бак и что? В этом случае происходит что? Кто его штрафует? Понятно, что ответы на эти вопросы – ничего и никто. Тогда в чем заключается смысл этой нормы?» – задался вопросом запред профильного комитета Госдумы.

Для правильной работы закона, добавил Бурматов, нужно организовать пункты сдачи отходов и разъяснить гражданам правила утилизации. Он считает, что отсутствие информации о том «что можно» – фундаментальная проблема, из-за чего подрывается «доверие к эффективности всей системы обращения с опасными отходами».

В начале февраля в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, куда и как можно утилизировать ненужные смартфоны, которые также запрещено выкидывать в общие мусорные баки.

В мобильных телефонах, напомнил собеседник радиостанции, содержатся токсичные и долгоразлагающиеся вещества, которые могут навредить окружающей среде.

По словам эксперта, есть несколько способов утилизации старых смартфонов. Первый – сдать его в магазин электроники по программе трейд-ин и получить скидку на покупку нового устройства. Второй вариант утилизации – просто сдать телефон в пункт приема вторсырья.

Третий – отдать на запчасти в сервисный центр. «Это подходит для устройств, которые неисправны, а ремонтировать их не имеет смысла из-за соотношения стоимости ремонта и цены нового телефона», – заключил Кузьменко.

По действующим правилам, в России нельзя выбрасывать на свалки 182 вида товаров. В этот перечень входят автомобильные шины, ртутные термометры, смартфоны, аккумуляторы, лампы, строительные отходы, листва, трава, химические, медицинские отходы.

Как пишет «Парламентская газета», в Подмосковье уже установлены «мегабаки» для таких отходов. В том числе туда можно выбросить бытовую технику, шины, древесину, оконные рамы.

В Москве тем временем запущен проект «Вывоз ненужных вещей». При заявке на mos.ru старую мебель, холодильник, аккумуляторы и другие вещи бесплатно заберут для переработки.