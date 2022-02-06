Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Астраханской области девочка утонула в 150 метрах от дома 10:37
В аэропорту Шереметьево задержали 16-летнего подростка по подозрению... 10:36
Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку... 10:33
Британия отправила более 100 военнослужащих элитных подразделений на Украину 10:21
СК начал доследственную проверку после информации о пропаже человека подо льдом... 10:16
Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и... 10:07
МВД предложило обновить критерии «нежелательности» для мигрантов 09:59
Россиянам раскрыли способ выгодной покупки валюты 09:55
Хоккеист «Авангарда» Толчинский: у меня страха перед коронавирусом нет 09:53
Российские моряки провели учения в Крыму 09:41
Общество

«Райян погиб и оставил наши сердца в этом глубоком колодце»

В Марокко скончался просидевший пять дней в колодце пятилетний мальчик

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Пятилетний мальчик Райян, упавший в глубокий колодец в Марокко, скончался от ранений. Спасатели подняли тело ребенка в субботу вечером. Свои соболезнования выразил король страны Мухаммед VI, а также власти Израиля и Палестины. Операция осложнялась риском оползня, для спасения использовали экскаваторы и пытались пробить шурф по соседству с колодцем.

Король Марокко Мухаммед VI объявил о смерти пятилетнего мальчика Райяна, упавшего в колодец глубиной 32 метра пять дней назад. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Монарх выразил свои «глубочайшие соболезнования и искреннее сочувствие» родителям ребенка и лично позвонил им, говорится в заявлении королевского дворца. Кроме того, Мухаммед VI поблагодарил за работу экстренные службы страны.

Ребенка подняли на поверхность в субботу вечером, 5 февраля, но было уже слишком поздно.

Соболезнования выразили также власти Израиля и Палестины. «После нескольких дней молитв вместе с народом Марокко я с болью выражаю свои соболезнования семье Райяна», — написал министр обороны Израиля Бени Ганц в Twitter.

«Боль сжимает наши сердца, Райян погиб и оставил наши сердца в этом глубоком колодце», — заявил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем в Facebook.

Отец Райяна чинил колодец 1 февраля, его сын случайно упал в глубокий высохший проем. При падении ребенок получил травму головы. Когда его достали на поверхность, то выяснилось, что у мальчика в нескольких местах был сломан позвоночник, множество ушибов и сильнейшее обезвоживание.

В спасательной операции приняли участие марокканские горноспасатели, спелеологи и полиция. На месте постоянно дежурила реанимационная бригада из столицы провинции – города Шефшауэн на севере Марокко.

Спуститься к мальчику не позволял риск оползня, кроме того — отверстие было слишком узким для взрослого человека. Поэтому решено было срезать рядом с колодцем слои песчано-каменистого грунта, пробить шурф и выйти к ребенку не сверху, а сбоку. Работы с помощью экскаваторов велись круглосуточно. Вокруг колодца собрались сотни человек – они молились и скандировали «Аллаху Акбар», образовался стихийный лагерь. Большую популярность набрал в соцсетях хэштег #SaveRayan, на месте происшествия работало множество журналистов. Телеканалы Al Jazeera и агентство Reuters вели прямые трансляции.

Мальчику спустили кислородную маску, еду и воду. Было неясно, смог ли маленький ребенок воспользоваться этим. Несколько дней он был в сознании, но потом перестал отвечать.

Случай с Райяном — далеко не первый. В 2019 году в Индии погиб двухлетний Суджит Уилсон. Он провалился в заброшенный колодец. Для спасения ребенка организовали масштабную спасательную операцию, за которой следила вся страна. Однако через четыре дня из ямы смогли достать только тело Суджита. Колодец, в который упал ребенок, был вырыт одним из местных фермеров — таких ям без каких-либо обозначений в сельской местности страны насчитываются сотни и тысячи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть