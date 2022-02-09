«У меня инфаркт»: что известно о массовом ДТП на Рублевке

На Рублевском шоссе Mercedes протаранил несколько машин. В ГИБДД считают виновником аварии водителя именно этого автомобиля, который зарегистрирован на предпринимателя Алексея Шепеля. В момент ДТП он находился в салоне — его госпитализировали, как и еще трех человек. Для одного пострадавшего вызывали вертолет.

Миллиардер, владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель пострадал в ДТП на Рублевском шоссе. Авария произошла днем во вторник, 8 февраля, на пересечении шоссе и улицы Красных Зорь — около метро «Кунцевская».

Всего столкнулись девять автомобилей – один грузовой и восемь легковых. Они двигались в сторону области. На кадрах, заснятых камерами видеонаблюдения, можно заметить, как водитель Mercedes-Benz S 350 не справляется с управлением и таранит несколько попутных автомобилей по правую сторону.

В итоге движение в сторону Подмосковья было затруднено, задерживались автобусы десяти маршрутов, так как из-за аварии были заблокированы две полосы движения из трех.

close Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Последствия аварии на Рублевском шоссе в районе станции метро «Кунцевская», 8 февраля 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Один из водителей, который попал в ДТП, но не пострадал, рассказал корреспонденту РЕН ТВ, что стал самым крайним, из тех, кто «получил удар». Он отметил, что, если смотреть на состояние других машин, ему «досталось меньше всех».

В Telegram-канале московской Госавтоинспекции сообщается, что вероятным виновником ДТП стал водитель Mercedes. По данным РЕН ТВ, этот автомобиль зарегистрирован на Шепеля.

Пока нет точных данных о том, кто был за рулем Mercedes-Benz S 350 в момент аварии.

Несколько источников сообщают, что бизнесмен сам вел автомобиль, предварительно, он мог потерять сознание в момент движения. В то же время Telegram-канал «Новости Москвы» отмечает, что за рулем иномарки был водитель предпринимателя. Telegram-канал «112» сообщает, что медосвидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови.

В результате аварии пострадали четыре человека: 56-летний бизнесмен (у него травма головы), 49-летняя Любовь Корекувцева, 20-летняя Анастасия Климова и 42-летний Роман Гаджиев, пишет «112». Трое из них были зажаты в автомобилях.

По данным Telegram-канала Mash, у одной из женщин открытый перелом ноги, у еще одного пострадавшего переломаны кости таза. Спасатели деблокировали и передали медикам пострадавших.

На место ДТП прибыл санитарный вертолет, который понадобился для срочной госпитализации водителя такси. Он получил различные серьезные травмы, в полете его сопровождала бригада медицины катастроф. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Что касается миллиардера, он сообщил в комментарии РИА «Недвижимость», что находится в реанимации. «Состояние тяжелое, у меня инфаркт», – сказал Шепель агентству.

Алексей Шепель – председатель совета директоров строительной корпорации S. Holding, в которую входят несколько компаний, в том числе градостроительный проектно-технологический институт «Руспроект».

Ранее предприниматель был главой одного из управлений Департамента градостроительной политики правительства Москвы. После этого ушел в строительный бизнес. Также помогал депутату Госдумы Галине Хованской и баллотировался в парламентарии от партии «Справедливая Россия».