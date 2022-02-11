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Общество

Врачи оценили состояние лидера ЛДПР как стабильное

Лежащий в ЦКБ с коронавирусом Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии — Минздрав

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии, сообщили в Минздраве. Врачи продолжают лечить 75-летнего лидера ЛДПР от COVID-19. Врачи диагностировали у привитого несколько раз политика поражение более половины легких и двустороннюю пневмонию. Среди медиков есть мнение, что после выздоровления Жириновского ждет продолжительный постковидный синдром.

Состояние лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского стабильно. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ, передает ТАСС.

Врачи продолжают оказывать политику всю необходимую и «возможную в этой ситуации» медицинскую помощь. Mash сообщал, что у Жириновского диагностировали поражение 50-70% легких; его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Вызвал ее омикрон-штамм коронавируса Sars-CoV-2.

11 февраля лидер курганского отделения ЛДПР Юрий Ярушин заявил, что Владимир Жириновский идет на поправку, «работает с документами» и передает задания однопартийцам через помощников.

В Центральную клиническую больницу в Москве политик угодил 9 февраля. Издание РБК сообщало, что 75-летний лидер ЛДПР подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «Все осложняют сопутствующие болезни», — сказали источники издания. Впрочем, источники Znak.com заявили, что к ИВЛ Владимира Вольфовича не подключали. Поражение легких при этом, по их данным, составило более 75%.

«Ему установили назальную канюлю — это способ дополнительной подачи кислорода из баллона, грубо говоря», — сказал источник портала.

В декабре 2021 года Жириновский заявил, что сделал восемь прививок от коронавируса. «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — сказал политик.

По ряду данных, Жириновский заболел еще две недели назад, но COVID-19 проходил в легкой форме. Публично говорить о своей болезни политик не хотел, чтобы об этом не узнали противники вакцинации, которую лидер ЛДПР активно поддерживает.

Напомним, что ВОЗ и Минздрав называют вакцинацию от COVID-19 не 100-процентной защитой от заражения коронавирусом; однако прививка позволит сформировать иммунитет для эффективной борьбы с инфекцией и более легкого течения болезни.

После выздоровления Владимир Жириновский может столкнуться с постковидным синдромом, полагает врач-иммунолог Николай Крючков. Он заявил «Ленте.ру», что полное выздоровление пожилого пациента возможно даже при тяжелом ковиде.

«С полным восстановлением уже сложнее: нужно понимать, что пожилой человек, скорее всего, и до коронавируса не был особенно здоровым. У Жириновского, например, сахарный диабет, отсюда могут идти сердечно-сосудистые патологии, ну и, конечно, ожирение, возраст тоже играют свою роль», — сказал врач.

Постковидный синдром может быть длительным и ярко выраженным. Вероятно развитие инсультов, тромбозов, аритмии и других кардиологических заболеваний. Продолжаться эти опасные и неприятные последствия COVID-19 могут 1-2 года.

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