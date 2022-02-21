Росстат сообщил о рекордном росте доходов похоронного рынка

Оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году увеличился на 12,5% по сравнению с показателями 2020 года, до 80,4 млрд рублей, что является максимумом с 2013 года. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным Росстата, самый большой рост доходов ритуальщиков произошел в Подмосковье, где за 2021 год выручка компаний выросла на 53%, до 6,3 млрд руб. Эта динамика выбивается из общих показателей: в остальных регионах страны наблюдается прирост в среднем на 5-15%.

По словам экспертов, сильный рост рынка Подмосковья связан с тем, что жители Москвы пытаются сэкономить на погребении и хоронить близких в области, где цены на участок и погребение значительно ниже, чем в столице. Например, на кладбищах Москвы минимальная стоимость земли – 200 тыс. рублей, в то время как в области в районе 70 тыс. рублей.

Средний чек на похороны в Москве составляет 135 тыс. рублей, в Подмосковье же он около 75 тыс. рублей, что также подталкивает людей делать выбор в пользу области.

Однако некоторые эксперты посчитали, что оборот отрасли, с учетом теневой выручки за 2021 год вырос на 25%, до 300 млрд рублей. То есть ритуальный бизнес стал активнее уходить в серую зону.

10 февраля депутат Госдумы Светлана Разворотнева на экспертном совете фракции «Единая Россия» внесла законопроект о похоронном деле. По ее словам, основная задача — сделать ритуальные услуги максимально прозрачными и безопасными для граждан.