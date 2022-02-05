«Сильная любовь, судя по Instagram»: муж «Мисс Кузбасс» признался в убийстве супруги

Тело «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Поповой (в девичестве Сапожкова) обнаружили в лесополосе недалеко от ее дома в Новой Москве. Место захоронения показал муж модели. Изначально он путался в показаниях: сначала его жена пропала, потом он признался в ее убийстве и расчленении, спустя время отказался от показаний и 4 февраля все-таки рассказал, где похоронил супругу.

В Новой Москве правоохранители нашли тело «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожковой. Ее труп был захоронен в лесополосе. В убийстве обвиняется муж модели 37-летний Александр Попов.

В Следственном комитете по городу Москве сообщили, что в полицию мужчина обратился еще в январе 2022 года. Он заявил, что в августе 2021 года его жена пропала. По его словам, она уехала в неизвестном направлении.

«В дальнейшем мужчина пояснил, что жена выходит с ним на связь через социальные сети и сообщает, что находится за пределами Российской Федерации на отдыхе. В ходе проведения первоначальных следственных действий, следствием было установлено, что женщина не пересекала границу РФ», – констатировали в СК.

Попов путался в показаниях, его заподозрили в убийстве. После этого он признался в расчленении трупа жены. Согласно его показаниям, он выбросил останки в реку Десна, что находится недалеко от их дома. Таким образом он якобы хотел скрыть улики.

Водолазы искали части тела несколько дней. Но в реке ничего не было. Позднее Попов изменил показания и 4 февраля показал место захоронения трупа. В СК подчеркнули, что это произошло благодаря «грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе».

По словам источника kp.ru в правоохранительных органах, место, где спрятано тело, находится в 4 км от квартиры Поповых. «Тело убитой мужчина положил в машину и отвез к лесополосе. Предварительно он выкопал довольно глубокую яму. Поэтому сегодня было очень непросто достать останки из мерзлой земли. Но в итоге тело было найдено», – добавил собеседник издания.

Попову уже избрали меру пресечения. Суд состоялся 31 января — после того, как он заявил о расчленении. Его арестовали на два месяца. Родственники не верили в то, что девушку убили, пока не нашли тело. Предположительно, муж модели вел переписки с друзьями и родственниками с ее аккаунтов в соцсетях.

Знакомая убитой – Дарья – рассказала РЕН ТВ, что, судя по Instagram, у Сапожковой не было проблем с мужем. Лично с подругой она виделась в 2020 году, когда та с супругом приезжала в Питер. После этого приятельницы просто переписывались. 3 сентября у Ксении был день рождения, Дарья ее поздравила, но ответ так и не получила.

«Мне еще показалось странным, что она не прочитала и не ответила. Месяц, два, три прошел, думаю, странно. Просто она такой человек, она всегда ответит. Потом начала появляться информация, что она пропала», – сказала девушка в разговоре с телеканалом.

При этом Дарья не могла сразу поверить, что к убийству причастен муж Ксении, так как у пары была «сильная любовь, судя по Instagram».

«Она ему читала стихи и все в таком роде. Я бы никогда не подумала, что такое произойдет», – добавила знакомая убитой модели.

О том, что в семье может быть что-то не так не догадывалась и другая знакомая Ксении. Она отметила в разговоре с «КП-Новосибирск», что внешне в отношениях супругов было все идеально: «Они на людях обнимались, за ручки держались. Романтик такой. Ксюша очень старалась дома – очень вкусно готовила, стол всегда красиво оформляла».

Супруг убитой – Александр – «абсолютно безэмоциональный человек». «Сам себе на уме. На публике он один, но какой он в кругу семьи – непонятно», – добавила собеседница издания.

Что касается сообщений, которые получали родственники и знакомые, когда Ксения внезапно «улетела» из России, они отличались по стилю и форме общения самой девушки. При этом они обменивались только текстовыми сообщениями. Отсутствие звонков и голосовых сообщений объяснялось тем, что «она» уронила телефон в воду и смартфон стал глючить.

Как познакомилась пара

Александр и Ксения из Новокузнецка. Она еще со школы хотела стать моделью: посещала курсы, участвовала в конкурсах, пишет РИА «Новости». Отучилась в Кузбасском государственном техническом университете, но карьеру модели не бросила. В 2010 году победила в конкурсе «Мисс Кузбасс», получил «путевку» на отбор первой красавицы страны.

Александр в 2008 году окончил Сибирскую академию госслужбы по специальности «управление персоналом». По словам знакомой Ксении, с которой общалась «КП – Новосибирск», будущие супруги познакомились на работе. В 2014 они поженились. Через два года у них родилась дочь.

За свою карьеру Попов был главой Центрального района Новокузнецка, куда его назначили в 26 лет, затем работал в «Комбинате питания». Но после серии скандалов покинул должность. Затем с семьей перебрался в Москву за новыми возможностями и устроился на руководящую должность в метрополитене.