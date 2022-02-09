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Общество

В Подмосковье мигранты насмерть забили кассиршу «Пятерочки»

Кассирша подмосковной «Пятерочки» сама впустила в магазин своих убийц

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Четверо мигрантов ограбили магазин сети «Пятерочка» в подмосковном поселке Новопетровское под Истрой. Несколько приезжих в масках ворвались в продуктовый, избили кассиршу, директора магазина и ее мужа. В результате кассирша умерла от полученных травм, еще двое пострадавших попали в больницу. Налетчики похитили крупную сумму денег, их уже задержали.

Нападение произошло в ночь на 9 января, передает следствие. В магазин, по информации СК, зашли четверо грабителей, вооруженных бейсбольными битами. Подозреваемые напали на 51-летнюю кассиршу Людмилу Вяткину, директора магазина Наталью и ее мужа Сергея Пашкова, который приехал забрать жену с работы.

«Они [подозреваемые] нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере более 71 тыс. рублей, после чего скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и ее супруг госпитализированы», — сообщил СК.

У Натальи и Сергея Пашковых диагностированы черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, по информации Telegram-канала Mash.

Как описала случившееся полиция, злоумышленников действительно было четверо, но они выполняли разные роли. В «Пятерочку» зашли только двое в масках, еще один подельник находился вблизи магазина и следил за обстановкой, а другой остался за рулем автомобиля преступников.

Полиция также уточнила, что мигранты использовали не биты, а «деревянные рукоятки от топора».

Mash пишет, что нападение произошло, когда сотрудники закрывали магазин и собирались уходить. По данным Telegram-канала SHOT, кассирша сама впустила нападавших. Telegram-канал «112» уточняет, что налетчики зашли через служебный вход для разгрузки товаров.

Избив бывших внутри магазина людей, мигранты забрали деньги из сейфа. После этого злоумышленники выбежали к сообщникам на улицу. При этом, по данным Mash, директора магазина и ее мужа подозреваемые били на улице. Сергея Пашкова они оттащили к машине и держали, наступив ногой на шею, пока наносили удары его жене. Мужчине нападавшие пригрозили, что убьют его, если он будет кричать. Грабители также прокололи шины машины, на которой приехал Пашков.

После этого они скрылись, но полиция задержала всех подозреваемых «по горячим следам» в соседней деревне Чесноково, в 50 километрах от места преступления.

Нападавших обвинили в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствие сообщило, что подозреваемые являются «гражданами одного из соседних государств». В МВД добавили, что речь идет о стране ближнего зарубежья. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что все четверо задержанных — граждане Таджикистана.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов в беседе с «Газетой.Ru» назвал нападавших «позором нации». По его словам, такое преступление «десятикратно противно и отвратительно», поскольку своими действиями грабители бросили тень на весь свой народ.

«Я бы требовал максимального наказания для таких людей. Для нас это еще болезненно, потому что они позорят нашу нацию. <...> Самое ужасное, самое страшное, что их мусульманами могут назвать. Но в таких людях абсолютно ничего мусульманского нет», — подчеркнул председатель.

Довлатов пояснил, что в исламе лучшим божественным творением считается человек, соответственно его жизнь — одна из высших ценностей. Материальные же блага — это, наоборот, что-то низменное. Получается, что нападавшие, указал Довлатов, «ради своих низменных чувств» и удовлетворения низменных потребностей подняли руку на лучшее божественное творение, потому заслуживают сурового наказания.

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