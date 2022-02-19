«Это будет проект, у которого нет аналогов в Москве и области»

В районе Чертаново Центральное начались работы по модернизации кордодрома для занятий авиамодельным спортом. Сейчас там работает несколько секций, в которых школьники изготавливают и запускают модели. Ограждения старого существующего спорткомплекса уберут и объединят территории в единое пространство, на котором появятся кордодромы для разных классов авиамоделирования. По словам экспертов, итогом этих работ станет уникальная площадка, на которой будут заниматься не только любители, но и профессиональные спортсмены.

«Эта площадка будет не просто пользоваться спросом, там будет очередь по записи, — уверен руководитель детских технических авиамодельных клубов «Зигзаг», член федерации авиамодельного спорта России Андрей Кушнир. — В Москве людям реально негде развернуться. Обычно едут летать в Подмосковье, либо за МКАД, на какой-нибудь луг, где можно пожужжать. А это будет проект, у которого, по сути, нет аналогов в городе и области».

Сегодня на месте будущего кордодрома работает спорткомплекс с катком, крытым манежем, административным корпусом и детской площадкой. Рядом с ним есть полузаброшенное футбольное поле и сдвоенная площадка для запуска кордовых авиамоделей (то есть моделей, которые управляются с помощью корд — стальных нитей). Сейчас она не в лучшем состоянии, да и ограждение и трибуны нуждаются в ремонте.

Специалисты уже начали превращать эту неуютную территорию в современный кордодромный комплекс.

«В зоне производства работ установили ограждения, защитили стволы деревьев специальными коробами. Расчистили территорию от мусора и сделали геодезическую разбивку территории: наметили, где будут проходить дорожки, разместятся те или иные площадки, павильоны и другая инфраструктура», — рассказывает заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

По словам Мельникова, на участке разобрали старые постройки, демонтировали забор и малые архитектурные формы. Сейчас специалисты готовят основание для центрального одноэтажного павильона.

«Для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство площадки со сценой, — продолжает замглавы Департамента. — Для процесса обучения, изготовления и ремонта авиамоделей, а также для комфортной организации соревнований на территории планируется разместить одноэтажный павильон, включающий кластеры для авиамодельных кружков, конференц-зал (актовый зал) и библиотеку. Рядом расположится площадка для построения с пьедесталом».

Главное, что сделает комплекс в Чертанове Центральном уникальным — это кордодромы для разных классов авиамоделирования.

Здесь создадут две площадки для скоростных и гоночных моделей, два сдвоенных кордодрома (один для воздушного боя, другой — коптер-парк для гоночных дронов), а еще один кордодром отдадут под пилотажные модели. Возле каждой площадки организуют место для промера корд, сделают боксы для участников соревнований и зрительские трибуны.

В модернизированном кордодромном комплексе будут проводить занятия для детей, а также тренировки и соревнования любителей авиамоделирования и радиоуправляемых моделей.

«Этот кордодром может стать базой и для международных турниров, — считает Андрей Кушнир. — Наши кордовики — многолетние чемпионы, которые из года в год это подтверждают. Сборная России по F2D (воздушному бою — прим. ред.) хорошо держит марку, мы там всем даем прикурить очень сильно. У нас есть прекрасный тренер Николай Иршинский, руководители федерации авиамодельного спорта, вся старая школа очень неплоха. По дрон-рейсингу ребята в Китай уже поехали. Пока не блещем, но не все сразу: этот вид спорта у нас тоже развивается».