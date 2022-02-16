Лечить не торопятся, но надежда есть

В условиях очередной волны роста заболеваемости COVID-19 на российском рынке по-прежнему отсутствуют доступные и эффективные препараты, способные предотвратить тяжелое течение инфекции и госпитализацию. В конце прошлого года правительство анонсировало появление импортного молнупиравира с достаточно высокой эффективностью. По различным источникам стоимость курса лечения молнупиравиром может доходить до 50 тыс. руб. При этом, препараты отечественного производства могли бы обходиться на порядок дешевле, но даже несмотря на ускоренный процесс регистрации подобных лекарственных средств регулятором, большинству российских фармпроизводителей просто нечего регистрировать.

Новые штаммы коронавируса бросают очередные вызовы и без того задыхающейся системе отечественного здравоохранения. Так, по словам замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова, распространение омикрон-штамма привело к значительному росту заболеваемости: пиковое число новых случаев на 12 февраля 2022 года составляет 203,7 тыс., при этом высокий рост заболеваемости фиксируется и у детей.

По подсчетам аналитической компании Headway Company, COVID-19 уже существенно ударил как по бюджету РФ, так и по кошельку россиян: объем расходов государства только за шесть месяцев прошлого 2021-го года на препараты от COVID-19 превысил 14 млрд руб. Еще 64 млрд руб. за весь прошлый год россияне потратили самостоятельно, сообщал РБК со ссылкой на данные единой системы маркировки «Честный знак».

Ключевая проблема заключается в том, что на рынке практически отсутствуют препараты с хорошей доказательной базой, останавливающие развитие болезни на ранних стадиях.

В российские рекомендации по лечению коронавирусной инфекции включено совсем немного подобных средств, да и те имеют достаточно скромные результаты в мировых клинических исследованиях: достаточно вспомнить ремдесивир и фавипиравир, которые разработаны зарубежными компаниями для лечения других инфекций и, несмотря на производство их дженериков в России, имеют зарубежное происхождение.

Заполнить этот пробел логично захотела Big Pharma. Первой получить утверждение европейского (ЕМА), а затем и американского (FDA) регуляторов для своего препарата под международным непатентованным наименованием молнупиравир смогла компания MSD.

По промежуточным результатам исследований препарата III фазы, он сокращал долю госпитализаций при раннем приеме на 50%.

Анонс выхода этого препарата на российский рынок состоялся в конце декабря 2021 года одновременно с его оперативным включением в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19. Во сколько он будет обходиться российским больницам пока неизвестно, но в США цена курса из пяти дней составляет $700 (или около 50 тыс. руб.).

Сроки ввоза и регистрации в России еще одного зарубежного препарата – паксловид от Pfizer, – показавшего 90% снижение госпитализаций, пока неизвестны, хотя лекарство тоже вошло в новую версию методических рекомендаций Минздрава. Стоимость курса лечения паксловидом в США оценивается, ориентировочно, в 42 тыс. в рублевом эквиваленте.

Некоторым российским компаниям за время пандемии удалось испытать и зарегистрировать собственные эффективные препараты для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19, в том числе илсиру от «Биокада» и артлегиа от «Р-Фарм», применяемые для купирования смертельно опасного «цитокинового шторма». Однако, собственных оригинальных противовирусных разработок в РФ известно не так много. Согласно госреестру лекарственных средств, исследования в этой области ведут «Промомед» и «Валента Фарм».

«Валента Фарм» продолжает широкие клинические испытания ХС221 — противовирусного препарата под рабочим названием атериксен, разработкой молекулы которого ранее занимался резидент Сколково «Фарминтерпрайсез» Владимира Небольсина. Всего было завершено шесть клинических испытаний разных фаз, из них два исследования – у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Осенью прошлого года «Валента» подала заявку на регистрацию препарата в Минздраве. Включение ХС221 в протоколы лечения COVID-19 после получения регистрационного удостоверения будет только вопросом времени. Сейчас, на фоне пандемии, Минздраву для утверждения новых препаратов и включения их в рекомендации хватает клинических испытаний на малых выборках пациентов и длительностью менее месяца, так что исследований, проведенных «Валентой», кажется, более чем достаточно.