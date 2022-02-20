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Общество

В реке нашли тело бывшего замминистра. Его искали две недели

В Москве-реке спасатели обнаружили тело утонувшего экс-замминистра юстиции Ялунина

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Тело бывшего заместителя главы Минюста Владимира Ялунина нашли в реке в 10 км от того места, где он провалился под лед на своем квадроцикле. По словам родственников Ялунина, 70-летний экс-чиновник отправился вечером 5 февраля в церковь недалеко от Козино, но домой не вернулся.

В Московской области найдено тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Его обнаружили в 10 км от местонахождения его квадроцикла, провалившегося под лед.

«Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия», – рассказал ТАСС источник в экстренных службах. 70-летнего мужчину искали две недели.

5 февраля в Одинцовском районе Подмосковья Ялунин уехал из дома покататься на квадроцикле на гусеничном ходу. При этом средства связи, по данным Telegram-канала SHOT, он с собой не взял.

Вечером Ялунин не вернулся домой, о чем родственники сообщили в спасательные службы. После того как данные поступили в СК, была организована доследственная проверка. К поискам привлекли 30 человек и 9 машин.

Дочь экс-чиновника рассказала РЕН ТВ, что они с семьей в этой местности катаются не первый год, а ее отец «опытнейший человек». «В тот день здесь температура достигла минус 22, здесь туман был. Мой папа в храм ехал. И так получилось, видимо, [что он хотел] обогнуть, спуститься – сократить путь. Видимо, замерз, потому что ничего не надел особого», – рассказала она.

На следующий день спасатели обнаружили следы похожего транспортного средства, что было у Ялунина.

Они вели к Москве-реке недалеко от церкви Троицы Живоначальной вблизи села Козино. Там же нашли разлом на льду. Водолазы обнаружили квадроцикл на глубине примерно трех метров. Квадроцикл со дна подняли не сразу из-за сильного течения и продолжения поисков самого Ялунина.

Тогда же спасатели предположили, что мужчина мог утонуть. Поиски затруднял промышленный мусор и водоросли на дне реки. Для скорейшего обнаружения бывшего замминистра спасатели пробурили, как сообщает РИА «Новости», почти 300 лунок.

6 февраля в комментарии РЕН ТВ няня младшего ребенка Ялунина рассказала, что ее попросили прийти и посидеть с ребенком. При этом она заверила, что никаких драк и ссор в семье экс-чиновника не было – «у нас всегда дружно». Она рассказала, что Ялунин был хорошим человеком.

Комментарий телеканалу дала также соседка бывшего замминистра. Она рассказала, что у экс-чиновника трое детей, младшей дочери всего два года. По словам соседки, в позапрошлом году у бывшего чиновника обнаружили онкологическое заболевание.

Владимир Ялунин был замминистра юстиции России в 2004-2006 годах. Однако депутат Госдумы Александр Хинштейн, лично знакомый с Ялуниным, отметил в своем Telegram-канале, что он «вошел в историю как первый начальник ГУИН-ФСИН после передачи тюремного ведомства из МВД в Минюст».

«Он активно занимался подготовкой и организацией перевода пенитенциарной системы, после чего и возглавил обновленное ГУИН Минюста (Главное Управление исполнения наказаний), которым руководил на протяжении 6 наиболее сложных лет (1998-2004). После административной реформы и создания ФСИН, как федеральной службы, стал курирующим замминистра», – написал парламентарий.

Хинштейн отметил, что «хорошо знал Владимира Увенальевича еще со времен его службы в Минюсте, мы поддерживали связь и после отставки». «Это был достойный во всех отношениях человек. (К слову, кавалер трех орденов Мужества.) Очень жаль, если он, действительно, погиб», – отметил депутат в записи 6 февраля.

На посту главы ГУИН Минюста Ялунин запомнился реконструкцией Бутырской тюрьмы. В 2003 году на ремонт учреждения было потрачено 60 млн рублей. Чиновник стремился сделать из Бутырской тюрьмы современное учреждение, на что, по его словам, требовалось еще 20 млн рублей.

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