«Последним упал поребрик»: как жительница Губкина провалилась под тротуар

Жительница города Губкина Белгородской области Ольга Юдина провалилась под землю вместе с тротуаром в центре города, а поребрик упал ей на голову. Пострадавшая рассказала «Газете.Ru», что от серьезных травм ее спасли труба, на которую она встала при падении, норковая шуба и теплая шапка.

В Белгородской области женщина получила травмы, провалившись под тротуар. ЧП произошло в городе Губкин на пересечении улиц Комсомольская и Мира. Как рассказала пострадавшая Ольга Юдина «Газете.Ru», во время инцидента она разговаривала по телефону, два ее друга шли перед ней.

«Под ними ничего не провалилось, а под моими 115 килограммами провалилось. У меня вообще какое-то состояние непонятное было. Как стояла я на плитке, так я с этой плиткой я упала вниз», – объяснила женщина.

Мужчины, которые были вместе с ней, сняли видео, как их знакомая стоит в яме. По их словам, Юдина упала на трубу, и если бы не она, то пострадавшая провалилась бы еще ниже.

Ольга добавила, что на нее сверху сыпались части тротуара: «Плитка одна за одной так тынь-тынь-тынь начали сильнее обваливаться, и по голове меня бах-бах. И самый последний упал поребрик. Брат сказал, что он килограмм 40 весит».

«Этот поребрик начал спускаться вниз по мне и по ноге, и нога от колена до щиколотки распухла, вся фиолетовая и ссадины. Это хорошо, что я в норковой шубе была, она как-то смягчила этот полет, и шапка теплая на подкладке хорошей. А то бы голова вся пробитая была», – рассказала пострадавшая.

Пока Юдина не готова разбираться с компенсацией, так как думает о своем здоровье. «Лежу, умираю. Таблеток напилась, но что-то мне ничего не помогает. Все тело болит, голова раскалывается.

В больнице сказали, что переломов нет, ушиб грудной клетки, ушиб головы, сотрясение мозга мне пока поставили, но завтра я повторно пойду в больницу, буду открывать больничный. Во рту какой-то железный привкус присутствует, что-то необычное. Состояние ужасное», – утверждает жительница Губкина.

Она отметила, что пойдет к судмедэксперту в понедельник, 21 февраля. Так ей посоветовали сделать в Следственном комитете, который уже начал проверку. На момент записи комментария к женщине никто не обращался, кроме дежурного участкового.

О происшествии стало известно из поста местной жительницы в паблике во «Вконтакте» «ЧП Белгородская область». Она заявила, что по дороге в гараж ее знакомая провалилась под землю в прямом смысле этого слова. По ее словам, женщина упала на глубину 2,5 м. Первыми – в течение 5-7 минут – приехали спасатели. Своими силами друзья не смогли достать пострадавшую.

«Приехавшая [медики] скорая помощь оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали в Губкинское ЦРБ. Уважаемая администрация, что происходит? Ехала бы мама с коляской, что бы было? Примете меры? Ходить по улицам нашего города безопасно или как?» – говорится в посте.

В комментариях пользователи поделились своими историями. Vladimir Vovik сообщил, что тоже проваливался под землю, но одной ногой. «Нужно писать в полицию о привлечении к административной ответственности, потом в суд иск [подать на] моральный и материальный [ущерб]», – посоветовал он.

В администрации Губкинского округа утром 20 февраля прокомментировали ситуацию, заявив, что обвал плитки произошел из-за «большого количества талых вод», которые «разрушили колодец ливневой канализации».

«Образовалась пустота глубиной около 2 м, в которую провалилась жительница Губкина. Пострадавшая получила ушиб груди и была доставлена Губкинскую ЦРБ. После осмотра врачами она отказалась от госпитализации и наблюдается амбулаторно», – отметили в официальном паблике во «ВКонтакте» «Губкин Администрация».

Чиновники сообщили, что коммунальные службы уже ликвидируют последствия. За день стенки колодца должны быть укреплены, а к понедельнику яму засыплют.

«Создана специальная комиссия, в задачу которой входит инвентаризация и оценка состояния всех колодцев. Комиссия должна представить результаты свой деятельности к концу недели», – заверили в администрации города.