«Так даже звери не поступают». В Энгельсе мать изрезала пятилетнего сына

В Энгельсе Саратовской области мать изрезала своего пятилетнего сына — СМИ пишут, что она нанесла ребенку 20 ножевых ранений. Соседи услышали шум и вызвали полицию и медиков. Мальчика госпитализировали и провели операцию, он находится в тяжелом состоянии. Женщину задержали, она признала свою вину.

Следствие считает, что 29-летняя жительница Энгельса, находясь в нетрезвом состоянии, в ночь на субботу 12 февраля нанесла пятилетнему ребенку множественные (по данным СМИ, около 20) колото-резаные раны в грудь, живот, шею. Полицию и скорую помощь вызвали соседи, которые услышали шум.

На допросе подозреваемая попыталась объяснить произошедшее. «Я его толкнула, потом взяла ножик и начала ну просто махать по нему, не знаю», – призналась она.

На вопрос о том, признает ли она свою вину, женщина ответила: «Да, и очень сильно раскаиваюсь».

Медики госпитализировали мальчика в крайне тяжелом состоянии. Местные врачи сразу провели ему операцию. Они смогли стабилизировать состояние пострадавшего и вывести его из шока. После это бригада санавиации доставила ребенка в Саратов.

Глава регионального минздрава Олег Костин выразил благодарность врачам больницы Энгельса, назвав произошедшее «беспрецедентным и бесчеловечным с точки зрения и морали и здравого смысла». «Бить своего ребенка, колоть – так даже звери не поступают. Как видим, алкоголь атрофирует чувство материнства и превращает человека в монстра. Это очень страшно!» – приводит его слова местное издание «Взгляд-инфо».

«Можно ли этих людей назвать зверями? Думаю нет. Звери не бывают так жестоки по отношению к своим детенышам», — в свою очередь написала в Instagram детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего – ч.3 ст.30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В региональном управлении СК сообщили, что будут проведены экспертизы, собрана информация о семье и дана юридическая оценка действиям или бездействию сотрудников органов профилактики. Проверку проводит также Областная комиссия по делам несовершеннолетних. Под личный контроль дело взял и глава СК России Александр Бастрыкин.

Семья мальчика переехала в Энгельс из Аткарска в июле 2020 года, он воспитывался без отца. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе, мать безработная, в детский сад сына она не водила. Воспитанием мальчика, в основном, занималась его тетя. «Семья матери с ребенком состояла на учете, но год назад за исправлением ее сняли с учета и полиция и КДН», – сказала Загородняя.

По данным РЕН ТВ, мать с сыном жила в общежитии, а напала на мальчика из-за того, что «ей якобы привиделось в ребенке нечто паранормальное», пишет портал.