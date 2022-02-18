Что будет, если выплачивать россиянам доход от добычи нефти и газа, как в Эмиратах

Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил выплачивать россиянам доходы от разработки природных ресурсов страны, чтобы у них не складывалось «справедливое ощущение, что все деньги забирают менеджеры госкомпаний и бюджет». Однако, как объяснил «Газете.Ru» экономист Николай Кульбака, в случае выплат за нефтегазовые ресурсы россияне бы не разбогатели — он оценил сумму такого дохода в $500 в год. И развеял мифы об опыте других стран, в которых граждане уже получают природную ренту.

Предложение депутата

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата Михаила Щапова, российские граждане имеют полное право рассчитывать на реальный доход от реализации национальных природных ресурсов. Парламентарий считает, что на текущий момент у россиян складывается справедливое мнение, что выгоду от реализации нефтегазовых богатств России получают только «олигархи, менеджеры госкомпаний и бюджет».

Щапов добавил, что в стране уже существует похожая программа, которой занимается Фонд национального состояния (ФНБ). Но она не работает должны образом.

«Эти средства не идут ни в экономику, ни людям. Они просто лежат мертвым грузом в расчете на «черный день». Однако в 2020 году день был куда уж чернее, но оказалось, что просто нет процедуры, по которой средства ФНБ можно направить хотя бы на разовую помощь людям. То есть деньги мы, как в развитых нефтегазовых экономиках, изымаем, но дальше они не попадают в дело», — заявил Щапов в разговоре с URA.RU.

Что было бы, если бы россияне получали выплаты от продажи природных ресурсов

Сегодня в большинстве стран существенная часть природной ренты (деньги, которые зарабатываются на продаже извлеченных природных ресурсов), уходит в доход государства. В некоторых государствах часть дохода получает бизнес. И только в нескольких странах частью выплат от продаж природных ресурсов «делятся» с населением. В России вся природная рента достается государству и компаниям, добывающим полезные ископаемые. Но предположения о том, что российское население обогатилось, если бы получало часть дохода от реализации природных богатств, ошибочно, уверяет кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

По словам экономиста, подсчитать возможные выплаты от природных ресурсов довольно трудно, поскольку размер природной ренты – понятие очень сложное и для его оценки нужно смотреть и уровень затрат, и цены на мировом рынке, и многое другое.

«Согласно оценкам экономиста Дмитрия Некрасова, природная рента в России составляет примерно $1 277 (чуть больше 92 тыс. рублей) на человека – это стоимость всей проданной за год нефти, «поделенной» между гражданами страны. Даже если он ошибся, то не на порядок.

Так что все равно максимальный размер природной ренты для России едва ли превысит $2 000 (150 тыс. рублей) в год на человека», – говорит Кульбака.

150 тыс. рублей кажется существенной ежегодной прибавкой к доходу для подавляющего большинства российских граждан. Однако, как полагает экономист, 100% этой суммы выплачивать каждому гражданину невозможно — это нецелесообразно с точки зрения общенациональной экономики, поскольку в этом случае в казну государства не пойдет ничего — при затрате на добычу и реализацию этих ресурсов, и ни одна страна, по его словам, на это не пойдет.

«Поэтому если взять условные 25% как реальную цифру, то получится, что годовая выплата каждому гражданину не превысит $500 (37,5 тыс. руб.) или $42 (3 тыс. руб.) в месяц», — предположил он.

То есть «никакого золотого дождя на россиян точно не прольется» — по крайне мере, «дележка ренты» в этом точно не поможет, констатировал экономист.

В других странах ренту платят стабильно, и все хорошо живут?

Принято считать, что страны, в которых государство «делится» с населением рентой – более развиты, выплаты там систематические, а уровень жизни, как и само финансовое благополучие население, лучше. Но как уверяет кандидат экономических наук, лишь немногие из стран могут иметь высокую природную ренту в расчете на одного человека.

«Реально это только в арабских нефтяных странах, Норвегии, Казахстане и Азербайджане. Причем из них только арабские страны и Норвегия могут похвастаться суммами ренты больше, чем $4 000 (300 тыс. руб.) в год», – указывает Николай Кульбака.

При этом выплаты всем гражданам страны «нефтяной ренты» осуществляют только три страны — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Катар. При рождении каждого ребенка в этих странах ему открывается счет, на который кладется сумма в местной валюте.

Но даже в этих богатейших странах не существует ежегодных рентных выплат, отмечает экономист.

По его словам, наиболее грамотно с ресурсной рентой поступает Норвегия, где сформирован Государственный пенсионный фонд, в котором накапливаются нефтяные деньги до того момента, пока нефть не упадет в цене.

«Так что практики регулярных рентных выплат не существует ни в одной стране мира. Рентные доходы хороши только в теории, но на практике жить на них нереально», – подытожил эксперт.