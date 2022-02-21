Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ВОЗ допустили появление более тяжелых штаммов при мутации коронавируса 11:20
В Киеве рассказали, какие убытки терпит Украина из-за сообщений... 11:20
Путин отметил самобытные работы покойного Невзорова 11:17
В Белгородской области военный грузовик протаранил внедорожник 11:17
В Кремле рассказали о беседе Путина и Макрона 11:14
Крупнейший мировой трейдер назвал условия подорожания нефти выше $100 11:12
Украина ищет новых поставщиков газа 11:10
Названы место и дата прощания с актером Юхтиным 11:03
МакSим пожаловалась на последствия коронавируса 11:03
Власти Волгоградской области ввели режим ЧС из-за наплыва беженцев из Донбасса 11:03

Росстат сообщил о рекордном росте доходов похоронного рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году увеличился на 12,5% по сравнению с показателями 2020 года, до 80,4 млрд рублей, что является максимумом с 2013 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, самый большой рост доходов ритуальщиков произошел в Подмосковье, где за 2021 год выручка компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд руб. Эта динамика выбивается из общих показателей: в остальных регионах страны наблюдается прирост в среднем на 5-15%.

По словам экспертов, сильный рост рынка Подмосковья связан с тем, что жители Москвы пытаются сэкономить на погребении и хоронить близких в области, где цены на участок и погребение значительно ниже, чем в столице. Например, на кладбищах Москвы минимальная стоимость земли – 200 тыс. рублей, в то время как в области в районе 70 тыс. рублей.

Средний чек на похороны в Москве составляет 135 тыс. рублей, в Подмосковье же он около 75 тыс. рублей, что также подталкивает людей делать выбор в пользу области.

Однако некоторые эксперты посчитали, что оборот отрасли, с учетом теневой выручки за 2021 год вырос на 25%, до 300 млрд рублей. То есть ритуальный бизнес стал активнее уходить в серую зону.

10 февраля депутат Госдумы Светлана Разворотнева на экспертном совете фракции «Единая Россия» внесла законопроект о похоронном деле. По ее словам, основная задача — сделать ритуальные услуги максимально прозрачными и безопасными для граждан.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть