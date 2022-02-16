Преступное сообщество инженеров. Как с завода «Ростеха» вывозили запчасти для истребителя

Тушинский суд Москвы начал слушания по делу о преступном сообществе, которое на протяжении нескольких лет тайно вывозило с подведомственного «Ростеху» завода АО «ММП им. Чернышева» детали от военных самолетов. Ущерб оценивается в 17,7 млн рублей. Как выяснила «Газета.Ru», расследование началось в 2019 году, когда ФСБ задержала экс-военного, выступавшего в качестве посредника при перепродаже деталей, — он пошел на сделку со следствием и раскрыл нелегальный канал.

Воровство на заводе

15 февраля в Тушинском суде Москвы начались слушания по делу о краже членами преступной группы с московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева деталей военного назначения. Завод, подведомственный российской корпорации «Ростех», специализируется на высокоточном изготовлении двигателей для самолетов и вертолетов.

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомилась «Газета.Ru», обвинения предъявлены девяти бывшим сотрудникам завода и еще одному фигуранту. Их, в зависимости от роли, обвиняют в создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и краже (ст. 158 УК РФ).

По данным ФСБ, с предприятия в период с июня 2017 года по июнь 2019-го

члены сообщества похитили несколько сотен деталей: сектора лопаток турбин, втулки, топливные трубопроводы, рычаги, заглушки, приемники и другое.

Кому продавались все эти детали — не ясно, в обвинении об этом умалчивается.

Юрист завода Александр Баранов сообщил «Газете.Ru», что предприятие заявило к обвиняемым гражданский иск о возмещение причиненного АО «ММП им. Чернышева» ущерба на 17,7 млн рублей.

Как работало преступное сообщество

Лидером и создателем ОПС ФСБ считает Алексея Папонова — экс-силовика и бывшего сотрудника административного корпуса, где размещается основное руководство завода (сотрудники называют его «Белый дом»). Причем преступное сообщество Папонов создал еще до того, как получил руководящую должность, утверждает следствие.

«В неустановленное время, но не ранее 2015 года и не позднее июня 2017 года, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах Папонов, начальник механосборочного комплекса АО «ММП им. Чернышева», в обязанности которого входило общее руководство по производству, испытаниям и ремонту авиационной техники, получил предложение от не являющегося сотрудником предприятия Андрея Сергеечева регулярно и за вознаграждение совместно реализовывать отсутствующие в свободном доступе детали и сборочные единицы к авиационным двигателям РД-33, устанавливаемым на самолеты боевой авиации МиГ-29», — говорится в обвинительном заключении, которое огласила в понедельник в суде прокурор Дарья Аленкова.

Сергеечев — единственный, кто был участником преступного сообщества и не имел прямого отношения к заводу, но сыграл одну из главных ролей в деле.

По информации «Газеты.Ru», он работал во ФГУП «Тушинское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» инженером по ремонту с месячным окладом 50 тыс. руб. Бюро «Союз» является разработчиком гиперзвуковых установок и авиационных двигателей и раньше получало значительное финансирование от Минпромторга. На это предприятие переходили многие сотрудники «ММП им. Чернышова», а кто-то даже работал на двух ставках (и там, и там), рассказал изданию сотрудник завода. Впоследствии финансирование прекратилось, сотрудникам перестали платить зарплату. Сейчас «Союз» находится на стадии ликвидации, а Сергеечев в прошлом году отсудил у бюро невыплаченную зарплату на сумму около 300 тыс. руб.

Иерархию ОПС обвинение описывает следующим образом: Папонов осуществлял основное руководство группой, в которую привлек начальника бюро в управлении информационных технологий предприятия Наталью Турищеву. Та искала возможные для хищения детали и скрывала их от учета, привлекла и координировала действия сотрудницы цеха Ольги Улановской, которая непосредственно похищала детали, а затем передавала Владимиру Семенову — начальнику участка механоштамповочного комплекса. Семенов хранил детали на складе завода, а в нужное время передавал их штатному водителю Александру Полякову. В группу также входил специалист механосборочного комплекса Андрей Борисов.

Кроме того, «желая увеличить объем преступной деятельности», Папонов привлек начальника производственно-диспетчерского бюро Станислава Сизова и его заместителя Сергея Энтина. Они также похищали детали и передавали их водителю.

Далее водитель Поляков на служебной «Газели», оборудованной тайником, вывозил детали с завода и передавал их Сергеечеву для дальнейшей продажи. У последнего при продаже был пособник — слесарь механосборочного комплекса на заводе Чернышева Валерий Гаприндашвили. Он хранил, перевозил и передавал детали покупателям, получая за них деньги.

Виноват, но не во всем

На суде Папонов признал себя виновным частично, указав, что его вина в ходе предварительного следствия «не доказана, обвинение строится на догадках, предположениях, домыслах. Организованная группа не доказана, как не доказано и преступное сообщество».

Вину также частично признали Сизов, Энтин, Гаприндашвили. Полностью признали вину Сергеечев, Семенов и Борисов. Турищева и Улановская воздержались от выражения позиции по обвинению. Не признал вину только водитель Поляков.

Папонов — единственный из обвиняемых, кто содержится в СИЗО. Его адвокаты разговаривать с «Газетой.Ru» отказались.

Остальные фигуранты находятся либо под домашним арестом, либо под подпиской о невыезде.

Всех сдал пенсионер

Московское машиностроительное предприятие имени В.В.Чернышева называет себя признанным лидером российской авиационной промышленности. В то же время случаи воровства у них фиксировались и раньше — со слов юриста завода Александра Баранова, было возбуждено как минимум три подобных уголовных дела.

В основном крали лопатки турбин двигателя МиГ-29. Эти российские истребители, помимо армии РФ, находятся на вооружении за рубежом — у государств СНГ, а также Индии, Ирана, Кубы, Украины и других.

«В том числе страны Варшавского договора эксплуатируют эти МИГи, но в силу политической ситуации не могут их купить, поэтому приходится окольными путями [закупать комплектующие]… Германия, Польша, Украина — все они летают на этих МиГах», — объяснил Баранов.

Однако дел о создании преступного сообщества ранее не было. ОПС сотрудники ФСБ выявили в 2019-м. На раскрытие всей сети у следствия, судя по данным уголовного дела, ушло два года — задержания начались летом 2021-го и завершились осенью.

Добраться до группы с завода Чернышева ФСБ удалось через целую цепочку посредников, занимающихся скупкой и перепродажей комплектующих военной авиатехники. Наводчиком на канал поставок деталей с «ММП им. Чернышева» выступил действовавший уже под контролем силовиков отставной военный, пенсионер Анатолий Ярополов, которого незадолго до этого — в июне 2019-го — задержали сотрудники УФСБ. Впоследствии он согласился на сотрудничество и в рамках сделки действовал под контролем Управления «П» СЭБ ФСБ России и УФСБ по Москве и области.

Ярополов был главным инженером ООО «Вектор АПТ», а также индивидуальным предпринимателем. В качестве ИП он указал разные виды работ: от производства мебели до ремонта и технического обслуживания летательных аппаратов, включая космические, следует из реестра юрлиц. «Вектор АПТ» также занимается ремонтом оборудования и летательных аппаратов, компания имеет права на изобретение «Газотурбинную энергоустановку», которая ранее принадлежала ТМКБ «Союз».

«Барахло и металлолом»

В момент задержания Ярополов пытался приобрести 32 лопатки, предназначавшиеся для контрабандного вывоза на Украину в интересах некоего гражданина и жителя Украины Павла Мележко. Это следует из изученных «Газетой.Ru» материалов суда. Там же говорится, что человек, продававший лопатки, сам к тому моменту находился под следствием ФСБ.

Приговор Ярополову В октябре 2020 года Ярополов за приготовление к контрабанде военной техники получил три года условно со штрафом 500 тыс. рублей. При этом суд, как следует из изученного «Газетой.Ru» приговора, вернул ему изъятые при обыске €64 тыс., тыс. и 800 тыс. рублей.

Кроме ОПС за заводе Чернышева, Ярополов рассказал следствию о гражданине Украины Сергее Ливенцове, с которым познакомился через Мележко и который обращался к нему по поводу покупки комплектующих к военному авиадвигателю. В октябре 2019 года Ливенцов приехал к зданию РАН на Ленинском проспекте на назначенную Ярополовым встречу, чтобы за $8,1 тыс. приобрести три сектора лопаток соплового аппарата турбины высокого давления. Эти сектора сотрудники ФСБ взяли на заводе им. Чернышева.

Ливенцов по специальности электрик, в Россию приезжал на заработки, в том числе работал на стройках. На встрече, где его в итоге и задержали, он успел рассказать пенсионеру, что передаваемые ему

три сектора лопаток соплового аппарата турбины высокого давления, устанавливаемые на авиационные двигатели МиГ-29, будут проданы в Дубай, где у него уже есть заказ на стойку шасси — предположительно, для военного самолета серии «Су».

По версии следствия, Ливенцов входил в «сформированную группу лиц», в которой ему отводилась роль «приискателя комплектующих» авиационного двигателя РД-33. Кроме того, он многократно пересекал границу Казахстана и Украины, а в его телефоне оперативники обнаружили переписку с потенциальными поставщиками комплектующих. В апреле прошлого года за покушение на контрабанду из России в ОАЭ лопаток турбины двигателя МИГ-29 Ливенцов был приговорен к трем годам колонии.

Ливенцов обвинение в приготовлении к контрабанде комплектующих в Дубай (ОАЭ) отверг. По его словам, которые приведены в изученных изданием материалах суда, комплектующие для самолета украинец должен был передать заказчику по имени Владимир, на которого подрабатывал курьером, а версия о перемещении изделий «в жаркие страны» была предложена Владимиром с целью успокоить Ярополова, который боялся, что детали останутся в России.

ФСБ проверила электронную почту Ливенцова. Выяснилось, что он отправлял письма с просьбой помочь найти авиационную продукцию на адрес «avia***@yandex.ru» — его использовал Владимир В. (фамилия известна редакции). Этот почтовый ящик, как узнала «Газета.Ru», ранее был указан среди контактов занимающегося торговлей авиационных запчастей магазина. В качестве клиентов этого магазина-склада указан ряд стратегических госпредприятий, в том числе подконтрольное «Ростеху» и расположенное в Самаре.

Владимир В. подтвердил «Газете.Ru», что его допрашивали по делу, но «ничего противозаконного» у него с Ливенцовым не было. Познакомился он с ним «случайно», а купил Ливенцов у него только «нагревательные элементы со списанных лопастей хвостового винта». По словам Владимира В., в деле Ливенцова есть некие «кукловоды», и его «сдали свои».

Лопатки, которые якобы пытался купить украинец, предприниматель назвал «барахлом и металлоломом», поскольку они не представляют ценности без сертификата и документов.

Косвенно это подтверждают слова юриста завода Баранова, который сказал «Газеты.Ru», что детали, возвращенные на предприятие правоохранителями, «лежат мертвым грузом» и с ними ничего сделать нельзя.