«Ситуация забавная, но все очень серьезно»: журналу Prosodia грозит штраф за мат Тургенева

Ростовское отделение Роскомнадзора посчитало, что в цитате письма русского писателя Ивана Тургенева, опубликованной в медиа о поэзии Prosodia, имеется нецензурное слово, равносильное «ублюдку». Судебное заседание по обращению регулятора состоится 21 февраля. Об этом в своем посте в Facebook рассказал главред журнала Владимир Козлов. Но эксперты считают, что классик мог использовать такое слово, а современные СМИ — нет.

В публикации в соцсети Козлов рассказывает о ситуации. Главред Prosodia сообщил: ведомство посчитало, что в одной из публикаций журнала цитата из письма писателя Ивана Тургенева публицисту Александру Герцену содержит нецензурную брань. Сообщение было посвящено выходу поэтического сборника поэта XIX века Степана Шевырева.

«Далее – ссылки на ряд словарей, доказывающих, что это слово надо однозначно относить к матерным. Штрафы грозят не только главному редактору prosodia.ru [Сергею Медведеву. – примеч. «Газета.Ru»], но и некоммерческой организации, которая управляет проектом», – написал он. Козлов считает, что штрафы, которые им могут присудить, окажутся «непосильными».

Главред журнала пояснил свое публичное освещение ситуации. Козлов утверждает, что в заявлении Роскомнадзора говорится будто редакция не дала объяснений. Но, заверяет журналист, представители Prosodia звонили курирующему сотруднику ведомства, а Козлов и Медведев отправляли «официальные письма на указанную в управлении почту».

«Получив протокол, я набрал Роскомнадзор и спросил: как же так? Мне сказали, что ничего не получали», – негодует Козлов, который также является руководителем Центра изучения современной поэзии ЮФУ.

Поэтому он решил привести выдержку из ответа регулятору в соцсети. Редакция призвала власти учесть, что «prosodia.ru – просветительский проект о русской поэзии, который работает для аудитории 18+, о чем есть уведомление на сайте».

Козлов уточнил, что слово «ублюдок» означает «внебрачного ребенка», его синонимом является слово из цитаты, которое РКН посчитал нецензурным. В письме редакции уточняется, что ранее слово не считалось матерным и «в XIX веке употреблялось в том же значении, что и слово «ублюдок», содержащее тот же корень». В качестве подтверждения Козлов утверждает, что об этом сообщает словарь Владимира Даля.

«Слово «ублюдок» никогда не признавалось матерным, несмотря на то, что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Просим суд учесть эти обстоятельства при вынесении решения. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно», – отмечает Козлов, публикуя цитату из обращения редакции, руководители которой пообещали «впредь быть аккуратнее».

Козлов назвал ситуацию «забавной, но очень серьезной».

В комментарии «Газете.Ru» доцент Института лингвистики РГГУ Татьяна Базжина напомнила, что в федеральном законе четко изложены слова, которые относятся к обсценной лексике: «мужской половой орган, женский половой орган, женщина или девушка сниженного социального поведения, глагол соития и производные от этих слов». Базжина отметила, что знает «еще набор слов, которые считаются обсценными». «Но их можно употреблять в соответствии с законом, они не перечислены в нем», — добавила доцент РГГУ.

И слово, которое РКН посчитало нецензурным, попадает под действие закона. «Это производное от тех слов, которые произносить нельзя. В чистом виде. Надо было цензурировать: либо «звездить», либо просто троеточие ставить. Даже несмотря на то, что это классик, на газетных и журнальных полосах это не употребляется», — подчеркнула она, встав на сторону РКН, действия которого «абсолютно адекватны и уместны».

«Надо понимать, какие слова ты используешь, даже несмотря на то, что это слова классика. Классику можно, вам нет. На классика закон не распространялся, а на вас распространяется. Это принципиально другое слово [по сравнению с «ублюдком». — примеч. «Газета.Ru»]», — подчеркнула специалист.

Доктор филологических наук Людмила Савенкова обращает внимание, что употребленное Тургеневым слово отсутствует во многих словарях, что может быть связано с его нецензурностью. «Из словаря Даля – это середина XIX века – это слово убрано. В этимологическом словаре Фасмера его тоже нет, стало быть, оно в 19 веке уже могло считаться нецензурным. В словаре русского языка XI—XVII веков это слово есть, оно действительно обозначает рожденного вне брака ребенка. Но уже тогда оно употреблялось и как бранное слово», – сказала она в комментарии РБК Ростов.