«Быстрее инфляции, но медленнее смертности». В России выросли обороты похоронного бизнеса

Официальные доходы похоронного бизнеса составили в 2021 году 80,4 млрд руб. При этом, как пишет газета «Коммерсантъ», участники рынка говорят о желании граждан сэкономить. Но эксперты полагают, что на самом деле доходы выросли на 30% — 50%, а разницу объясняют переходом отрасли в теневой сектор. Ситуация может измениться после принятия нового закона «О похоронном деле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Оборот рынка ритуальных услуг увеличился в 2021 году на 12,5% — до 80,4 млрд руб. Об этом в понедельник, 21 февраля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие данные Росстата.

Указанный показатель является максимальным с 2013-го, когда рост оборота в этой отрасли достиг 14,3% в годовой динамике, подсчитали журналисты издания.

При этом динамика цен оказалась ниже прироста уровня смертности, составившего 15,1% в 2021-м (2,44 млн человек). «Причина дисбаланса — в стремлении россиян экономить на погребении», — приводит «Ъ» мнения участников рынка.

В службе «Ритуал.ру» сообщили, что в 2021 году выручка компании осталась примерно на уровне 2020-го из-за неготовности потребителей «к дополнительной финансовой нагрузке». В сети похоронных домов «Журавли», напротив, заявили, что доходы компании в годовой динамике увеличились на 20%, а основным фактором стала высокая инфляция.

Больше всего рынок ритуальных услуг вырос в Подмосковье, где, по данным Росстата, в 2021 году общая выручка ритуальных компаний увеличилась на 53% — до 6,3 млрд руб.

Эта динамика, как отмечает газета, выбивается из общей тенденции: в остальных регионах прирост составил от 5% до 15%. В Москве ритуальные агентства выручили совокупно 9,5 млрд руб., что лишь на 6,8% больше, чем в 2020 году. «В столице смертность выросла на 15% (172 тыс. умерших), а в Подмосковье — на 10% (125 тыс.)», — говорится в публикации.

Ярко выраженный рост областного рынка обусловлен тем, что москвичи стараются хоронить близких в Подмосковье, где цены за участок на кладбище заметно ниже — поясняют представители столичной похоронной службы «ЮОО ВОИ Вектор». Там отметили, что на кладбищах столицы земля стоит не менее 200 тыс. руб., а в области — 70 тыс. руб.

Кроме того, в Подмосковье цены на ритуальные услуги ниже, чем в столице: 75 тыс. руб. при «московской» стоимости в 135 тыс. руб. — такие оценки приводят опрошенные газетой эксперты.

«Уходит в серую зону»

Аналитики также полагают, что официальные данные статистики не в полной мере отражают реальное положение дел. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что во всех регионах обороты должны были показать рост минимум в 50% с учетом инфляции и смертности. Поэтому бизнес стал даже активнее, чем раньше, уходить в серую зону, утверждает он.

Однако после принятия закона «О похоронном деле» работающим в теневом сегменте компаниям придется уйти с рынка, что приведет к росту официального оборота отрасли — такой позиции придерживается исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

О том, что Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле, стало известно в начале февраля. Предлагается, в частности, расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в специальный реестр.

Обновить закон

Законопроект предполагает полную замену ФЗ «О погребении и похоронном деле». Обновление редакции закона давно назрело, считает замглавы комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По действующему закону, похоронные услуги могут оказывать только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. На практике оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности, указали авторы инициативы.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т.д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен», — констатирует глава комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

В законопроекте предлагают, чтобы юрлица и ИП могли организовывать похороны только при наличии разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта федерации в этой сфере.

Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг. Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

Согласно инициативе, компании будут наказывать за навязывание медицинских услуг в моргах, за передачу сведений об умерших третьим лицам и за взимание платы при оказании бесплатных услуг.

Документ предполагает несколько требований для компании, которая хочет, чтобы ее внесли в реестр легальных «ритуальщиков». Организация должна быть зарегистрированным юрлицом или ИП, в организации должно быть катафальное транспортное средства. Кроме того, планируется создание реестра недобросовестных ритуальных служб. В него внесут компании, у которых отзовут разрешение.

Как передает 21 февраля РИА «Новости», Минстрой одобрил законопроект, регулирующий сектор ритуальных услуг. Документ разработал зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева. В отзыве кабмина отмечается, что перед его внесением в нижнюю палату парламента документ «нуждается в комплексной юридико-технической доработке».

Ожидается, что проект нового закона внесут в Госдуму в весеннюю сессию, пишет «Парламентская газета».

Официальные данные о смертности

28 января этого года Росстат представил сведения о естественном движении населения в декабре 2021-го. Согласно этим данным, в последнем месяце прошлого года родились 117 тыс. 946 младенцев, умерли 215 тыс. 529 человек.

В статистическом ведомстве выделяют четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В первой из них учитываются те, кто скончался непосредственно от последствий коронавирусной инфекции:

«COVID-19 как основная причина смерти. В декабре 2021 года зафиксировано 44 тыс. 390 таких случаев», — говорится в сообщении.

В остальных трех группах речь в общей сложности идет примерно о 10 тыс. умерших, у которых COVID-19 либо являлся сопутствующим заболеванием, либо «предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования».

По данным на 21 февраля в мире с начала пандемии скончались 5 906 501 пациентов с коронавирусом. Условная летальность составляет 1,39%. Общее число заразившихся во всем мире составляет 425 074 129 человек. В России умерли 346 235 пациентов с COVID-19, заразились коронавирусом 15 522 756 человек.